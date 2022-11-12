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Весь контент первого сезона Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

Режим в стиле Escape from Tarkov входит в клиент Warzone, а значит будет бесплатным.
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16 ноября выходит Warzone 2 и первый сезон для всей Modern Warfare. Королевская битва сразу же интегрируется с мультиплеером Modern Warfare 2, а также станет доступен режим DMZ или аналог Escape from Tarkov, он кстати входит в клиент Warzone 2, и похоже станет бесплатным для всех желающих. С обновлением появятся новые локации в мультиплеере, бандлы с косметикой, миссиями в Special Ops и так далее, короче масштабный апдейт, с кучей контента, включая бесплатные награды.

Первый сезон стартует 16 ноября в 10 утра по тихоокеанскому времени, само обновление для владельцев Modern Warfare II выйдет 14 ноября. Королевскую битву можно будет предварительно загрузить на всех доступных платформах, включая цифровой магазин Steam, 14 ноября. По всей видимости в обновление Modern Warfare 2 войдет клиент королевской битвы, так что апдейт будет масштабным.

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  • Локация и новый функционал:

В Warzone 2 используется новая, пустынная локация Аль-Мазра, частичку масштабной карты можно было увидеть в масштабном режиме 32 на 32 в Modern Warfare 2. Также сразу же стартует режим DMZ, также на локациях из Аль-Мазра, 18 основных точек для спавна. Также сразу можно будет сыграть в режим от третьего лица в Warzone, впервые в истории. Первое поле боя Warzone переносит вас в Объединенную Республику Адал, город Аль-Мазрах — масштабная пустыня, аналог ближнего востока. Крупное руководство по локациям будет опубликовано чуть позже.

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Warzone 2.0 это полностью перестроенная и улучшенная игра, разработчики обещают много нововведений по сравнению с первой частью, перед релизом выйдет крупная запись в блоге разработчиков с изменениями. Сейчас создатели рассказали про самые масштабные и интересные изменения:

  • Кастомные комплекты никуда не уходят, а наоборот возвращаются в королевскую битву. Игроки могут найти на карте "Магазины", где можно потратить внутриигровую валюту, которую выдают за убийства и лут. В магазинах можно приобрести основное оружие из кастомного комплекта;
  • Событие "Loadout Drop" - масштабная битва за посылку, победитель сможет забрать полный кастомный комплект как и в Warzone;
  • Стронгхолды и черные локации — сложное сражение с искусственным интеллектом вначале игры, победитель заберет кастомный комплект;
  • Наличные деньги можно будет использовать для покупки основного оружия, дополнительного, гранат и так далее;
  • DMZ и механика разграбления - в королевскую битву введут новую механику рюкзаков, чтобы она могла работать с новым режимом;
  • Гулаг получил некоторые изменения за последние два месяца, но при этом разработчики постарались не слишком менять его по сравнению с первой Warzone. Гулаг это битва 2 на 2, где случайные игроки должны вместе собраться и победить противников, все игроки получат определенное вооружение на одну битву. Также появится некий "Тюремщик", созданный для того, чтобы ускорить битву. И вот здесь самое интересное, игроки могут выбрать два варианта: убить вражескую команду и вернуться в битву вдвоем, либо одержать победу над боссом и вернуться в битву вчетвером. Ух, какие предательства теперь будут в ГУЛАГе. Если долгое время игроки не смогут решиться, какой вариант выбрать, умрут все четверо;
  • Гулаг лишь одно из трех мест, где игроки могут сразиться за бонусы. Два других места это опорные пункты и черные точки, в них вы можете вступить в битву с искусственным интеллектом и другими игроками, первая команда, которая зачистит опорный пункт и обезвредит бомбу, получит индивидуальную экипировку. Остальные команды обязаны будут убивать определенное количество ботов, чтобы выйти живыми, в бонус они получат индивидуальную экипировку. В "Черных локациях" можно получить более ценные предметы, однако необходимо приложить больше стараний для победы;


  • Прочие улучшения:

Вы также сможете сражаться под водой со специальным снаряжением. Круг зоны теперь будет разделен на несколько зон, которые в итоге будут потом входить в одну маленькую зону. Есть что сказать врагам? Найдите рацию и пообщайтесь с врагами, может быть, у вас получится установить контакт с чужим отрядом и найти союзников до конца боя. Также имеется функция "Ассимиляция", если у вас удалось установить контакт с чужим отрядом, договориться о взаимопомощи, то можно присоединиться к одному отряду, что убирает возможность предательства. Ранив врага, его можно допросить и раскрыть местоположение союзников врага.

Появилась механика заправки и ремонта автомобилей. Теперь посреди боя вы можете остаться без топлива и не сможете продолжить битву, также можно будет и ремонтировать сломанный автомобиль, чтобы продолжать на нем битву. Транспортные средства можно заправить с помощью канистры, либо на заправочных станциях. На заправочных станциях также можно отремонтировать повреждения кузова и шин, тем самым восстановив здоровье автомобиля. Однако операторы также могут ремонтировать спущенные шины в любой точке карты, взаимодействуя с отдельными шинами.

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Игроки могут перемещаться по водным путям, рекам и открытому морю на лодке или брассом, что является полностью новой механикой. Отмечу, что под водой можно использовать только холодное оружие, оружие ближнего боя и метательные ножи. Кроме того, также можно найти и использовать смертоносное и тактическое снаряжение на воде или под водой, чтобы получить широкий спектр потенциально разрушительных эффектов (или сломать пистолет).

В дополнение к традиционным режимам Warzone - Battle Royale соло, дуал, трио и квады - в Warzone 2.0 появится совершенно новый режим, известный как DMZ. Это режим, где вы получаете задание, лутаетесь в поисках ресурсов и сражаетесь с ИИ, но можно и встретить сильных противников, которые пришли за драгоценными ресурсами. Это аналог Escape from Tarkov, крупный обзор от разработчиков запланирован на следующую неделю.


Обычная Warzone никуда не пропадает, она просто меняет свое название на Call of Duty: Warzone Caldera, до 16 ноября можно будет продолжать игру, а после разработчики временно отключат серверы для проведения технических работ. Как только "Равены" смогут оптимизировать работу Warzone 2, и отпразднуют День благодарения, они вернутся на работу за Warzone Caldera, ожидается, что 28 ноября серверы вновь будут активны. Перешедшие игроки в Warzone 2 получат бонусы.

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Warzone Caldera будет отдельной игрой, которую будут развивать дальше, однако контента конечно же станет несколько меньше, чем раньше. Игра не получит оружие и косметику из Modern Warfare 2, и будет связана только с MW2019, Cold War и Vanguard. Новые магазины, косметика и COD Points будут недоступны для использования в старой игре, однако приобретенные кредиты в Warzone автоматически передаются в Cold War, Vanguard и MW19.

В мультиплеер Modern Warfare 2 добавят карту Shoot House и Shipment, обе карты могут вспомнить фанаты старых шутеров. С первого сезона стартует первый рейтинговый сезон, это стало возможным благодаря сотрудничеству Treyarch и Infinity Ward. Лучшие игроки смогут участвовать в Call of Duty League, сражаясь за денежные призы. Более слабые игроки смогут повышать ранг, открывать эксклюзивные награды и повышать свои скиллы. Разработчики продолжают дорабатывать режим и правила, сейчас используются официальные правила международной лиги Call of Duty.

  • Special Ops и престиж:

Разработчики Modern Warfare 2 назвали этот апдейт "новой эрой" в серии. Боевой пропуск серьезно переработают, точнее разработчики просто взяли идею у Fortnite. Ранее игроки должны были собирать очки выполняя челленджы и проходя уровень за уровнем, чтобы забрать награду, а вот с этого сезона, игроки смогут сами решать, какие награды забрать сначала, а какие под конец. Вот на такой карте (изображение выше) будут отображать награды, на интерактивной карте можно рассмотреть все бонусы и решить, какие из них забрать. Чтобы получить награду, необходимо тратить жетоны Battle Pass, на каждой карте отображается не менее 20 секторов с 5 наградами в каждом из них. По сути вы можете сами решать, что разблокировать быстрее — если вам не нужен к примеру оператор, вы можете быстро открыть новое оружие и вдоволь на нем наиграться. На следующей неделе разработчики подробнее расскажут о системе боевого пропуска.

В этом году повышение дальше, чем 55 уровень аккаунта позволит вам заработать постоянный престиж. Чтобы забрать все награды престижа, необходимо прокачать аккаунт до 250 уровня до конца первого сезона.

Также отмечу, что в честь Дня благодарения разработчики подготовили новую косметику и челленджи (событие с бесплатной косметикой) в стиле Call of Duty: League, создатели начинают зарабатывать с игры на различных косметических бандлах, и с каждым месяцем их будет только больше.

Полное описание с фотографиями наград доступно в Steam.

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