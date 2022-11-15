Чтобы скачать королевскую битву, необходимо сначала найти проект, через который игра запускается (MW2, Warzone, Launcher).

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Королевская битва Warzone 2 весьма ожидаемый проект, могу с полной уверенностью заявить — многие ждали предварительной загрузки, и вот такая возможность появилась, однако, как всегда, разработчики не смогли сделать адекватную инструкцию, и игроки просто впали в ступор при попытке загрузить новую игру.

В общем то для загрузки Warzone 2 вам не нужна Modern Warfare 2, это правда, однако оказалось, только отчасти. Вам действительно не придется покупать стандартную игру с мультиплеером, однако для установки королевской битвы, придется загрузить лаунчер запуска от Modern Warfare 2. Процесс установки Warzone 2 уникален для каждой платформы, например на PlayStation 5 при попытке найти Warzone 2.0 в поиске вообще не находит игру. Вам придется перейти на основную страницу Modern Warfare, и после найти кнопку опций, чтобы там перейти на страничку загрузки Warzone 2 (с первого раза, не разберешься).

На Xbox также необходимо заходить на основную страницу стандартной игры, однако там просто необходимо выбрать издание Warzone 2. На PC, как в Steam, так и в Battle.net имеются отдельные странички с игрой, однако при добавлении в библиотеку оказывается, это стандартная игра CoD Modern Warfare 2 размером в 24 ГБ. Далее необходимо скачать оригинальную игру, после скачать дополнительные файлы для королевской битвы, и тогда уже заходить через Modern Warfare 2 в королевскую битву (мультиплеер будет заблокирован до тех пор, пока вы не приобретете оригинальную игру).

Такая установка действительно в некотором плане сложна, и с первого раза можно банально запутаться. Я если честно удивился такой системе, однако разработчикам видимо виднее.

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Как и говорили создатели, Warzone 2.0 полностью бесплатная игра, как и режим DMZ. Да, вы загружаете клиент оригинальной игры, однако он здесь выступает как некий лаунчер размером в несколько десятков ГБ. Скачать королевскую битву отдельно не выйдет. Владельцы Modern Warfare 2 могут просто обновить шутер, и с релизом первого сезона 16 ноября, вкладка Warzone станет активной.