Режим отдаленно напоминает Underground 2, по стилю так уж точно.

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Разработчики Need for Speed: Unbound выложили новый геймплейный ролик, он демонстрирует новый режим для серии "takedown", а также коллекционные предметы, дрифт и кучу тюнинга.

В новом режиме вам предстоит захватывать различные участки города, устраивая драги, дрифт и разбивая специальные коллекционные предметы. В этом режиме главное не скорость, а ваш стиль и мастерство управления автомобилем в заносах. Но не бойтесь ездить быстро, за высокую скорость и трюки вам будут добавлять еще больше очков, что в итоге приведет вас к долгожданной победе. В ролике вновь показали мультяшные эффекты на автомобили, по всей видимости присутствуют ежедневные челленджи с режимом практики, вы можете собирать комбо х2, х3 и так далее для получения огромного количества очков. Все это происходит на специальной территории, где расставили контейнеры, бочки, и другие предметы, которые можно разбить.

Вот вся известная информация об игре на данный момент:

В игре вас ждет более 10 тысяч уникальных деталей для тюнинга автомобилей, легендарные боди-киты от различных тюнинг-ателье, редактор ливрей и раскрасок;

Редактор персонажей и косметика для них, создатели обещают, что мы сможем создать уникального персонажа;

На релизе будет присутствовать более 140 автомобилей разных марок;

Город будет наполнен декорациями, трафиком и пешеходами;

Вернут адекватные погони с полицией, классы, и возможно, связанный с копами режим;

Нестандартный визуальный стиль — мультяшный след от шин и другие эффекты;

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Релиз состоится 2 декабря.