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Тест iOS 14.6 Beta 3 (сборка 18F5065a) на iPhone 7 (модель A1778)

10 мая 2021 вышла новая сборка 18F5065a под названием iOS 14.6 Developer Beta 3. Проверим производительность в синтетических тестах AnTuTu, CPU-x, 3DMark Sling Shot и 3DMark Wild Life Benchmark, Linpack, GFXBench Metal и Mobile Linpack.
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Тесты iOS 14.6 Beta 3 18F5065a на iPhone 7 A1778

iOS 14.6 Beta 3 установлена на iPhone 7iOS 14.6 Beta 3 установлена на iPhone 7

Друзья, всем привет!
Сегодня зафиксируем уже повторные результаты тестов смартфона iPhone 7 128Gb в новой ОСи.

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Вышла 10 мая iOS 14.6 Developer Beta 3. У нас сборка 18F5065a. Давайте проверим её в тестах.

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5. Тесты iPadOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 30 апреля 2021 года.

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Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:

Модель - iPhone 7. Номер модели на задней панели - A1778.
Длина: 138,3 мм. Ширина: 67,1 мм. Толщина: 7,1 мм. Вес: 138 г.
4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.
Объем оперативной памяти 2 Гб.
Широкоформатный 4.7-дюймовый дисплей Retina HD с технологией Multi-Touch с разрешением 1334x750 пикселей, 326 пикселей на дюйм.
Условия тестирования:

Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц.
Используется 15.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,61 Гб занимает операционная система и 3,12 Гб занимают другие системные данные.

Программная часть сегодняшнего тестирования:

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Версия операционной системы iOS 14.6 Beta 3 18F5065a. Вышла 10 мая 2021 года.

Приложения для тестов:
AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
CPU-x версии 1.4.4
3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034
3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228
Linpack версии 1.5.1
GFXBench Metal версии 5.0.1
Mobile Linpack версии 2.1

Можем приступать к тестированию производительности.

Глава 1.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Диагностическая информация из раздела My Device:

My device iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.My device iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Тест AnTuTu состоит из серии тестов CPU, GPU, MEM и UX.

В тесте CPU следующие результаты производительности под входящим в него отдельным тестам:

CPU Mathematical Operations 25053 балла.

CPU Common Algorithms 22032 балла.

CPU Multicore 42563 балла.

Итоговый результат всего CPU теста 89648 баллов.

Proof screenshot:

Баллы теста CPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста CPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

В тесте GPU следующие результаты производительности под входящим в него отдельным тестам:

Terracotta - Metal 0 баллов.

Costline - Metal 28919 баллов.

Refinery - OpenGL ES3.1 22269 баллов.

Итоговый результат всего GPU теста 51188 баллов.

Proof screenshot:

Баллы теста GPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста GPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

В тесте MEM следующие результаты производительности под входящим в него отдельным тестам:

RAM Access 26139 баллов.

ROM APP IO 7509 баллов.

Rom Sequential Read 8992 баллов.

Rom Sequential Write 5210 баллов.

ROM Random Access 2532 балла.

Итоговый результат всего MEM теста 50382 баллов.

Proof screenshot:

Баллы теста MEM устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста MEM устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

В тесте UX следующие результаты производительности под входящим в него отдельным тестам:

Data Security Score 24510 баллов.

Data Processing Score 8378 баллов.

Image Processing Score 3593 балла.

User Experience Score 9359 баллов.

Итоговый результат всего UX теста 45840 баллов.

Proof screenshot:

Баллы теста UX устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста UX устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Общий результат выглядит следующим образом:

Итоговый результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Итоговый результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Всего набрали 237058 баллов. 

Глава 2. Расчёт мощности.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в CPU-x версии 1.4.4.   

 

Окно операционной системы iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в CPU-x версии 1.4.4Окно операционной системы iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в CPU-x версии 1.4.4

Информация корректна.

Характеристики iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в CPU-x версии 1.4.4Характеристики iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в CPU-x версии 1.4.4

Оценка производительности процессора в этой программе называется "Расчёт мощности". Имеем такие результаты работы:

Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в CPU-x версии 1.4.4Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в CPU-x версии 1.4.4

Глава 3.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.

Всего 2 теста. Sling Shot и Sling Shot Extreme. Традиционно, начнём со второго.

Результаты Sling Shot Extreme 2464 балла:

Тест Sling Shot Extreme телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Тест Sling Shot Extreme телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты в виде графиков Monitoring data:

Monitoring Data в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Monitoring Data в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты в виде цифр Scores and comparison:

Scores and comparison в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Scores and comparison в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

И просто тест Sling Shot.

Набрали могучие 3278 попугаев!

Тест Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Тест Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты в виде графиков Monitoring data:

Monitoring Data в тесте Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Monitoring Data в тесте Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 Расширенные результаты в виде цифр Scores and comparison:

Scores and comparison в тесте Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Scores and comparison в тесте Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 

Глава 4.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228. 


 

Есть возможность оценить результаты сразу трёх beta на одном screenshot - предыдущей iOS 14.6 Beta 1 18F5046f, iOS 14.6 Beta 2 18F5055b и сегодняшней iOS 14.6 Beta 3 18F5065a.

Сравнение результатов iOS 14.6 Beta 1, Beta 2 и Beta 3 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228Сравнение результатов iOS 14.6 Beta 1, Beta 2 и Beta 3 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Как видим, разница в пределах погрешностей. 

Рассмотрим более детализированные результаты.

Первые детали теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228Первые детали теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Данные мониторинга - что происходило во время теста:

Данные мониторинга iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228Данные мониторинга iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

Далее идёт сравнение полученных результатов с другими iPhone 7: 

Сравнение результатов всех iPhone 7 против сегодняшнего на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228Сравнение результатов всех iPhone 7 против сегодняшнего на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

Результат 1 в 1 как и на Beta 1 и Beta 2. А вот следующий слайд показал отличие.

Результаты iPhone 7 iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 против всех остальных устройствРезультаты iPhone 7 iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 против всех остальных устройств

45%. Было 46%. 

Осталась там третья вкладка. Называется Устройство. Была у нас и 120 позиция, и 122 позиция. Стала 127, каким чудом - мне неведомо. Но при этом исчез жёлтый график:

 

Обзор производительности iPhone 7 в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228Обзор производительности iPhone 7 в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

После перезагрузки телефона методом hard reset, данные появились:

Обзор производительности на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228Обзор производительности на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

Глава 5. 

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Linpack версии 1.5.1 

От 2 cores никуда ни деться. Но главное - результаты. И они есть:

Результаты теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Linpack версии 1.5.1 Результаты теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Linpack версии 1.5.1 

Глава 6. История...ультатов.

Результаты тестов iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1

Это именно этот тест, который из холодного корпуса металла делает раскалённую штуку. Который долго запускается. Еще дольше идёт. И медленно остывает.

Всё мы помним. Тесты высокого уровня. Тесты низкого уровня. И История...ультатов. Начнём с высокого.

Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen и Car Chase:

Первые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1Первые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Car Chase Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan:


Вторые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1Вторые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan вне экрана, T-Rex и 1080p T-Rex вне экрана:

3 теста "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.13 теста "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill 2:

Первые 5 "Тестов низкого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1Первые 5 "Тестов низкого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста 1080p Fill 2 Offscreen:

Тест 1080p Fill 2 Offscreen на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1Тест 1080p Fill 2 Offscreen на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в GFXBench Metal версии 5.0.1

Глава 7. 

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1.

Очень стабильная программа. Со стабильным результатом.

Характеристики iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1Характеристики iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1

От двух ядер - никуда.  

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1

Те самые результаты прохождения теста. Также рассмотрим рейтинг, который предлагает программа.

Рейтинг iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1Рейтинг iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 3 18F5065a в Mobile Linpack версии 2.1

244 место среди всех протестированных iPhone 7. Причина подобного места, природа такого результата - неясна. 

Уважаемые читатели!  Спасибо, если кто осилил прочитать до конца материала.

 

Хронология предыдущих материалов:

1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

4. Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.

5. Тесты iPadOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 30 апреля 2021 года.

6. Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.3 сборка 16H41 вышла в свет 3 мая 2021 года.

Большое спасибо за внимание!

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zoRRo
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wooopggabg
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Renegade1979
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Чиво? Чурки папуасские вкрай берега попутали! Влепить им ембаргу на муриканские электроники. И отключить их от Swift! https://country-music.ru/wp-content/uploads/2016/01/country-music-artist_0029_swif...
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DarkShaman
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