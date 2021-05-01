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Тестирование актуальной iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 (A2198) (2019)

После айфонов 5s и 7, пришла пора прогреть iPad на текущей iPadOS 14.5 в тестах AnTuTu, CPU-x, 3DMark Sling Shot, 3DMark Wild Life Benchmark, Linpack, GFXBench Metal, Mobile Linpack.
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Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198)

Планшетофон Apple iPad Wi-Fi + Cellular 128GB 7го поколения в серебряном исполнении

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Друзья, всем привет!

Сегодня мы с вами зафиксируем результаты тестов планшета с поддержкой сотовой связи Apple iPad 128Gb седьмого поколения.

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Это 3й материал. Первые два тоже новые, и тоже актуальные:

1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 вышла в свет 26 марта 2021 года.

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2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 вышла в свет 22 апреля 2021 года.

В новом, третьем материале, преследуем цель зафиксировать текущие показатели этой стабильной 14.5 iPadOS версии ОСи и в данных версиях приложений. Особенностью данного тестирования является то, что это вообще не телефон, и не смартфон. Точнее - не только телефон и не только смартфон. Он ещё и планшет!

Внимание! Планшет - новый! Был в 2019 году. В некоторых регионах - был новым в 2020 году.

Краткие характеристики "айпада" из данного тестирования:

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Модель - iPad 7 (2019) или iPad (7-го поколения) Wi‑Fi + Cellular . Верно и так и так. Номер модели на задней панели - A2198.

Длина: 250,6 мм. Ширина: 174,1 мм. Толщина: 7,5 мм. Вес: 493 г.

4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.

Объем оперативной памяти 3 Гб.

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Емкостный 10.2-дюймовый дисплей Retina с технологией Multi-Touch с поддержкой Apple Pencil первого поколения с разрешением 2160x1620 пикселей, 264 пикселей на дюйм с подсветкой LED и технологией IPS.

Условия тестирования:

Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Подключен к сети WiFi 5ГГц.

Используется 67.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,27 Гб занимает операционная система и 7,7 Гб занимают другие системные данные.

Программная часть сегодняшнего тестирования:

Версия операционной системы iPadOS 14.5 18E199. Вышла 26 апреля 2021 года.

Приложения для тестов:

AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

CPU-x версии 1.4.4

3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Linpack версии 1.5.1

GFXBench Metal версии 5.0.1

Mobile Linpack версии 2.1  

Глава 1. Память пашет. Но не вся.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

По традиции, идущей с материалов про тестирование iPhone 5s iOS 12.5.2 и iPhone 7 iOS 14.6 Beta 1, начинаем с AnTuTu.

В тесте CPU имеем 90572 балла. Семёрка, напомню, набрала 89886 балла. Далее, в скобки накину результаты 7 для оценки, аналитики и удобства восприятия. Состоит из CPU Mathematical Operations 22400(24907) баллов, CPU Common Algorithms 21989(22412) баллов и CPU Multicore 46183(42567) балла:


Баллы теста CPU устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu 8.4.1

Далее идёт тест GPU. Почему-то, Terracotta - Metal запустился, в отличие от 7ки. iOS 14.5? 

Набрали 89508(50709) баллов. Состоит из Terracotta - Metal 38218 баллов, Costline - Metal 30013(28917) балла и Refinery - OpenGL ES3.1 21277(21792) балла:


Баллы теста GPU устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu 8.4.1

Аналогично тесту 5s и 7ки, следом идём к тесту MEM. Аналогично тесту 5s и 7ки, у нас всегда и абсолютно всегда находился тест, который не проходит. Магия i. Имеем 41012(42589) баллов. Состоит из RAM Access 25746(26172) баллов, ROM APP IO 7011(9094) баллов, Rom Sequential Read 5808(3357) баллов, Rom Sequential Write 0(1415) баллов и ROM Random Access 2447(2551) баллов:  


Баллы теста МЕМ устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu 8.4.1

В тесте UX имеем 46217(45685) баллов. Состоит из Data Security Score 25153(24354) балла, Data Processing Score 8263(8330) баллов, Image Processing Score 3596(3548) и User Experience Score 9205(9453) балла:


Баллы теста UX устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu 8.4.1

Общий результат может выглядеть так:


Первый вариант итогового результата устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu 8.4.1

 Общий результат также может выглядеть еще вот как:


Подробный вариант итогового результата устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в AnTuTu 8.4.1

 


Итоги? Всего набрали 267309 баллов. Семёрка "айфон" набрал 228869 баллов. Там не прошёл тест Terracotta - Metal из GPU, здесь не прошёл тест Rom Sequential Write из MEM. Я точно яблоки тестирую? Как вы думаете, на каком iPhone мы таки пройдем все стесты успешно? Пройдём ли?

Глава 2. Расчёт мощности.

Выше результаты для справки, спасибо!

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в CPU-x версии 1.4.4.

ЦПУХ он и в Африке ЦПУХ. Традиционно, после глючного "АнТуТу". Или глючной iOS. Или глючной iPadOs. Это детали. Главный экран отличается от такового на 7ке "айфоне". Это и понятно:


Информация о планшетофоне iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в CPU-x версии 1.4.4

 Ошибок нет. Всё верно, ясно и чётко.


Естественно, далее пойдет мной любимый Расчёт мощности и благодарность мне:


Оценка производительности процессора в iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в CPU-x версии 1.4.4

ЦПУХ пройден успешно! Идём далее по тестам.



Глава 3. iOS iPadOS.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.

Sling Shot и Sling Shot Extreme. А также Wild Life в виде отдельного приложения с возможностью его открытия из Sling Shot. Красивые картинки, кстати! Что есть - то есть:


Окно запуска 3 тестов на iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 


Начнем с Sling Shot Extreme. 2579(2303) баллов:


Тест Sling Shot Extreme на  iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 Расширенные результаты:


Детали теста Sling Shot Extreme на  iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

И кстати! Если кому нужно рекламное описание теста Sling Shot Extreme - пожалуйста:


Окно запуска теста Sling Shot Extreme на  iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 


И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 3518(2519 - не пойму, iPhone 7 в режим сна зашел?) попугаев:


Тест Sling Shot телефона iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты:


Детали Sling Shot телефона iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Рекламное описание теста Sling Shot:


Окно запуска теста Sling Shot на  iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

После проведённых тестов, сделал хороший screenshoot вкладки Моё устройство:


3DMark НЕ знает об iPadOS.

 

  Глава 4. "Это модель".

Internal storage 32/128.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228.

Главное окно теста(или программы?) выглядит следующим образом, отличным от такового в iOS на iPhone 7:


Главный экран на iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Давайте запустим и узнаем результаты теста в ... iOS 14.5! в iOS! :


Общий результат iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Ребята, я то понимаю, что iOS, что iPadOS. Но у ОС есть официальное название и ранжирование. iOS равной iPhone. iPadOS равно iPad. Разные устройства. И, кто знает в будущем, возможно и разные ОСи. Мелочь и не так уж и важно? Ну как сказать. На многое тогда можно и нужно забить. Или вообще на всё и расходимся.

В прочем, некоторые детали результата в 2709(2773 у семёрки) баллов мы можем увидеть. Что, например, я вас не обманул, и тесты свежие. Проведены 30апреля 2021 года. Что Средняя частота кадров 16 КадрЫ в секунду(или за секунду):

Первые детали теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Данные мониторинга - что происходило во время теста:


Мониторинг во время теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Следующий "слайд" получился куда правдивее, чем в аналогичном месте iPhone 7. Там мы 91% почему-то взяли. Это модель, детка:


Сравнение результатов всех iPad 7 (2019) против сегодняшнего на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

 Следующий слайд отображает ситуацию один против всех. Вообще всех. Ситуация на 100% совпадает с iPhone 7:


Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 против всех остальных устройств

Осталась там третья вкладка. Называется Устройство. И там имеется Обзор производительности. 21 позиция, между прочим! Среди всей планеты.Мы резко вошли в ТОП30 и не дотянули 1 или 2 места до ТОП20 устройств! Сами посмотрите:


Обзор производительности iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Диапазон полностью повторяет информацию о 99%. Всё как на 7ке. Только там мы тогда набрали жалкий уже 91%:


Диапазон iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

 Хе-Хе, далее идут Спецификации. На 7ке я придрался к 32/128/256. Тут придерусь к 32/128. Знаете, что и там и здесь мне это напомнило? Взрослые дяди сразу поймут. Если бы чуть поменять надпись на L1, L2 и L3, то как всё складно получится. Хе-Хе:


Спецификации iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Глава 5. Проще простого.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в Linpack версии 1.5.1

Мне нечего сообщить вам в данном случае. Ничего, кроме результатов, нет. Хотя, интересно 2 cores это режим работы приложений или сообщает типа о количестве ядер на устройстве? :


Результаты теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в Linpack версии 1.5.1

 

Глава 6. dual core CPU.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в GFXBench Metal версии 5.0.1

2 категории тестов с интересными названиями. Сами тесты тяжелые. Самое приложение - тяжелое. Долго запускается, долго идет. Так вот. 2 категории, "Тесты высокого уровня" и "Тесты низкого уровня". Приложение начинает свои результаты с "Тесты высокого уровня". И да, dual core CPU.

Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen, Car Chase и 1080p Car Chase Offscreen .

Слева тут НЕ обрезал, чтобы вы видели, как тут дизайн работает:


Первые 6 тестов "Тестов высокого уровня" iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan, 1080p Manhattan вне экрана и T-Rex :


Вторые 6 тестов "Тестов высокого уровня" iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в GFXBench Metal версии 5.0.1

И остался 1 тест высокого уровня:


Результат теста "1080p T-Rex вне экрана" на iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill 2:


Первые 5 тестов "Тестов низкого уровня" iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста 1080p Fill 2 Offscreen :


ALU 2 из "Тестов низкого уровня" iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Вкладка в программе, которая отвечает за диагностические данные, в этом приложении называется Данные. Там всё корректно, придраться не к чему.  - эти слова написаны в аналогичном тесте iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в самом начале главы про GFXBench Metal версии 5.0.1. Каково же моё удивление про dual core! Смотрите сами:


2 ядра у iPad 7 (2019) в iPadOS 14.5 показывает программа GFXBench Metal версии 5.0.1

Блин! Как же так? Неужели я проглядел этот момент? Или вообще вас обманул?

Неа! Не поленился, полез в GFXBench Metal версии 5.0.1 на уже протестированном iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1. Вот что получилось:


4 ядра у iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 показывает программа GFXBench Metal версии 5.0.1

Смешно уже. Хоть анекдот делай, хоть мем:

Вопрос: Какой процессор у iPhone 7? Ответ - A10. Ответ 3DMark - quad core CPU.

Вопрос: Какой процессор у iPad 7? Ответ - A10. Ответ 3DMark - dual core CPU. 2 cores.


Глава 7. Все Linpack просты.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в Mobile Linpack версии 2.1

Сделал я "скрин" на всякий случай. Случаи всякие бывают. Пятёрка показала 2.3GFlops. 7ка айфон показала 4.28GFlops:


Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в Mobile Linpack версии 2.1

 Уважаемые читатели! Спасибо, если осилил кто до конца данный комикс. Он еще длиннее, чем про iPhone 5s. И ещё больше длиннее, чем про iPhone 7. В каждом материале мы с вами находим то ли баги, то ли глюки, то ли придирки, то ли недоработки. Если кто-то читает из профессиональных яблочников, то у них теперь удивление как и у меня. Жесть какая-то. Как это всё пропустили в app store? Блин, лень очень мне это всё писать на английском языке и выкидывать на аглицкий реддит. Но!

Я знаю что делать! Как исправить глюки стабильной версии iOS? Правильно! Накатить Beta! Или нас спасёт, скажем, XR?

Если кто не читал всю хронологию, то кликайте:

1 материал - Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)

2 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)

Большое спасибо за прочтение!

Внимание! Если ты - активный или экс-танкист игры WOT, то обязательно посмотри мои ресурсы.

"Голдишку" можно забрать очень легко.

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С Уважением, Бока Чика. 

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Теги

ipad antutu linpack cpu-x gfxbench metal 18e199 3dmark sling shot benchmark 3dmark wild life benchmark a2198 ipados 14.5
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02:05
Ну, если выставить 16 ядер Интела, против 16 АМД, то это будет фиаско. Не сможет Интел настолько поднять IPC больших ядер, чтобы компенсировать провал из-за малых.
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
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