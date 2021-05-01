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Тесты iOS 14.6 Beta 2 18F5055b на iPhone 7 A1778

Вероятно, что данный тест iOS 14.6 Beta 2 сборки 18F5055b - пока первый и единственный в "Рунете".

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Уважаемые Samsung'оманы, дроздофи... простите, Adnroid'офилы и свидетели прихода ксаёMi(правильно написал?). Уже 3 материала подшучиваю над вами. И вот, комментарии открыты. Это шанс. Не держите в себе свою любовь к обладателям яблок, обожание тестов iPhone на "оверах", симпатию к iOS и тягу к World of Tanks. Излейте душу сразу за все 4 теста. Go разогреем "комменты"! А если по делу - у кого есть Galaxy S4, S5, S10, S100500 и прочих - выкладывайте результаты хотя бы AnTuTU в комментариях. Сравним показатели.



Подготовка к обновлению iPhone 7 A1778 до iOS 14.6 Beta 2 18F5055b Друзья, всем привет!

Сегодня зафиксируем уже повторные результаты тестов смартфона iPhone 7 128Gb в новой ОСи. анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде



Обновление iOS 14.6 Developer Beta 2 загружено на iPhone 7 Это 4й материал. Первые три тоже новые, и тоже актуальные:

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1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

Как видите, мы уже прогревали семёрку во втором материале. Только на первой beta.Тем лучше.

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Расскажу такую сказку для дядей:

Хочу порадовать любителей Adnroid металлолома, Adnroid "пластиколома" и Adnroid "стеклолома". Дело в том, что у яблок есть одна интересная особенность. Хотя их много на самом деле. Какие-то модели выключаются при высоких и относительно высоких температурах окружающей среды. А также при низких и относительно низких температурах окружающей среды. Эту информацию можно найти в открытых источниках. В описаниях к материалам, а также частично в самих материалах я указывал на то, что прогревается будь здоров. Что это значит? Процесс тестирования beta и так сам по себе занятен. Почему? Потому что нам нужна и важна повторяемость результатов. Ну а это к чему? А к тому! Выключи, включи и плюсом hard reset. Я не знаю, что именно чистится или обновляется в этот момент. Но разница очевидна. Например, когда яблоко тормозит, то это 200К в тесте Антуту и не больше. Дальше, Throttling и Overheating. AnTuTu греет телефон сильно. 3DMark оба - еще сильнее. В особенности Extreme. Прогоняем GFXBench Metal - и корпус телефона уже очень неприлично раскаляется. В итоге. Какой бы способ придумать? Идеальный вариант в холодильнике с минимальной влажностью. В обычном выключается - опробовал. Ещё и конденсат. При комнатной температуре - не вырубается, но тысячи баллов теряются. Кроме того, помните скандал, что производительность уменьшается по мере уменьшения текущей зарядки, а также по мере износа АКБ? Ещё и это добавьте к условиям тестирования. Я нашёл решение. На кафельном полу ледяном. Но со 100% зарядкой и включенным в сеть. После каждого тестирования - некоторое количество вкл, выкл и hard reset. Если сильно разогрелся, скажем, в 3DMark, то выкл и оставляем остывать на плитке в самом холодном месте. Корпус металлический - охлаждается. И прогревается также - хорошо. Поэтому без зарядника никак - тесты хорошо сажают батарею. И уже после теста его надо заряжать до 100%, чтобы не влияло на результаты, даже в теории. Вы уже могли догадаться, что во время зарядки трубка опять нагреется хорошо. Если даже до 70% подсел - яблочники, попробуйте Подряд Антуту, 2 3ДМарка и ДжиЭфИкс. Без кабеля всё. А потом сразу втыкайте зарядку и не выключайте телефон. Его реально можно еле держать в руке. Вот как всё происходит. А теперь скажите, что из написанного выше - правда?

Внимание! Смартфон - новый! Был в марте 2017 года.

Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:

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Модель - iPhone 7. Номер модели на задней панели - A1778.

Длина: 138,3 мм. Ширина: 67,1 мм. Толщина: 7,1 мм. Вес: 138 г.

4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.

Объем оперативной памяти 2 Гб.

Широкоформатный 4.7-дюймовый дисплей Retina HD с технологией Multi-Touch с разрешением 1334x750 пикселей, 326 пикселей на дюйм.

Условия тестирования:

Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц.

Используется 15.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,61 Гб занимает операционная система и 3,12 Гб занимают другие системные данные.

Не успел я остудить трубку на балконе, благо сейчас холодильник по всей России, выходит оно. Программная часть сегодняшнего тестирования:

Версия операционной системы iOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Вышла 30 апреля 2021 года.





Обновление iOS сборки 18F5055b установлено на iPhone 7 Приложения для тестов:

AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

CPU-x версии 1.4.4

3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Linpack версии 1.5.1

GFXBench Metal версии 5.0.1

Mobile Linpack версии 2.1 - показал 4.28GFlops.



И так друзья, мы кое-что видим. А именно - тестовую beta 2 версию iOS 14.6. Загрузка, подготовка, установка. Всё готово.



iOS 14.6 актуальна Можем приступать к тестированию производительности.



Глава 1. Terracotta Metal всё ещё ноль.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Аналогично материалу про тестирование 5s, прошлое тестирование айфона 7 и тестирование "айпада" 7, начнем со всеми любимого "Антуту".

Перед самими тестами давайте посмотрим на корректность диагностической информации об устройстве:





My device iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1. Теперь можно переходить непосредственно к самим тестам. Далее, в скобки накину результаты 7ки на Beta 1 для оценки, аналитики и удобства восприятия. В тесте CPU имеем 85491(89886) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 24014(24907) баллов, CPU Common Algorithms 21058(22412) баллов и CPU Multicore 40419(42567) баллов: Далее, в скобки накину результаты 7ки на Beta 1 для оценки, аналитики и удобства восприятия. В тесте CPU имеем 85491(89886) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 24014(24907) баллов, CPU Common Algorithms 21058(22412) баллов и CPU Multicore 40419(42567) баллов:









Баллы теста CPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1 Далее идёт тест GPU. Набрали 49439(50709 баллов). Состоит из Terracotta - Metal опять 0 баллов, Costline - Metal 27647(28917) баллов и Refinery - OpenGL ES3.1 21792(21792) балла:

Баллы теста GPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1 Идём к тесту MEM. Имеем 47138(42589) балла. Состоит из RAM Access 25852(26172) балла, ROM APP IO 8994(9094) балла, Rom Sequential Read 4542(3357) балла, Rom Sequential Write 5177(1415) баллов и ROM Random Access 2573(2551) балл: Баллы теста MEM устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1. В тесте UX имеем 43739(45685) баллов. Состоит из Data Security Score 23758(24354) балла, Data Processing Score 7409(8330) баллов, Image Processing Score 3541(3548) и User Experience Score 9031(9453) балла:

Баллы теста UX устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1 Судя по результатам производительности АнТуту, смартфончик-то тормозит! Зря обновился? Итоговый результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1 Всего набрали 225807(228869) баллов.

Глава 2. Расчёт мощности.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в CPU-x версии 1.4.4.

Уже традиционно для ЦПУХа, начнем с главного информационного экрана. Он точно такой же, как и в тесте iOS 14.6 Beta 1. Но! Нашёл весьма интересную вкладку Операционная система.

Операционная система в iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4 Перепроверил информацию - да, действительно. Первой на нём была iOS 10.0. Не знал данного факта. И да, ЦПУХ рапортует о 2 ядрах в проце. 2 исчезнувших не считает за ядра. Может быть, он и прав? Следом идёт традиционный, обожаемый мной Расчёт мощности:

Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4 Глава 3. Тест Sling Shot исправился!

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034. Sling Shot и Sling Shot Extreme. 2 теста. Мы их проверили на iphone 5s, провели на iPhone 7 и запускали на iPad 7. Данный тест не исключение. Начнем с Sling Shot Extreme. 2431(2303) балл:

Тест Sling Shot Extreme на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034 Расширенные результаты aka Scores and comparison:

Детали Sling Shot Extreme на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034 И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 3129(2519) попугаев!

Тест Sling Shot на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034 Помните, я говорил - 7ка заснула по сравнению с айпадом? Он там 3518 набрал. Ну дык. Проснулась. Расширенные результаты aka Scores and comparis:

Детали Sling Shot на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034 Кстати, если не страдать фобией к Photoshop, вот вам proof про сон. Или сказка про Throttling. Или байка про Overheating:

Разность результатов на iPhone 7 в iOS 14.6 Beta 2 в тестах 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034 Глава 4. "Это модель".

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228.

результат iOS 14.6 Beta 1 18F5046f против результата iOS 14.6 Beta 2 18F5055b: Уже не знаю, что бы такого умного здесь написать. А давайте без лишней писанины, сразу к делу. Да ещё и к какому! Как вам результаты сразу двух beta? Пожалуйста,

Сравнение результатов iOS 14.6 Beta 1 18F5046f и Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 Иногда, почти равные результаты тестов - это успех. Особенно, если это единственное устройство. Шестнадцать кадрЫ в секунду я никак не мог пропустить, сами понимаете:

Первые детали теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 Данные мониторинга - что происходило во время теста. Почему АКБ застыл на 95% - не могу ответить - не знаю. "Оптимизированная зарядка" помогла? Есть там и такая технология: Мониторинг во время теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228 "Это модель". Какую beta призвать на помощь, чтобы уйти уже от 91%? По идее, я знаю, что нам могло бы помочь. "Стартовая" iOS 10.0. Но тест требует iOS 13 и выше. Друзья! У кого завалялся iPhone 7 128Gb на iOS 13 - или, что было бы бомбой - iOS 13 какая-либо из beta? Вот был бы прикол сейчас увидеть такое сравнение!

Сравнение результатов всех iPhone 7 против сегодняшнего на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228 Следующий "слайд" отображает ситуацию один против всех. Вообще всех. Ситуация на 100% совпадает с iPhone 7 beta 1, совпадает и с iPad7. Скрины можно было бы взять с прошлого теста:

Результаты iPhone 7 iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 против всех остальных устройств



Осталась там третья вкладка. Называется Устройство. Именно она то и не подвела меня. Никогда не подводит. Мои поздравления, господа! 120 позиция, между прочим! Была в прошлом материале про Beta 1 18F5046f.

Обзор производительности на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 1 18F5046f в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

Теперь 122 позиция! Минус 2 строчки в зачёте. Твёрдо и настойчиво идём к успеху:

Обзор производительности на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228 Глава 5. Всё - просто и проще простого.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Linpack версии 1.5.1 От 2 cores никуда ни деться. Но главное - результаты. И они есть:

Результаты теста телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Linpack версии 1.5.1

Глава 6. История...ультатов.

Результаты тестов iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 Главное окно GFXBench Metal версии 5.0.1 на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b

Да да да. Это именно этот тест, который из холодного корпуса металла делает раскалённую штуку. Который долго запускается. Еще дольше идёт. И медленно остывает. Всё мы помним. Тесты высокого уровня. Тесты низкого уровня. И История...ультатов. Начнём с высокого. Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen и Car Chase:

Первые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Car Chase Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan:

Вторые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan вне экрана, T-Rex и 1080p T-Rex вне экрана:

3 теста "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill 2:

Первые 5 "Тестов низкого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста 1080p Fill 2 Offscreen:

Тест 1080p Fill 2 Offscreen на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal 5.0.1 Не зря я выше обозначил в самом начале Самсунги. Не знаю, как такое может быть. Но, оно есть! Galaxy, мы все тебя видим:

Сравнение разных моделей с iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 Уважаемые читатели! Спасибо, если осилил кто до конца данный комикс. Он еще длиннее, чем про iPhone 5s. И намного длиннее, чем про iPhone 7. И, наверное, тоже длиннее, чем про iPad 7 2019. Вообще как слайд шоу.

Если кто не читал всю хронологию, то кликайте:



1 материал - Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

3 материал - Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.



Большое спасибо за внимание!



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