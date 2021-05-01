Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
Тесты iOS 14.6 Beta 2 18F5055b на iPhone 7 A1778
Вероятно, что данный тест iOS 14.6 Beta 2 сборки 18F5055b - пока первый и единственный в "Рунете".
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Уважаемые Samsung'оманы, дроздофи... простите, Adnroid'офилы и свидетели прихода ксаёMi(правильно написал?). Уже 3 материала подшучиваю над вами. И вот, комментарии открыты. Это шанс. Не держите в себе свою любовь к обладателям яблок, обожание тестов iPhone на "оверах", симпатию к iOS и тягу к World of Tanks. Излейте душу сразу за все 4 теста. Go разогреем "комменты"! А если по делу - у кого есть Galaxy S4, S5, S10, S100500 и прочих - выкладывайте результаты хотя бы AnTuTU в комментариях. Сравним показатели.
Друзья, всем привет!
Сегодня зафиксируем уже повторные результаты тестов смартфона iPhone 7 128Gb в новой ОСи.
Это 4й материал. Первые три тоже новые, и тоже актуальные:
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1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.
2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.
3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.
Как видите, мы уже прогревали семёрку во втором материале. Только на первой beta.Тем лучше.
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Расскажу такую сказку для дядей:
Хочу порадовать любителей Adnroid металлолома, Adnroid "пластиколома" и Adnroid "стеклолома". Дело в том, что у яблок есть одна интересная особенность. Хотя их много на самом деле. Какие-то модели выключаются при высоких и относительно высоких температурах окружающей среды. А также при низких и относительно низких температурах окружающей среды. Эту информацию можно найти в открытых источниках. В описаниях к материалам, а также частично в самих материалах я указывал на то, что прогревается будь здоров. Что это значит? Процесс тестирования beta и так сам по себе занятен. Почему? Потому что нам нужна и важна повторяемость результатов. Ну а это к чему? А к тому! Выключи, включи и плюсом hard reset. Я не знаю, что именно чистится или обновляется в этот момент. Но разница очевидна. Например, когда яблоко тормозит, то это 200К в тесте Антуту и не больше. Дальше, Throttling и Overheating. AnTuTu греет телефон сильно. 3DMark оба - еще сильнее. В особенности Extreme. Прогоняем GFXBench Metal - и корпус телефона уже очень неприлично раскаляется. В итоге. Какой бы способ придумать? Идеальный вариант в холодильнике с минимальной влажностью. В обычном выключается - опробовал. Ещё и конденсат. При комнатной температуре - не вырубается, но тысячи баллов теряются. Кроме того, помните скандал, что производительность уменьшается по мере уменьшения текущей зарядки, а также по мере износа АКБ? Ещё и это добавьте к условиям тестирования. Я нашёл решение. На кафельном полу ледяном. Но со 100% зарядкой и включенным в сеть. После каждого тестирования - некоторое количество вкл, выкл и hard reset. Если сильно разогрелся, скажем, в 3DMark, то выкл и оставляем остывать на плитке в самом холодном месте. Корпус металлический - охлаждается. И прогревается также - хорошо. Поэтому без зарядника никак - тесты хорошо сажают батарею. И уже после теста его надо заряжать до 100%, чтобы не влияло на результаты, даже в теории. Вы уже могли догадаться, что во время зарядки трубка опять нагреется хорошо. Если даже до 70% подсел - яблочники, попробуйте Подряд Антуту, 2 3ДМарка и ДжиЭфИкс. Без кабеля всё. А потом сразу втыкайте зарядку и не выключайте телефон. Его реально можно еле держать в руке. Вот как всё происходит. А теперь скажите, что из написанного выше - правда?
Внимание! Смартфон - новый! Был в марте 2017 года.
Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:
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Модель - iPhone 7. Номер модели на задней панели - A1778.
Длина: 138,3 мм. Ширина: 67,1 мм. Толщина: 7,1 мм. Вес: 138 г.
4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.
Объем оперативной памяти 2 Гб.
Широкоформатный 4.7-дюймовый дисплей Retina HD с технологией Multi-Touch с разрешением 1334x750 пикселей, 326 пикселей на дюйм.
Условия тестирования:
Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц.
Используется 15.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,61 Гб занимает операционная система и 3,12 Гб занимают другие системные данные.
Не успел я остудить трубку на балконе, благо сейчас холодильник по всей России, выходит оно. Программная часть сегодняшнего тестирования:
Версия операционной системы iOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Вышла 30 апреля 2021 года.
Приложения для тестов:
AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
CPU-x версии 1.4.4
3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034
3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228
Linpack версии 1.5.1
GFXBench Metal версии 5.0.1
Mobile Linpack версии 2.1 - показал 4.28GFlops.
И так друзья, мы кое-что видим. А именно - тестовую beta 2 версию iOS 14.6. Загрузка, подготовка, установка. Всё готово.
Можем приступать к тестированию производительности.
Глава 1. Terracotta Metal всё ещё ноль.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
Аналогично материалу про тестирование 5s, прошлое тестирование айфона 7 и тестирование "айпада" 7, начнем со всеми любимого "Антуту".
Перед самими тестами давайте посмотрим на корректность диагностической информации об устройстве:
Теперь можно переходить непосредственно к самим тестам.Далее, в скобки накину результаты 7ки на Beta 1 для оценки, аналитики и удобства восприятия. В тесте CPU имеем 85491(89886) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 24014(24907) баллов, CPU Common Algorithms 21058(22412) баллов и CPU Multicore 40419(42567) баллов:
Далее идёт тест GPU. Набрали 49439(50709 баллов). Состоит из Terracotta - Metal опять 0 баллов, Costline - Metal 27647(28917) баллов и Refinery - OpenGL ES3.1 21792(21792) балла:
Идём к тесту MEM. Имеем 47138(42589) балла. Состоит из RAM Access 25852(26172) балла, ROM APP IO 8994(9094) балла, Rom Sequential Read 4542(3357) балла, Rom Sequential Write 5177(1415) баллов и ROM Random Access 2573(2551) балл:
В тесте UX имеем 43739(45685) баллов. Состоит из Data Security Score 23758(24354) балла, Data Processing Score 7409(8330) баллов, Image Processing Score 3541(3548) и User Experience Score 9031(9453) балла:
Судя по результатам производительности АнТуту, смартфончик-то тормозит! Зря обновился?
Всего набрали 225807(228869) баллов.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в CPU-x версии 1.4.4.
Уже традиционно для ЦПУХа, начнем с главного информационного экрана. Он точно такой же, как и в тесте iOS 14.6 Beta 1. Но! Нашёл весьма интересную вкладку Операционная система.
Перепроверил информацию - да, действительно. Первой на нём была iOS 10.0. Не знал данного факта. И да, ЦПУХ рапортует о 2 ядрах в проце. 2 исчезнувших не считает за ядра. Может быть, он и прав?
Следом идёт традиционный, обожаемый мной Расчёт мощности:
Глава 3. Тест Sling Shot исправился!
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.
Sling Shot и Sling Shot Extreme. 2 теста. Мы их проверили на iphone 5s, провели на iPhone 7 и запускали на iPad 7. Данный тест не исключение.
Начнем с Sling Shot Extreme. 2431(2303) балл:
Расширенные результаты aka Scores and comparison:
И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 3129(2519) попугаев!
Помните, я говорил - 7ка заснула по сравнению с айпадом? Он там 3518 набрал. Ну дык. Проснулась.
Кстати, если не страдать фобией к Photoshop, вот вам proof про сон. Или сказка про Throttling. Или байка про Overheating:
Глава 4. "Это модель".
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228.
Иногда, почти равные результаты тестов - это успех. Особенно, если это единственное устройство.
Шестнадцать кадрЫ в секунду я никак не мог пропустить, сами понимаете:
Данные мониторинга - что происходило во время теста. Почему АКБ застыл на 95% - не могу ответить - не знаю. "Оптимизированная зарядка" помогла? Есть там и такая технология:
"Это модель". Какую beta призвать на помощь, чтобы уйти уже от 91%? По идее, я знаю, что нам могло бы помочь. "Стартовая" iOS 10.0. Но тест требует iOS 13 и выше. Друзья! У кого завалялся iPhone 7 128Gb на iOS 13 - или, что было бы бомбой - iOS 13 какая-либо из beta? Вот был бы прикол сейчас увидеть такое сравнение!
Следующий "слайд" отображает ситуацию один против всех. Вообще всех. Ситуация на 100% совпадает с iPhone 7 beta 1, совпадает и с iPad7. Скрины можно было бы взять с прошлого теста:
Осталась там третья вкладка. Называется Устройство. Именно она то и не подвела меня. Никогда не подводит. Мои поздравления, господа! 120 позиция, между прочим! Была в прошлом материале про Beta 1 18F5046f.
Теперь 122 позиция! Минус 2 строчки в зачёте. Твёрдо и настойчиво идём к успеху:
Глава 5. Всё - просто и проще простого.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Linpack версии 1.5.1
От 2 cores никуда ни деться. Но главное - результаты. И они есть:
Глава 6. История...ультатов.
Результаты тестов iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1
Да да да. Это именно этот тест, который из холодного корпуса металла делает раскалённую штуку. Который долго запускается. Еще дольше идёт. И медленно остывает.
Всё мы помним. Тесты высокого уровня. Тесты низкого уровня. И История...ультатов. Начнём с высокого.
Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen и Car Chase:
Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Car Chase Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan:
Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan вне экрана, T-Rex и 1080p T-Rex вне экрана:
Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill 2:
Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста 1080p Fill 2 Offscreen:
Не зря я выше обозначил в самом начале Самсунги. Не знаю, как такое может быть. Но, оно есть! Galaxy, мы все тебя видим:
Уважаемые читатели! Спасибо, если осилил кто до конца данный комикс. Он еще длиннее, чем про iPhone 5s. И намного длиннее, чем про iPhone 7. И, наверное, тоже длиннее, чем про iPad 7 2019. Вообще как слайд шоу.
Если кто не читал всю хронологию, то кликайте:
1 материал - Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.
2 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.
3 материал - Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.
Большое спасибо за внимание!
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