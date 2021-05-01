Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778

Жарили iPhone 5s в iOS 12.5.2, iPhone 7 в 14.6 Beta 1 и iPad 7 2019 в iPadOS 14.5. Вчера поздним вечером вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Готовы тесты AnTuTu, CPU-x, 3DMark Sling Shot и 3DMark Wild Life Benchmark, Linpack, GFXBench Metal и Mobile Linpack.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Тесты iOS 14.6 Beta 2 18F5055b на iPhone 7 A1778

Вероятно, что данный тест iOS 14.6 Beta 2 сборки 18F5055b - пока первый и единственный в "Рунете".

реклама

Уважаемые Samsung'оманы, дроздофи... простите, Adnroid'офилы и свидетели прихода ксаёMi(правильно написал?). Уже 3 материала подшучиваю над вами. И вот, комментарии открыты. Это шанс. Не держите в себе свою любовь к обладателям яблок, обожание тестов iPhone на "оверах", симпатию к iOS и тягу к World of Tanks. Излейте душу сразу за все 4 теста. Go разогреем "комменты"! А если по делу - у кого есть Galaxy S4, S5, S10, S100500  и прочих - выкладывайте результаты хотя бы AnTuTU в комментариях. Сравним показатели.
 

Подготовка к обновлению iPhone 7 A1778 до iOS 14.6 Beta 2 18F5055b

Друзья, всем привет!
Сегодня зафиксируем уже повторные результаты тестов смартфона iPhone 7 128Gb в новой ОСи.

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде


Обновление iOS 14.6 Developer Beta 2 загружено на iPhone 7

Это 4й материал. Первые три тоже новые, и тоже актуальные:

реклама

1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

Как видите, мы уже прогревали семёрку во втором материале. Только на первой beta.Тем лучше. 

реклама

Расскажу такую сказку для дядей:

Хочу порадовать любителей Adnroid металлолома, Adnroid "пластиколома" и Adnroid "стеклолома". Дело в том, что у яблок есть одна интересная особенность. Хотя их много на самом деле. Какие-то модели выключаются при высоких и относительно высоких температурах окружающей среды. А также при низких и относительно низких температурах окружающей среды. Эту информацию можно найти в открытых источниках. В описаниях к материалам, а также частично в самих материалах я указывал на то, что прогревается будь здоров. Что это значит? Процесс тестирования beta и так сам по себе занятен. Почему? Потому что  нам нужна и важна повторяемость результатов. Ну а это к чему? А к тому! Выключи, включи и плюсом hard reset. Я не знаю, что именно чистится или обновляется в этот момент. Но разница очевидна. Например, когда яблоко тормозит, то это 200К в тесте Антуту и не больше. Дальше, Throttling и Overheating. AnTuTu греет телефон сильно. 3DMark оба - еще сильнее. В особенности Extreme. Прогоняем GFXBench Metal - и корпус телефона уже очень неприлично раскаляется. В итоге. Какой бы способ придумать? Идеальный вариант в холодильнике с минимальной влажностью. В обычном выключается - опробовал. Ещё и конденсат. При комнатной температуре - не вырубается, но тысячи баллов теряются. Кроме того, помните скандал, что производительность уменьшается по мере уменьшения текущей зарядки, а также по мере износа АКБ? Ещё и это добавьте к условиям тестирования. Я нашёл решение. На кафельном полу ледяном. Но со 100% зарядкой и включенным в сеть. После каждого тестирования - некоторое количество вкл, выкл и hard reset. Если сильно разогрелся, скажем, в 3DMark, то выкл и оставляем остывать на плитке в самом холодном месте. Корпус металлический - охлаждается. И прогревается также - хорошо. Поэтому без зарядника никак - тесты хорошо сажают батарею. И уже после теста его надо заряжать до 100%, чтобы не влияло на результаты, даже в теории. Вы уже могли догадаться, что во время зарядки трубка опять нагреется хорошо. Если даже до 70% подсел - яблочники, попробуйте Подряд Антуту, 2 3ДМарка и ДжиЭфИкс. Без кабеля всё. А потом сразу втыкайте зарядку и не выключайте телефон. Его реально можно еле держать в руке. Вот как всё происходит. А теперь скажите, что из написанного выше - правда?

Внимание! Смартфон - новый! Был в марте 2017 года.

Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:

реклама

Модель - iPhone 7. Номер модели на задней панели - A1778.
Длина: 138,3 мм. Ширина: 67,1 мм. Толщина: 7,1 мм. Вес: 138 г.
4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.
Объем оперативной памяти 2 Гб.
Широкоформатный 4.7-дюймовый дисплей Retina HD с технологией Multi-Touch с разрешением 1334x750 пикселей, 326 пикселей на дюйм.
Условия тестирования:
Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц.
Используется 15.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,61 Гб занимает операционная система и 3,12 Гб занимают другие системные данные.

Не успел я остудить трубку на балконе, благо сейчас холодильник по всей России, выходит оно. Программная часть сегодняшнего тестирования:

Версия операционной системы iOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Вышла 30 апреля 2021 года.


Обновление iOS сборки 18F5055b установлено на iPhone 7

Приложения для тестов:
AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
CPU-x версии 1.4.4
3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034
3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228
Linpack версии 1.5.1
GFXBench Metal версии 5.0.1
Mobile Linpack версии 2.1 - показал 4.28GFlops.

И так друзья, мы кое-что видим. А именно - тестовую beta 2 версию iOS 14.6. Загрузка, подготовка, установка. Всё готово.


iOS 14.6 актуальна

Можем приступать к тестированию производительности.


Глава 1. Terracotta Metal всё ещё ноль.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Аналогично материалу про тестирование 5s, прошлое тестирование айфона 7 и тестирование "айпада" 7, начнем со всеми любимого "Антуту".

Перед самими тестами давайте посмотрим на корректность диагностической информации об устройстве:


My device iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Теперь можно переходить непосредственно к самим тестам. 

Далее, в скобки накину результаты 7ки на Beta 1 для оценки, аналитики и удобства восприятия. В тесте CPU имеем 85491(89886) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 24014(24907) баллов, CPU Common Algorithms 21058(22412) баллов и CPU Multicore 40419(42567) баллов:



Баллы теста CPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Далее идёт тест GPU. Набрали 49439(50709 баллов). Состоит из Terracotta - Metal опять 0 баллов, Costline - Metal 27647(28917) баллов и Refinery - OpenGL ES3.1 21792(21792) балла:


Баллы теста GPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Идём к тесту MEM. Имеем 47138(42589) балла. Состоит из RAM Access 25852(26172) балла, ROM APP IO 8994(9094) балла, Rom Sequential Read 4542(3357) балла, Rom Sequential Write 5177(1415) баллов и ROM Random Access 2573(2551) балл:

Баллы теста MEM устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

В тесте UX имеем 43739(45685) баллов. Состоит из Data Security Score 23758(24354) балла, Data Processing Score 7409(8330) баллов, Image Processing Score 3541(3548) и User Experience Score 9031(9453) балла:


Баллы теста UX устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Судя по результатам производительности АнТуту, смартфончик-то тормозит! Зря обновился?

 

Итоговый результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Итоговый результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Всего набрали 225807(228869) баллов.  


Глава 2. Расчёт мощности.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в CPU-x версии 1.4.4. 


Уже традиционно для ЦПУХа, начнем с главного информационного экрана. Он точно такой же, как и в тесте iOS 14.6 Beta 1. Но! Нашёл весьма интересную вкладку Операционная система. 


Операционная система в iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4

Перепроверил информацию - да, действительно. Первой на нём была iOS 10.0. Не знал данного факта. И да, ЦПУХ рапортует о 2 ядрах в проце. 2 исчезнувших не считает за ядра. Может быть, он и прав?

Следом идёт традиционный, обожаемый мной Расчёт мощности:


Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4

Глава 3. Тест Sling Shot исправился!
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.

Sling Shot и Sling Shot Extreme. 2 теста. Мы их проверили на iphone 5s, провели на iPhone 7 и запускали на iPad 7. Данный тест не исключение.

Начнем с Sling Shot Extreme. 2431(2303) балл:


Тест Sling Shot Extreme на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты aka Scores and comparison:


Детали Sling Shot Extreme на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 3129(2519) попугаев!


Тест Sling Shot на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Помните, я говорил - 7ка заснула по сравнению с айпадом? Он там 3518 набрал. Ну дык. Проснулась. 

Расширенные результаты aka Scores and comparis:  


Детали Sling Shot на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

Кстати, если не страдать фобией к Photoshop, вот вам proof про сон. Или сказка про Throttling. Или байка про Overheating:


Разность результатов на iPhone 7 в iOS 14.6 Beta 2 в тестах 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

Глава 4. "Это модель".
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228. 


Уже не знаю, что бы такого умного здесь написать. А давайте без лишней писанины, сразу к делу. Да ещё и к какому! Как вам результаты сразу двух beta? Пожалуйста, результат iOS 14.6 Beta 1 18F5046f против результата iOS 14.6 Beta 2 18F5055b:


Сравнение результатов iOS 14.6 Beta 1 18F5046f и Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 

Иногда, почти равные результаты тестов - это успех. Особенно, если это единственное устройство. 

Шестнадцать кадрЫ в секунду я никак не мог пропустить, сами понимаете:


Первые детали теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Данные мониторинга - что происходило во время теста. Почему АКБ застыл на 95% - не могу ответить - не знаю. "Оптимизированная зарядка" помогла? Есть там и такая технология:

 

Мониторинг во время теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark  1.0.228

"Это модель". Какую beta призвать на помощь, чтобы уйти уже от 91%? По идее, я знаю, что нам могло бы помочь. "Стартовая" iOS 10.0. Но тест требует iOS 13 и выше. Друзья! У кого завалялся iPhone 7 128Gb на iOS 13 - или, что было бы бомбой - iOS 13 какая-либо из beta? Вот был бы прикол сейчас увидеть такое сравнение!


Сравнение результатов всех iPhone 7 против сегодняшнего на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

Следующий "слайд" отображает ситуацию один против всех. Вообще всех. Ситуация на 100% совпадает с iPhone 7 beta 1, совпадает и с iPad7. Скрины можно было бы взять с прошлого теста:  


Результаты iPhone 7 iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 против всех остальных устройств

Осталась там третья вкладка. Называется Устройство. Именно она то и не подвела меня. Никогда не подводит. Мои поздравления, господа! 120 позиция, между прочим! Была в прошлом материале про Beta 1 18F5046f. 


Обзор производительности на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 1 18F5046f в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

 


Теперь 122 позиция! Минус 2 строчки в зачёте. Твёрдо и настойчиво идём к успеху:


Обзор производительности на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark 1.0.228

Глава 5. Всё - просто и проще простого.
Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Linpack версии 1.5.1 

От 2 cores никуда ни деться. Но главное - результаты. И они есть:


Результаты теста телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Linpack версии 1.5.1


Глава 6. История...ультатов.
Результаты тестов iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1 

Главное окно GFXBench Metal версии 5.0.1 на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b

 


Да да да. Это именно этот тест, который из холодного корпуса металла делает раскалённую штуку. Который долго запускается. Еще дольше идёт. И медленно остывает.

Всё мы помним. Тесты высокого уровня. Тесты низкого уровня. И История...ультатов. Начнём с высокого.

Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen и Car Chase:


Первые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Car Chase Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan:


Вторые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan вне экрана, T-Rex и 1080p T-Rex вне экрана:


3 теста "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill 2:


Первые 5 "Тестов низкого уровня"  iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста 1080p Fill 2 Offscreen:


Тест 1080p Fill 2 Offscreen на  iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal 5.0.1

Не зря я выше обозначил в самом начале Самсунги. Не знаю, как такое может быть. Но, оно есть! Galaxy, мы все тебя видим:


Сравнение разных моделей с iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 2 18F5055b в GFXBench Metal версии 5.0.1

Уважаемые читатели! Спасибо, если осилил кто до конца данный комикс. Он еще длиннее, чем про iPhone 5s. И намного длиннее, чем про iPhone 7. И, наверное, тоже длиннее, чем про iPad 7 2019. Вообще как слайд шоу.
Если кто не читал всю хронологию, то кликайте:

1 материал - Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.
2 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.
3 материал - Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

Большое спасибо за внимание!

Внимание! Если ты - активный или экс-танкист игры WOT, то обязательно посмотри мои ресурсы.  "Голдишку" можно забрать очень легко. 


Ветка на "танковом" форуме от WOT Boca Chica - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство с наградами в виде золота. И для Дзена, и для ВК. А также вся дополнительная информация. Следи за темой!
Канал WOT Boca Chica на Яндекс.Дзене - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство на золото, с картинками, описанием. Только для пользователей Яндекса и\или Дзена. Подписывайся на канал!
Канал WOT Boca Chica на Youtube - "видосы" для ЛБЗ берутся именно оттуда. А также просто записи хороших и просто хороших боев с высокими показателями от профи. Подписывайся на канал!
Группа WOT Boca Chica ВКонтакте - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство на золото с картинками, описанием. Только для пользователей ВК. Добавляйся в друзья и группу!

С Уважением, Бока Чика. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

antutu iphone 7 3dmark sling shot gfxbench metal a1778 18f5055b 3dmark wild life ios 14.6 beta 2 mobile linpack
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
18
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
32
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
22
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
53
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
24

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 138
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
23 апреля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
161
15 смартфонов Xiaomi и Redmi лишились сервисов Google
5
24 смартфонам Xiaomi стала доступна новая стабильная MIUI 12
1
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё несколько смартфонов вышли из строя после получения MIUI 12.5
1
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
116
Майнеры Chia Coin могут вызвать дефицит ОЗУ, поскольку она может ускорять добычу криптовалюты
32
Предварительный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2021
1
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
53
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
53
Сервисы Google вернулись на смартфоны Huawei
5
Объем сети криптовалюты Chia Network приблизился к 1250 пебибайтам
16
В магазине Steam стартовали сразу три распродажи, на одной из них продают Death Stranding со скидкой 60%
+
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
24
Эфириум поставил очередной рекорд и уже к концу года может пробить 5000 долларов – аналитики РБК
9
Производители SSD могут отказать в гарантии если накопитель будет майнить криптовалюту Chia Coin
4
Видеокарты Colorfire возвращаются на рынок с GPU NVIDIA Turing
7
В сети появились изображения 72 ядерного процессора Intel Sapphire Rapids
8
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
39
Видеокарты NVIDIA RTX 40 выйдут не раньше четвертого квартала 2022 года
34
Марсианский вертолёт Ingenuity столкнулся с проблемами и не смог совершить свой четвёртый полёт
24

Популярные статьи

Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
48
Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет
22
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
18
Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
11
Тестирование актуальной iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 (A2198) (2019)
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
+

Сейчас обсуждают

Олекс Алекс
21:30
иди "на"
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
pudge2009
21:28
Ебанаты уничтожили рынок игровых пк, теперь за серверный взялись :)
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
useuseuser
21:25
Вышиватный кал даром не нужен.
S.T.A.L.K.E.R. не выйдет на PlayStation 5 и консолях прошлого поколения
Михаил
21:24
В антимонопольный комитет надо обращаться по поводу цен.
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
Евгений Шрайнер
21:23
Жрут гораздо меньше, но они горячие в плане температуры. Из за маленькой плошади чиплетов с ядрами от них проблематично отводить тепло. И вот такой порадокс жрут куда меньше, но греются сильно. Думаю ...
AMD отказалась от выпуска 6-нм Ryzen 6000 и сразу перейдёт на 5-нм Ryzen 7000 Raphael
Михаил
21:22
Народ больше не от майнеров а от барыг страдает, потому что это барыги цены повышают а не майнеры. Майнеры они такие же как и игроманы, просто берут большими партиями. А магазины чешут руки больше зар...
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
Михаил
21:20
У АМД все будет хорошо, пострадает интел как обычно
Новая уязвимость в процессорах Intel и AMD оказалась опаснее Spectre, а заплатка замедляет систему
Astaroth_AiR
21:20
Рехнулось 5% человечества, наиболее наглых, агрессивных и беспринципных Остальные либо смотрят и охреневают, либо вообще не соображают Нам надо как можно скорее от этой братии отключиться, пусть свои ...
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Death_Arrow
21:20
Не "в", а "на". Ты на русскоязычном ресурсе, блогерок.
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Александр Попов
21:17
Речь про ram-диски для быстрого засева.
Майнеры Chia Coin могут вызвать дефицит ОЗУ, поскольку она может ускорять добычу криптовалюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем