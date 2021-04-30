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Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)

После 5s, пришла пора прогнать 7ку на НОВЕЙШЕЙ 14.6 Beta 1 в тестах AnTuTu, CPU-x, 3DMark Sling Shot, Linpack, CPU DasherX, GFXBench Metal, Mobile Linpack.
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Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)

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Друзья, всем привет!

Сегодня мы с вами зафиксируем результаты тестов смартфона iPhone 7 128Gb.

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Ранее, мы опробовали с вами в деле новейший в 2013 году iPhone 5s на iOS 12.5.2 16H30. Продолжаем тему. Мы выяснили, на что способен сей зубр с ОСью из марта 2021 года.

В новом, преследуем цель зафиксировать текущие показатели этой 14 версии ОСи и в данных версиях приложений. Особенностью данного тестирования является конкретная версия iOS. Теперь другой новейший телефон, не 5s.

Внимание! Смартфон - новый! Был в марте 2017 года.

Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:

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Модель - iPhone 7. Номер модели на задней панели - A1778.

Длина: 138,3 мм. Ширина: 67,1 мм. Толщина: 7,1 мм. Вес: 138 г.

4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.

Объем оперативной памяти 2 Гб.

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Широкоформатный 4.7-дюймовый дисплей Retina HD с технологией Multi-Touch с разрешением 1334x750 пикселей, 326 пикселей на дюйм.

Условия тестирования:

Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц.

Используется 15.1 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,62 Гб занимает операционная система и 3 Гб занимают другие системные данные.

Программная часть сегодняшнего тестирования:

Версия операционной системы iOS 14.6 Beta 1 18F5046f. Вышла 22 апреля 2021 года.

Приложения для тестов:

AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

CPU-x версии 1.4.4

3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Linpack версии 1.5.1

CPU DasherX версии 1.0.2

GFXBench Metal версии 5.0.1

Mobile Linpack версии 2.1 - показал 4.28GFlops.  

И так друзья, мы кое-что видим. А именно - тестовую beta версию iOS 14.6.

Глава 1. "Видюха" пашет. Но не вся.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Аналогично материалу про тестирование 5s, начнем со всеми любимого "Антуту". Хорошо, что здесь нам удалось таки пройти тесты GPU.

В тесте CPU имеем 89886 баллов. Зверюга 5s, напомню, набрал 41310 балла. Далее, в скобки накину результаты 5s для оценки, аналитики и удобства восприятия. Состоит из CPU Mathematical Operations 24907(11889) баллов, CPU Common Algorithms 22412(9555) баллов и CPU Multicore 42567(19866) баллов:

Баллы теста CPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в AnTuTu 8.4.1

Далее идёт тест, не прошедший с 5s. Речь идёт о GPU. Набрали 50709 баллов. Состоит из Terracotta - Metal 0 баллов, Costline - Metal 28917 баллов и Refinery - OpenGL ES3.1 21792 балла:


Баллы теста GPU устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в AnTuTu 8.4.1

 


Аналогично тесту 5s, следом идём к тесту MEM. Имеем 42589(5s=22351) балла. Состоит из RAM Access 26172(5s=16072) балла, ROM APP IO 9094(5s=1581) балла, Rom Sequential Read 3357(5s=2497 балла), Rom Sequential Write 1415(5s=585) баллов и ROM Random Access 2551(5s=1616) балл:


Баллы теста MEM устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в AnTuTu 8.4.1

В тесте UX имеем 45685(5s=20267) баллов. Состоит из Data Security Score 24354(5s=11368) балла, Data Processing Score 8330(5s=2335) баллов, Image Processing Score 3548(5s=610) и User Experience Score 9453(5s=5954) балла:


Баллы теста UX устройства iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в AnTuTu 8.4.1

Общий результат выглядит следующим образом:


Итоговый результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в AnTuTu 8.4.1

Всего набрали 228869 баллов.

Глава 2. Расчёт мощности.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 в CPU-x версии 1.4.4.

Уже традиционно для ЦПУХа, начнем с главного информационного экрана:


Информация о телефоне iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в CPU-x версии 1.4.4

Обратим внимание на 2340МГц. Отметим, что в этот раз дизайн выглядит так, как должно - всё везде уместилось. No problem.

Естественно, далее пойдет мной любимый Расчёт мощности:


Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в CPU-x версии 1.4.4

 


Фух, ЦПУХ пройден успешно! Идём далее по тестам.

Глава 3. Known device.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.


Всего 2 теста по сути. Sling Shot и Sling Shot Extreme. Эти слова я написал в тесте iPhone 5s в аналогичном месте. Есть и 3 тест. Только требует он от iOS 13 и выше. Обо всём по порядку.

Начнем с Sling Shot Extreme. 2303(5s=816) балла:


Тест Sling Shot Extreme на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 Расширенные результаты:


 
Детали Sling Shot Extreme на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 2519(5s=1209) попугаев!


Тест Sling Shot телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 Расширенные результаты:


Детали Sling Shot на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 Жаль, жаль, очень жаль! Этот Mark знает нашу модель телефона. Я уже было совсем расстроился:


3DMark знает о существовании iPhone 7.

Помните, выше я сказал, что теста не 2, а 3? Go!



Глава 4. "Это модель".

Internal storage 32/128/256.

iOS 13+ Only.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228.

Эту штуку можно открыть из Sling Shot, но всё-таки откроется не тест, а APP - приложение. Ну хоть он меня порадовал. Я всё еще надеялся, что у тигров из команды "марков" всё-таки есть четкая система по определению оборудования, а не БД со списком устройств и их внутренностей. Причем, в виде текста. Может быть, в iOS запрещено определение оборудования? И все программы просто имеют список устройств и их характеристики внутри себя в виде текста?

Главное окно теста(или программы?) выглядит следующим образом:


Главный экран Sling Shot на iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Я утверждал всегда и утверждаю сейчас, что "friendly user interface" нас приведёт ни к 2 кнопкам в конечном итоге, рано или поздно - типа OK и Cancel. А к одной кнопке - ОК. Кто-нибудь, но догадается. Благими намерениями выложена дорога в деградацию. Кому надо - поймут, о чём я толкую. Главный экран в данном случае - реклама плюс кнопка ОК, которая называется "Запустить". Ну что же, ОК. Запустили.

Собственно, полученные результаты отличаются дикой лаконичностью:


Общий результат iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

В прочем, некоторые детали результата в 2773 балла мы можем увидеть. Что, например, я вас не обманул, и тесты свежие. Проведены 29 апреля 2021 года. Что Средняя частота кадров 16 КадрЫ в секунду:

Первые детали теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Также - по какой-то причине - есть данные мониторинга во время теста. Почему только это в результатах? Да и кому нужен этот график? Хотя, наверное, мы его сравним позднее. Кое с чем.


Мониторинг во время теста iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Следующий "слайд" нуждается в пояснениях для любителей Android хлама. Или Android дров? Как правильно, ребят? На вАшем слэнге? Хе-Хе-Хе. Хы-Хы-ХЫ! Дело в том, что ЛЮБОЙ iPhone 7 = ЛЮБОМУ iPhone7. Всегда. Везде. В чем может быть разница? ТОЛЬКО в двух вещах - состоянии аккумулятора и версии iOS. Всё! Jail break и подобные извращения не рассматриваю по причине отсутствия использования. Да и по причине отсутствия причины для использования извращения на яблоках. Возможно - в этом мире всё возможно. Что есть и 3 причина - и только она может объяснить следующий слайд. Что в одну статистику в один график попадают разные версии 3DMark Wild Life Benchmark. То есть по аналогии с архитектурой х86 - в одной версии был просто, скажем, тест. А в другой это тест уже с поддержкой AVX и AVX2. Но мы же не можем заподозрить такой крутой продукт в таком глупом непрофессионализме, верно? 

А теперь сами посмотрите, учтя вышесказанное. И правда, "Это модель":


Сравнение результатов  всех iPhone 7 против сегодняшнего на iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Есть идеи? И кто же меня обогнал на таком же телефоне? И как он это сделал? А как победители снизу смогли набрать на треть меньше баллов? Эх!

Следующий слайд отображает ситуацию один против всех. Вообще всех. Не вру!


Результаты iPhone 7 iOS 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 против всех остальных устройств

Осталась там третья вкладка. Называется Устройство. Именно она то и не подвела меня. 120 позиция, между прочим! Среди всей планеты. Блин, как жаль, что тест не завёлся на iPhone 5s! Очень!


Вкладка Устройство на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Как видите, там снизу виднеется надпись Диапазон. Хотя мы тот же соус только кетчуп уже рассматривали выше.


Диапазон на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Как видите, информация из "Устройство - Диапазон" равна информации из "Результаты - Ваша оценка vs это модель". Интересные вы ребята.

 

Помните или нет, но выше по тексту я говорил в "другом марке", что почти расстроился. Из-за того, что он верно определил устройство. И вот в 3 вкладке программы Устройство есть в том числе Спецификации. И вроде всё правильно.


Спецификации на iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228Даже картинка трубки есть! Или кирпича. И вот я смотрю,на Аккумулятор - не хватило места. Листаю вниз. Фух! Наконец-то.
Объем внутреннего накопителя iPhone 7 iOS на 14.6 Beta 1 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Вообще, "Встроенная па..." это 99% что "Встроенная память". Можно назвать Внутренний накопитель. Можно назвать флэш память. Даже если назовёте "НЕ ОЗУ память", тоже правильно. И даже "винт" - правильно с натяжкой совы на глобус. Так какой же у меня на телефоне этом объем памяти, а, 3DMark?

 

Глава 5. Всё - просто.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в Linpack версии 1.5.1

Давайте сразу к результатам перейдём. Тем более, программа ужасна. Я не могу ни к чему придраться! Непорядок! Если позволите, буду краток и ясен, как сам Linpack - в 6 раз быстрее iPhone 5s.


Результаты теста телефона iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в Linpack версии 1.5.1

 

Глава 6. Car Chase.

История...ультатов.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Вкладка в программе, которая отвечает за диагностические данные, в этом приложении называется Данные. Там всё корректно, придраться не к чему. Как мы помним из теста iPhone 5s, тут есть 2 категории тестов с интересными названиями. Сами тесты тяжелые. Самое приложение - тяжелое. Долго запускается, долго идет. Так вот. 2 категории, "Тесты высокого уровня" и "Тесты низкого уровня". Приложение начинает свои результаты с "Тесты высокого уровня". Есть и отличия от этой же версии этой же программы от тестирования 5s. Выделю их курсивом.

Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen и Car Chase:


Первые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Car Chase Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan:

 

Вторые 5 тестов "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan 3.1 вне экра, T-Rex и 1080p T-Rex вне экрана:


3 теста "Тестов высокого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" теста ALU 2:


ALU 2 из "Тестов низкого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen, Fill 2 и 1080p Fill 2 Offscreen:


5 "Тестов низкого уровня" iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Глава 7. Все Linpack такие.

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в Mobile Linpack версии 2.1

Сделал я "скрин" на всякий случай. Случаи всякие бывают. Пятёрка показала 2.3GFlops:

Результаты iPhone 7 на iOS 14.6 Beta 1 в Mobile Linpack версии 2.1

 

 

Уважаемые читатели! Спасибо, если осилил кто до конца данный комикс. Он еще длиннее, чем про 5s.

Если кто не читал, с чего начался бой, то кликайте:

Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)

Эти цифры мы зафиксируем. Зафиксировали и показатели 5s. И взглянем на них еще раз, если iOS станет выше чем 14.6 Beta 1 или обновится какое-либо из тестовых приложений, рассмотренных в данном материале. Большое спасибо за прочтение!

Внимание! Если ты - активный или экс-танкист игры WOT, то обязательно посмотри мои ресурсы.

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С Уважением, Бока Чика. 

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