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Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)

Продолжаем хорошо греть ветерана iPhone 5s в тестах AnTuTu, CPU-x, 3DMark Sling Shot, Linpack, GFXBench Metal, Mobile Linpack.
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Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)

iOS 12.5.3 доступно для загрузки и установкиiOS 12.5.3 доступно для загрузки и установки

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Сегодня мы с вами зафиксируем результаты тестов смартфона iPhone 5s 16gb на свежей iOS 12.5.3.

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Вышла 3 мая новая на текущий момент iOS 12.5.3. У нас сборка 16H41. Давайте проверим её в тестах. 

Хронология предыдущих материалов:

1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

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3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

4. Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.

5. Тесты iPadOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 30 апреля 2021 года.

Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:

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Модель - iPhone 5s. Номер модели на задней панели - A1530.

Длина: 123,8 мм. Ширина: 58,6 мм. Толщина: 7,6 мм. Вес: 112 г.

2-ядерный ARM процессор A7 с частотой 1.3ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M7.

Объем оперативной памяти 1 Гб.

Широкоформатный 4-дюймовый дисплей Retina с технологией Multi-Touch с разрешением 1136 x 640 пикселей, 326 пикселей на дюйм.

Условия тестирования:

Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц. Используется 15.5 Гб из 16 Гб доступных, из них 6 Гб занимает операционная система.

Установленная iOS 12.5.3 16H41 на iPhone 5s A1530Установленная iOS 12.5.3 16H41 на iPhone 5s A1530

Программная часть сегодняшнего тестирования: 

Версия операционной системы iOS 12.5.3 16H41. Вышла 3 мая 2021 г.

Приложения для тестов:

AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

CPU-x версии 1.4.4

3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Linpack версии 1.5.1

CPU DasherX версии 1.0.2

GFXBench Metal версии 5.0.1

Mobile Linpack версии 2.1

Глава 1.

Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Начнем со всеми любимого "Антуту". Версии меняются достаточно быстро. 

Диагностическая информация из раздела My Device:

Вкладка My Device в AnTuTu Benchmark 8.4.1 на в iOS 12.5.3 на iPhone 5sВкладка My Device в AnTuTu Benchmark 8.4.1 на в iOS 12.5.3 на iPhone 5s

Для сравнения, в скобках далее везде - результаты iOS 12.5.2 из предыдущего теста. 

В тесте CPU имеем 42203 (41310) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 11864 (11889) баллов, CPU Common Algorithms 9896 (9555) баллов и CPU Multicore 20443 (19866) баллов: 

Баллы теста CPU iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1Баллы теста CPU iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1

В тесте MEM имеем 21708 (22351) балла. Состоит из RAM Access 16317 (16072) балла, ROM APP IO 1519 (1581) балла, Rom Sequential Read 1857 (2497) балла, Rom Sequential Write 467 (585) баллов и ROM Random Access 1548 (1616) балл:

Баллы теста MEM iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1Баллы теста MEM iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1

В тесте UX имеем 20040 (20267) баллов. Состоит из Data Security Score 11468 (11368) балла, Data Processing Score 2185 (2335) баллов, Image Processing Score 647 (610) и User Experience Score 5740 (5954) балла:

Баллы теста UX iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1Баллы теста UX iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1

Общий результат выглядит следующим образом:

Итоговый результат iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1Итоговый результат iPhone 5s iOS 12.5.3 в AnTuTu 8.4.1

83951 (83928) баллов. GPU тесты на данном телефоне не проводятся.


 

Глава 2. Расчёт мощности.

Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в CPU-x версии 1.4.4.

Главный экран - он же стартовый - выглядит следующим образом:

 

Информация о телефоне iPhone 5s на iOS 12.5.3 в CPU-x версии 1.4.4Информация о телефоне iPhone 5s на iOS 12.5.3 в CPU-x версии 1.4.4

Дополнительно сделал screenshot раздела Операционная система: 

Информация об операционной системе iPhone 5s на iOS 12.5.3 в CPU-x версии 1.4.4Информация об операционной системе iPhone 5s на iOS 12.5.3 в CPU-x версии 1.4.4

Оценка производительности процессора в этой программе называется "Расчёт мощности". имеем такие результаты работы:

Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 5s на iOS 12.5.3 в CPU-x версии 1.4.4Оценка производительности процессора в телефоне iPhone 5s на iOS 12.5.3 в CPU-x версии 1.4.4

Глава 3. Mystery machine! Unknown device.

Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.

Всего 2 теста. Sling Shot и Sling Shot Extreme. Начнём со второго.

Результаты Sling Shot Extreme:


Тест Sling Shot Extreme телефона iPhone 5s на iOS 12.5.2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Тест Sling Shot Extreme телефона iPhone 5s на iOS 12.5.2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034


Расширенные результаты в виде графиков:
Monitoring Data в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034Monitoring Data в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

Расширенные результаты в виде цифр:


Scores в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034Scores в тесте Sling Shot Extreme телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

И просто тест Sling Shot. Набрали добрые 1269 попугаев!  


Тест Sling Shot телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034Тест Sling Shot телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

Расширенные результаты в виде графиков:


Monitoring Data в тесте Sling Shot телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034Monitoring Data в тесте Sling Shot телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

Расширенные результаты в виде цифр:


Scores в тесте Sling Shot телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034Scores в тесте Sling Shot телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1034

 

Глава 4. Всё - просто.

Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Linpack версии 1.5.1


Результаты теста телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в Linpack версии 1.5.1Результаты теста телефона iPhone 5s на iOS 12.5.3 16H41 в Linpack версии 1.5.1

 

Глава 5.

Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Уже традиционно. Монструозный тест. Много цифр, долго идет. Лучше сказать - много вообще всего. Корпус телефона - как всегда - разогрелся как на солнце.

Главное окно программы выглядит следующим образом:


Информация об iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в GFXBench Metal версии 5.0.1Информация об iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Всё отображенное - верно. Что же, молодцы.

Все тесты у них объединены в 2 группы - "Тесты высокого уровня" и "Тесты низкого уровня". Традиционно, начнем с группы тестов высокого уровня.

Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen и Manhattan 3.1:


Первые 4 теста "Тестов высокого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41Первые 4 теста "Тестов высокого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана и T-Rex:


Вторые 4 теста "Тестов высокого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41Вторые 4 теста "Тестов высокого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41

Результаты теста 1080p T-Rex вне экрана из группы "Тесты высокого уровня" и Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов ALU 2 и 1080p ALU 2 вне экрана:


1 "тест высокого уровня" и 2 "теста низкого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H411 "тест высокого уровня" и 2 "теста низкого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41

Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen, Fill 2 и 1080p Fill 2 Offscreen:

4 "теста низкого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H414 "теста низкого уровня" на iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41

 

Глава 6. Все Linpack такие.

Результаты iPhone 5s на iOS iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1.

Бессмысленный тест какой-то. У меня имеется целая куча результатов. И странно работает место в рейтинге.

Кстати говоря. Вот снимок экрана - мы его пока не видели. Для истории сохраним:

Характеристики iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1Характеристики iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1

Результаты вы уже догадываетесь какие мы получим:

Результаты теста производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1Результаты теста производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1

Да. Точно такие, как и были. Видите, там внизу присутствует надпись "Узнать своё место в списке".


Ну так вот. Нажимая её последовательно, я получил результаты, от отличающиеся по месту в рейтинге в десятки раз. Смотрите сами:

2 место.

2 место в рейтинге производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.12 место в рейтинге производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1

24 место. 

24 место в рейтинге производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.124 место в рейтинге производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1

33 место. 

33 место в рейтинге производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.133 место в рейтинге производительности iPhone 5s на iOS 12.5.3 сборки 16H41 в Mobile Linpack версии 2.1

Может, уберём этот тест? Уважаемые читатели!  Спасибо, если осилил кто до конца данный комикс. 

Хронология предыдущих материалов:

1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

4. Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.

5. Тесты iPadOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 30 апреля 2021 года.

Большое спасибо за внимание!

Внимание! Если ты - активный или экс-танкист игры WOT, то обязательно посмотри мои ресурсы.  "Голдишку" можно забрать очень легко.

Ветка на "танковом" форуме от WOT Boca Chica - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство с наградами в виде золота. И для Дзена, и для ВК. А также вся дополнительная информация.

Канал WOT Boca Chica на Яндекс.Дзене - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство на золото, с картинками, описанием. Только для пользователей Яндекса и\или Дзена.

Канал WOT Boca Chica на Youtube - "видосы" для ЛБЗ берутся именно оттуда. А также просто записи хороших и просто хороших боев с высокими показателями от профи. 

Группа WOT Boca Chica ВКонтакте - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство на золото с картинками, описанием. Только для пользователей ВК.

С Уважением, Бока Чика. 

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ios antutu gfxbench metal iphone 5s 3dmark sling shot cpu-x mobile linpack 12.5.3 16h41
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