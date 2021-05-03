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Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)

Мы знаем результаты стабильной релизной iPadOS 14.5. Давайте теперь жарить iPad на самой новой iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Для этого используем тесты AnTuTu, CPU-x, 3DMark Sling Shot, 3DMark Wild Life Benchmark, Linpack, GFXBench Metal, Mobile Linpack.
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Тесты iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b на iPhone 7 A2198 (2019)

Доступное для загрузки обновление iPadOS 14.6 Developer Beta 2Доступное для загрузки обновление iPadOS 14.6 Developer Beta 2

 

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Друзья, всем привет!

Сегодня мы с вами зафиксируем результаты тестов планшета с поддержкой сотовой связи Apple iPad 128Gb модели А2198 седьмого поколения на самой новой на текущий момент операционной системе iPadOS 14.6 Developer Beta 2 сборки 18F5055b.

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Это пятый материал про яблоки в общем цикле статей, и также является вторым материалом про iPadOS и iPad и является третьим тестом по 14.6 Developer Beta.

Ознакомьтесь в обязательном порядке с предыдущими тестами:

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1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Смартфон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.

2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.

3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

4. Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 A1778. На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.

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Внимание! Планшет - новый! Был в 2019 году. В некоторых регионах - был новым в 2020 году.

Обновление iPadOS 14.6 Developer Beta 2 загружено на iPad 7Обновление iPadOS 14.6 Developer Beta 2 загружено на iPad 7

 

Краткие характеристики "айпада" из данного тестирования:

Модель - iPad 7 (2019) или iPad (7-го поколения) Wi‑Fi + Cellular . Верно и так и так. Номер модели на задней панели - A2198.

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Длина: 250,6 мм. Ширина: 174,1 мм. Толщина: 7,5 мм. Вес: 493 г.

4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.

Объем оперативной памяти 3 Гб.

Емкостный 10.2-дюймовый дисплей Retina с технологией Multi-Touch с поддержкой Apple Pencil первого поколения с разрешением 2160x1620 пикселей, 264 пикселей на дюйм с подсветкой LED и технологией IPS.

Условия тестирования:

Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Подключен к сети WiFi 5ГГц.

Используется 67.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,27 Гб занимает операционная система и 7,7 Гб занимают другие системные данные.

Повторный и следующие тесты проводятся только после полного остывания корпуса.

Программная часть сегодняшнего тестирования:

Версия операционной системы iPadOS 14.6 Developer Beta 2 18F5055b. Вышла 30 апреля 2021 года.

Обновление iPadOS сборки 18F5055b установлено на iPad 7Обновление iPadOS сборки 18F5055b установлено на iPad 7

 

Приложения для тестов:

AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

CPU-x версии 1.4.4

3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Linpack версии 1.5.1

GFXBench Metal версии 5.0.1

Mobile Linpack версии 2.1

Загрузка, подготовка, установка, выключение, включение, hard reset, холодный корпус. Всё готово. Можем приступать к тестированию производительности.

Глава 1. Память пашет. Теперь вся.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Аналогично материалу про тест 5s, первый тест айфона 7, второй тест айфона 7 и первый тест "айпада" 7, начнем со всеми любимого "Антуту". 

Перед самими тестами давайте посмотрим на корректность диагностической информации об устройстве:

My device iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.My device iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.

Теперь можно переходить непосредственно к самим тестам. Далее, в скобки вставлю результаты 7ки айпада  на релизной 14.5 для оценки, аналитики и удобства восприятия.

В первом тесте CPU имеем 94038(90572) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 25691(24014) балл, CPU Common Algorithms 22603(21058) балла и CPU Multicore 45744(40419) балла:

Баллы теста CPU устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста CPU устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Далее идёт тест GPU. Набрали 88544(89508) балла. Состоит из Terracotta - Metal 37533(38218) балла, Costline - Metal 29714(30013) балла и Refinery - OpenGL ES3.1 21297(21277) баллов:

Баллы теста GPU устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста GPU устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Идём к тесту MEM. В этот раз, мы прошли Rom Sequential Write. Имеем 44339(41012) баллов. Состоит из RAM Access 25570(25746) баллов, ROM APP IO 6665(7011) баллов, Rom Sequential Read 5678(5808) баллов, Rom Sequential Write 4088(0) баллов и ROM Random Access 2338(2447) баллов:

Баллы теста MEM устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста MEM устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

В тесте UX имеем 46503(46217) балла. Состоит из Data Security Score 25371(25153) балл, Data Processing Score 8284(8263) балла, Image Processing Score 3604(3596) и User Experience Score 9244(9205) балла:

Баллы теста UX устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1Баллы теста UX устройства iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1

Общий результат производительности в АнТуТу:   

Итоговый результат устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu 8.4.1Итоговый результат устройства iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu 8.4.1

 

Всего набрали 273424 баллов.

Семёрка "айпад" набрал 267309 баллов на тесте 14.5 и не прошел Rom Sequential Write.

Семёрка "айфон" набрал 228869 баллов на тесте Beta 1 и не прошел Terracotta - Metal.

Семёрка "айфон" набрал 225807 баллов на тесте Beta 2 и не прошел Terracotta - Metal.

Ну что, идём в гору, получается так.

 

Глава 2. Расчёт мощности.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4.

Уже традиционно для ЦПУХа, начнем с главного информационного экрана.
Информация о планшетофоне iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4Информация о планшетофоне iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4

Всё верно, за исключением наименования операционной системы. Всё-таки, iPadOS 14,6, а не iOS 14.6.



Естественно, далее пойдет мной любимый Расчёт мощности и благодарность мне:

 

Оценка производительности процессора в iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4Оценка производительности процессора в iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4

Глава 3. 

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.

Sling Shot и Sling Shot Extreme. А также Wild Life в виде отдельного приложения с возможностью его открытия из Sling Shot.

Начнем с Sling Shot Extreme. 2577(2579) баллов: 

Тест Sling Shot Extreme на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Тест Sling Shot Extreme на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты Sling Shot Extreme aka Scores and comparison: 

Детали Sling Shot Extreme на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Детали Sling Shot Extreme на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 3129(2519) попугаев!

Тест Sling Shot на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Тест Sling Shot на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Расширенные результаты Sling Shot aka Scores and comparison: 

Детали Sling Shot на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Детали Sling Shot на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

 После проведённых тестов, сделал хороший screenshoot вкладки Моё устройство:

Вкладка Моё устройство на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034Вкладка Моё устройство на iPad 7 на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034

Глава 4. "Это модель". Internal storage 32/128.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228.

Без лишней писанины, сразу к делу. Да ещё и к какому! Как вам результаты сразу двух тестов?

Пожалуйста, результат актуального релиза iPadOS 14.5 18E199 против результата новейшей iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Естественно, не iOS, а iPadOS:

Сравнение результатов iPadOS 14.5 18E199 и Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 Сравнение результатов iPadOS 14.5 18E199 и Beta 2 18F5055b в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228 

Перейдём непосредственно к результатам тестов:

Первые детали теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228Первые детали теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Данные мониторинга - что происходило во время теста:  

Мониторинг во время теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228Мониторинг во время теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228

Следующие тесты "Ваша оценка vs это модель" - 99% и "Ваша оценка vs все устройства" - 46%, "Обзор производительности" 21 позиция и "Диапазон" 99%, "Спецификации" - все они ничем не отличаются от показателей теста iPad OS 14.5. Всё 1 в 1.


Глава 5. Просто Линпак.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в Linpack версии 1.5.1

Результаты теста Линпака: 

Результаты теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в Linpack версии 1.5.1Результаты теста iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в Linpack версии 1.5.1

Глава 6. dual core CPU.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Это именно этот тест, который из холодного корпуса металла делает раскалённую штуку. Который долго запускается. Еще дольше идёт. И медленно остывает. 2 категории, "Тесты высокого уровня" и "Тесты низкого уровня". Приложение начинает свои результаты с "Тесты высокого уровня". И всё равно dual core CPU, ничего не изменилось. 

Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen, Car Chase и 1080p Car Chase Offscreen:

Первые 6 тестов "Тестов высокого уровня" iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal версии 5.0.1Первые 6 тестов "Тестов высокого уровня" iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal версии 5.0.1

Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan, 1080p Manhattan вне экрана и T-Rex:

Вторые 6 тестов "Тестов высокого уровня" iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal версии 5.0.1Вторые 6 тестов "Тестов высокого уровня" iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal версии 5.0.1

И остался один "тест высокого уровня" 1080p T-Rex вне экрана:

Результат теста "1080p T-Rex вне экрана" на iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal 5.0.1Результат теста "1080p T-Rex вне экрана" на iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal 5.0.1

Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill:

Первые 5 тестов "Тестов низкого уровня" iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal 5.0.1Первые 5 тестов "Тестов низкого уровня" iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal 5.0.1

И остался один "тест низкого уровня" 1080p Fill 2 Offscreen: 

Результат теста "1080p Fill 2 Offscreen" на iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal 5.0.1Результат теста "1080p Fill 2 Offscreen" на iPad 7 A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal 5.0.1

Вкладка в программе, которая отвечает за диагностические данные, в этом приложении называется Данные. Там всё корректно, кроме dual core CPU. Number of cores 2. 

 

Глава 7. Место среди notAvailable.

Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в Mobile Linpack версии 2.1

Собственно, в этом месте на всех тестирования я отделываюсь какой-либо лаконичностью. Сегодня решил порадовать вас и себя в очередной раз. Результаты - предсказуемы. А вот "стата" прикольная:
Результаты iPad 7 (2019) A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Mobile Linpack 2.1Результаты iPad 7 (2019) A2198 на iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b в Mobile Linpack 2.1

873 место среди Икс знает кого. Позитивные они ребята в Мобайл Линпаке.

Уважаемые читатели! Спасибо за прочтение!

Если кто не читал всю хронологию, то кликайте:

1 материал - Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года. 

2 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года. 

3 материал - Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.

4 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.

Большое спасибо за внимание!

Внимание! Если ты - активный или экс-танкист игры WOT, то обязательно посмотри мои ресурсы.  "Голдишку" можно забрать очень легко. 

Ветка на "танковом" форуме от WOT Boca Chica - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство с наградами в виде золота. И для Дзена, и для ВК. А также вся дополнительная информация. Следи за темой!
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С Уважением, Бока Чика.

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Leshiy2371
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В жилых домах запрещена алюминиевая проводка с 00-х.Законом. В жилой дом заходит только магистральный силовой алюминиевый кабель - в щитовую дома.Вся остальная проводка - медная.
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
JasOn
20:49
))) А где я писал, что именно ты, Елисей, сможешь купить за биткоины что-то в замкадье? У тебя с чтением плохо? Я просто озвучил факт, что да, за битки уже давно продаются реальные товары и услуги офи...
Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
Leshiy2371
20:45
Идиот у тебя в зеркале. Для начала просто посчитай СКОЛЬКО транзисторов распаяно на МП.И таки да - у каждого транзистора есть свой ресурс,который вырабатывается за определенное время в определенных ус...
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
BorealSine
20:45
DLSS неправильно настроен разрабами, нужно в нвидия инспекторе LOD BIAS -3.0 ставить и использовать нвидия шарпен или люма шарпен через решейд и не будет мыла вообще...
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
BorealSine
20:44
2 раза прошёл, первый раз с открытым ртом проходил ибо такие сцены, так все сделано и такой сюжет... 10 из 10...
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
S76256213
20:40
:)
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
BorealSine
20:38
ПахХВВХВХВХВХВХхв ты ещё имешь право рот свой открывать пхахвхвхвхвххв на сайте разгонщиков пхахвхвхвхвхвхвхвхвх ой не могу сцуууукккааааааааааааааааааааааааааа
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
Николай Михеев
20:38
Видимо он имел в виду использование резерва, которое он предполагает уменьшит место диска.
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
Roadrunneer
20:34
Автор так проводная или нет была на тесте ?):За все время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор, и, похоже, его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время.
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
BorealSine
20:27
Забудь старую норму, мы теперь живем в новом мировом порядке. Если ты думаешь, что сейчас дорого, то ты ничего не видел)
Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
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