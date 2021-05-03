Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)
Тесты iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b на iPhone 7 A2198 (2019)
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Друзья, всем привет!
Сегодня мы с вами зафиксируем результаты тестов планшета с поддержкой сотовой связи Apple iPad 128Gb модели А2198 седьмого поколения на самой новой на текущий момент операционной системе iPadOS 14.6 Developer Beta 2 сборки 18F5055b.
Это пятый материал про яблоки в общем цикле статей, и также является вторым материалом про iPadOS и iPad и является третьим тестом по 14.6 Developer Beta.
Ознакомьтесь в обязательном порядке с предыдущими тестами:
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1. Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Смартфон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.
2. Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.
3. Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.
4. Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 A1778. На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Смартфон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Developer Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.
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Внимание! Планшет - новый! Был в 2019 году. В некоторых регионах - был новым в 2020 году.
Краткие характеристики "айпада" из данного тестирования:
Модель - iPad 7 (2019) или iPad (7-го поколения) Wi‑Fi + Cellular . Верно и так и так. Номер модели на задней панели - A2198.
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Длина: 250,6 мм. Ширина: 174,1 мм. Толщина: 7,5 мм. Вес: 493 г.
4-ядерный ARM процессор A10 Fusion с частотой 2.23ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M10.
Объем оперативной памяти 3 Гб.
Емкостный 10.2-дюймовый дисплей Retina с технологией Multi-Touch с поддержкой Apple Pencil первого поколения с разрешением 2160x1620 пикселей, 264 пикселей на дюйм с подсветкой LED и технологией IPS.
Условия тестирования:
Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Подключен к сети WiFi 5ГГц.
Используется 67.7 Гб из 128 Гб доступных, из них 6,27 Гб занимает операционная система и 7,7 Гб занимают другие системные данные.
Повторный и следующие тесты проводятся только после полного остывания корпуса.
Программная часть сегодняшнего тестирования:
Версия операционной системы iPadOS 14.6 Developer Beta 2 18F5055b. Вышла 30 апреля 2021 года.
Приложения для тестов:
AnTuTu Benchmark версии 8.4.1
CPU-x версии 1.4.4
3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034
3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228
Linpack версии 1.5.1
GFXBench Metal версии 5.0.1
Mobile Linpack версии 2.1
Загрузка, подготовка, установка, выключение, включение, hard reset, холодный корпус. Всё готово. Можем приступать к тестированию производительности.
Глава 1. Память пашет. Теперь вся.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
Аналогично материалу про тест 5s, первый тест айфона 7, второй тест айфона 7 и первый тест "айпада" 7, начнем со всеми любимого "Антуту".
Перед самими тестами давайте посмотрим на корректность диагностической информации об устройстве:
Теперь можно переходить непосредственно к самим тестам. Далее, в скобки вставлю результаты 7ки айпада на релизной 14.5 для оценки, аналитики и удобства восприятия.
В первом тесте CPU имеем 94038(90572) баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 25691(24014) балл, CPU Common Algorithms 22603(21058) балла и CPU Multicore 45744(40419) балла:
Далее идёт тест GPU. Набрали 88544(89508) балла. Состоит из Terracotta - Metal 37533(38218) балла, Costline - Metal 29714(30013) балла и Refinery - OpenGL ES3.1 21297(21277) баллов:
Идём к тесту MEM. В этот раз, мы прошли Rom Sequential Write. Имеем 44339(41012) баллов. Состоит из RAM Access 25570(25746) баллов, ROM APP IO 6665(7011) баллов, Rom Sequential Read 5678(5808) баллов, Rom Sequential Write 4088(0) баллов и ROM Random Access 2338(2447) баллов:
В тесте UX имеем 46503(46217) балла. Состоит из Data Security Score 25371(25153) балл, Data Processing Score 8284(8263) балла, Image Processing Score 3604(3596) и User Experience Score 9244(9205) балла:
Общий результат производительности в АнТуТу:
Всего набрали 273424 баллов.
Семёрка "айпад" набрал 267309 баллов на тесте 14.5 и не прошел Rom Sequential Write.
Семёрка "айфон" набрал 228869 баллов на тесте Beta 1 и не прошел Terracotta - Metal.
Семёрка "айфон" набрал 225807 баллов на тесте Beta 2 и не прошел Terracotta - Metal.
Ну что, идём в гору, получается так.
Глава 2. Расчёт мощности.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в CPU-x версии 1.4.4.
Уже традиционно для ЦПУХа, начнем с главного информационного экрана.
Всё верно, за исключением наименования операционной системы. Всё-таки, iPadOS 14,6, а не iOS 14.6.
Глава 3.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.
Sling Shot и Sling Shot Extreme. А также Wild Life в виде отдельного приложения с возможностью его открытия из Sling Shot.
Начнем с Sling Shot Extreme. 2577(2579) баллов:
Расширенные результаты Sling Shot Extreme aka Scores and comparison:
И просто тест Sling Shot. Набрали могучие 3129(2519) попугаев!
Расширенные результаты Sling Shot aka Scores and comparison:
После проведённых тестов, сделал хороший screenshoot вкладки Моё устройство:
Глава 4. "Это модель". Internal storage 32/128.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в 3DMark Wild Life Benchmark версии 1.0.228.
Без лишней писанины, сразу к делу. Да ещё и к какому! Как вам результаты сразу двух тестов?
Пожалуйста, результат актуального релиза iPadOS 14.5 18E199 против результата новейшей iPadOS 14.6 Beta 2 18F5055b. Естественно, не iOS, а iPadOS:
Перейдём непосредственно к результатам тестов:
Данные мониторинга - что происходило во время теста:
Следующие тесты "Ваша оценка vs это модель" - 99% и "Ваша оценка vs все устройства" - 46%, "Обзор производительности" 21 позиция и "Диапазон" 99%, "Спецификации" - все они ничем не отличаются от показателей теста iPad OS 14.5. Всё 1 в 1.
Глава 5. Просто Линпак.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в Linpack версии 1.5.1
Результаты теста Линпака:
Глава 6. dual core CPU.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.6 Beta 2 в GFXBench Metal версии 5.0.1
Это именно этот тест, который из холодного корпуса металла делает раскалённую штуку. Который долго запускается. Еще дольше идёт. И медленно остывает. 2 категории, "Тесты высокого уровня" и "Тесты низкого уровня". Приложение начинает свои результаты с "Тесты высокого уровня". И всё равно dual core CPU, ничего не изменилось.
Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(High Tier), 1080p Aztec Ruins(High Tier) Offscreen, Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen, Car Chase и 1080p Car Chase Offscreen:
Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen, Manhattan 3.1, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan, 1080p Manhattan вне экрана и T-Rex:
И остался один "тест высокого уровня" 1080p T-Rex вне экрана:
Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов ALU 2, 1080p ALU 2 вне экрана, Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen и Fill:
И остался один "тест низкого уровня" 1080p Fill 2 Offscreen:
Вкладка в программе, которая отвечает за диагностические данные, в этом приложении называется Данные. Там всё корректно, кроме dual core CPU. Number of cores 2.
Глава 7. Место среди notAvailable.
Результаты iPad 7 (2019) на iPadOS 14.5 в Mobile Linpack версии 2.1
873 место среди Икс знает кого. Позитивные они ребята в Мобайл Линпаке.
Уважаемые читатели! Спасибо за прочтение!
Если кто не читал всю хронологию, то кликайте:
1 материал - Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530). На что способен Iphone 5s в 2021 году в тестах? Сам телефон iPhone 5s 2013 года выпуска. Операционная система iOS 12.5.2 сборка 16H30 вышла в свет 26 марта 2021 года.
2 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 1 сборка 18F5046f вышла в свет 22 апреля 2021 года.
3 материал - Тесты iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 2019 (A2198). На что способен iPad 7 2019 в 2021 году в тестах? Сам планшет iPad 7 2019 года выпуска. iPadOS 14.5 сборка 18E199 вышла в свет 26 апреля 2021 года.
4 материал - Тесты iOS 14.6 Beta 2 (18F5055b) на iPhone 7 (A1778). На что способен Iphone 7 в 2021 году в тестах? Сам телефон Iphone 7 2017 года выпуска. Операционная система iOS 14.6 Beta 2 сборка 18F5055b вышла в свет 30 апреля 2021 года.
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