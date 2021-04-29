Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)
Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)
реклама
Друзья, всем привет!
Сегодня мы с вами зафиксируем результаты тестов смартфона iPhone 5s 16gb.
реклама
В основном, мы преследуем цель зафиксировать текущие показатели этой версии ОСи и в данных версиях приложений.
Краткие характеристики "айфона" из данного тестирования:
Модель - iPhone 5s. Номер модели на задней панели - A1530.
Длина: 123,8 мм. Ширина: 58,6 мм. Толщина: 7,6 мм. Вес: 112 г.
реклама
2-ядерный ARM процессор A7 с частотой 1.3ГГц с 64-битной архитектурой, сопроцессор M7.
Объем оперативной памяти 1 Гб.
Широкоформатный 4-дюймовый дисплей Retina с технологией Multi-Touch с разрешением 1136 x 640 пикселей, 326 пикселей на дюйм.
Условия тестирования:
реклама
Включен в сеть. Зарядка аккумулятора 100%. Режим энергосбережения выключен. Подключен к сети WiFi 5ГГц. Используется 15.5 Гб из 16 Гб доступных, из них 6 Гб занимает операционная система.
Программная часть сегодняшнего тестирования:
Версия операционной системы iOS 12.5.2 16H30.
Приложения для тестов:
AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
CPU-x версии 1.4.4
3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034
Linpack версии 1.5.1
CPU DasherX версии 1.0.2
GFXBench Metal версии 5.0.1
Mobile Linpack версии 2.1 - изначально был. Показал 2.3GFlops. Но работает не стабильно. Пока не определился, это особенность его работы, или его работы с iOS 12.5.2.
Глава 1. "Видюха" не пашет.
Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.2 в AnTuTu Benchmark версии 8.4.1.
Начнем со всеми любимого "Антуту". Версии меняются достаточно быстро.
В тесте CPU имеем 41310 баллов. Состоит из CPU Mathematical Operations 11889 баллов, CPU Common Algorithms 9555 баллов и CPU Multicore 19866 баллов:
В тесте MEM имеем 22351 балла. Состоит из RAM Access 16072 балла, ROM APP IO 1581 балла и Rom Sequential Read 2497 балла:
В тесте UX имеем 20267 баллов. Состоит из Data Security Score 11368 балла, Data Processing Score 2335 баллов, Image Processing Score 610 и User Experience Score 5954 балла:
Общий результат выглядит следующим образом:
Глава 2. Расчёт мощности.
Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.2 в CPU-x версии 1.4.4.
Интересно, что если CPU-x написать по русски, то получается забавное ЦПУХ. Всеми любимая CPU-Z видится как ЦПУЗ, а не менее любимая GPU-Z ГПУЗ. Я бы сказал - на мой взгляд скромный - что и прога кривенькая, и её GUI - кривенький.
Главный экран - а-ля стартовый - выглядит следующим образом:
Честно сказать, можно было что то сделать с размером шрифтов. Подогнать их под размер экрана либо под разрешение либо еще как. Обратили внимание на частоту процессора или пробежали глазами? Посмотрите еще раз. Пролистайте вверх. Удивительно, но запуск данной проги вызвал почти сон у древнего айфончика.
Теперь еще раз:
Что хочу отметить - результаты отличаются низкой повторяемостью. Оценку "операции в целом" я получал и 16К ровно, и 16800, и 16500. И ведь что интересно? РасчЁт мощности! Буква Ё стоит то правильно!
Пожелаем удачи автору(-ам) программы ЦПУХ в деле совершенствования её алгоритмов и прямизны перевода на "велик магуча руска языка".
Глава 3. Mystery machine! Unknown device.
Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.2 в 3DMark Sling Shot Benchmark версии 1.0.1034.
Я бы её назвал просто "марк". До данного тестирования вообще не знал, что есть 3DMark для трубок. Вот, оказывается есть.
Собственно говоря, функционал не особо богат у нас будет.
Всего 2 теста по сути. Sling Shot и Sling Shot Extreme.
Результаты Sling Shot Extreme:
816 попугаев!
Расширенные результаты:
Расширенные результаты:
Кстати говоря!
Mystery machine!
Грозный отец всех "марков", данный "марк" не распознал наше устройство! Удивительно. Ведь данный device новый! Был в 2013 году.
Тоже что-ли набрали на работу tik-tok "пакаленее"? Ребят, 2021 не сразу стал календарём. Гарантирую. Mystery!
Глава 4. Всё - просто.
Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.2 в Linpack версии 1.5.1
Программка до ужаса простая. Ни тебе "Расчёт мощности", ни тебе unknown device.
Оцените сами. Кратко. Не ёмко. Без пафоса.
Глава 4. Даш на даш.
Тест телефона iPhone 5s на iOS 12.5.2 в CPU DasherX версии 1.0.2
Вот так выглядит главное окно программы с информацией об устройстве:
А результатов тестов не будет. Database Test, Algoritm Test: Matrix multiplication и Sort Algorithms. Все они показали результаты, отличающиеся в разы друг от друга. Запускал много раз. К сожалению, не пригодно для фиксации показателей. Для примера и истории покажу экран, как это выглядит:
Глава 5. Вне экрана Offscreen.
Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.2 в GFXBench Metal версии 5.0.1
Монструозный тест. Много цифр, долго идет. Лучше сказать - много вообще всего. Корпус телефона разогрелся как на солнце.
Главное окно программы выглядит следующим образом:
Всё отображенное - верно. Что же, молодцы.
Все тесты у них объединены в 2 группы - "Тесты высокого уровня" и "Тесты низкого уровня".
Вот результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов Aztec Ruins(Normal Tier), 1080p Aztec Ruins(Normal Tier) Offscreen, 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen и Manhattan 3.1:
Результаты группы "Тесты высокого уровня" тестов 1080p Manhattan 3.1 вне экрана, Manhattan, 1080p Manhattan 3.1 вне экрана и T-Rex:
Результаты группы "Тесты низкого уровня" тестов Driver Overhead 2, 1080p Driver Overhead 2 Offscreen, Fill 2 и 1080p Fill 2 Offscreen:
Уважаемые читатели! Честь вам и хвала, если осилил кто до конца данный комикс.
Эти цифры мы зафиксируем. И взглянем на них еще раз, если iOS станет выше чем 12.5.2 или обновится какое-либо из тестовых приложений, рассмотренных в данном материале.
Большое спасибо за прочтение.
Внимание! Если ты - активный или экс-танкист игры WOT, то обязательно посмотри мои ресурсы.
"Голду" раздаю почти за просто так.
Ветка на "танковом" форуме от WOT Boca Chica - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство с наградами в виде золота. И для Дзена, и для ВК. А также вся дополнительная информация. Следи за темой!
Канал WOT Boca Chica на Яндекс.Дзене - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство на золото, с картинками, описанием. Только для пользователей Яндекса и\или Дзена. Подписывайся на канал!
Канал WOT Boca Chica на Youtube - "видосы" для ЛБЗ берутся именно оттуда. А также просто записи хороших и просто хороших боев с высокими показателями от профи. Подписывайся на канал!
Группа WOT Boca Chica ВКонтакте - там есть текущие ЛБЗ на Мастерство на золото с картинками, описанием. Только для пользователей ВК. Добавляйся в друзья и группу!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают