В тесте MEM имеем 22351 балла. Состоит из RAM Access 16072 балла, ROM APP IO 1581 балла и Rom Sequential Read 2497 балла:

В тесте UX имеем 20267 баллов. Состоит из Data Security Score 11368 балла, Data Processing Score 2335 баллов, Image Processing Score 610 и User Experience Score 5954 балла:

Глава 2. Расчёт мощности.

Результаты iPhone 5s на iOS 12.5.2 в CPU-x версии 1.4.4.

Интересно, что если CPU-x написать по русски, то получается забавное ЦПУХ. Всеми любимая CPU-Z видится как ЦПУЗ, а не менее любимая GPU-Z ГПУЗ. Я бы сказал - на мой взгляд скромный - что и прога кривенькая, и её GUI - кривенький.

Главный экран - а-ля стартовый - выглядит следующим образом:

Информация о телефоне iPhone 5s на iOS 12.5.2 в CPU-x версии 1.4.4

Честно сказать, можно было что то сделать с размером шрифтов. Подогнать их под размер экрана либо под разрешение либо еще как. Обратили внимание на частоту процессора или пробежали глазами? Посмотрите еще раз. Пролистайте вверх. Удивительно, но запуск данной проги вызвал почти сон у древнего айфончика.

Теперь еще раз:





ПРАВИЛЬНАЯ информация о телефоне iPhone 5s на iOS 12.5.2 в CPU-x версии 1.4.4





Точно название этой программы не ЦПУХ? :-)

Оценка производительности процессора в этой программе - отдельный привет. Это кривизна перевода или намеренное наименование? Расчёт мощности? В теории, так то оно так. Да не так.



