Бывший пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов считает, что для полноценного вывода импортозамещённого МС-21-310 на рынок потребуется не менее 20 лет. Тем временем уровень сертификационной готовности лайнера достиг 89%. Сертификация идёт, но экономисты и пилоты сходятся: путь к серийному производству будет долгим.

Российский среднемагистральный лайнер МС-21-310 продолжает проходить сертификационные испытания, но мнения экспертов о сроках его выхода на рынок кардинально расходятся. Лётчик 1-го класса, экс-пилот Airbus A320 Андрей Литвинов заявил, что для полноценного запуска серийного производства потребуется минимум 20 лет. По его словам, последние три десятилетия гражданское авиастроение в стране практически не развивалось, и сейчас пытаться навёрстывать упущенное за пять лет — нереалистично.

Литвинов подчёркивает, что было бы хорошо, если бы за два десятилетия отечественные авиакомпании удалось полностью обеспечить российскими самолётами. При этом он отметил, что подготовку экипажей к работе на импортозамещённой машине нужно начинать уже сейчас — переучивание займёт несколько месяцев.

Изображение: yakovlev.ru

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Параллельно, аналитический блог «Летаем вместе» сообщил о текущем уровне готовности МС-21-310. По данным блогеров, сертификационный процесс находится на 89% завершённости. В испытаниях изначально были задействованы пять опытных бортов, но в последнее время летают только три. Один из них совершил лишь один полёт для подтверждения аэродинамических характеристик. А вот два других самолёта налетали больше всех: борт №73055 превысил отметку в 500 часов, а №73057 — 233 часа. Именно эти машины сейчас активно участвуют в программе сертификации.

Напомним, разработка МС-21 стартовала ещё в 2002 году, первый концепт был представлен в 2007-м. Серийное производство импортозамещённой версии МС-21-310 планируют начать в 2027 году. Экономист Михаил Хазин связывал задержки с особенностями финансирования гражданских и оборонных проектов — механизмы выделения средств для этих секторов различаются, что может тормозить процесс.

Тем временем лётчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин заявлял, что по компетенциям в создании полностью отечественного самолёта Россия опередила весь мир. Он подчеркнул, что ни одна страна не может похвастаться лайнером, полностью построенным на национальных компонентах. При этом первый вице-премьер Денис Мантуров ранее отмечал, что МС-21 должен стать прямым конкурентом Airbus A320 на мировом рынке. Вероятно, что истина, как всегда, где-то посередине.