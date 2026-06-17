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ОДК создаст три двигателя-демонстратора для отработки 18 критических технологий
На них будут отрабатывать 18 передовых критических технологий, включая электрификацию силовых установок, композитные лопатки вентилятора, керамические композиционные материалы, интеллектуальные системы управления с ИИ и двухтопливные системы (газ + керосин). Флагманский проект — двигатель-демонстратор ПД-35.
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Самарский международный форум «Перспективные двигатели и энергетические установки-2026» стал главной площадкой для обсуждения будущего отечественного двигателестроения. В рамках пленарной дискуссии, посвящённой развитию отрасли до 2035 года, выступили ключевые фигуры: исполняющий обязанности главы регионального минобразования Марк Шлеенков, член научно-технического совета «Ростеха» Александр Каширин, замгенконструктора ОДК по научным исследованиям Дмитрий Карелин и ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Изображение: Flux

Выступая перед участниками, Дмитрий Карелин сделал акцент на том, что авиация грядущих десятилетий невозможна без принципиально новых инженерных решений. В структуре «Ростеха» именно за ОДК закреплена ведущая роль в создании силовых установок нового типа. В горизонте ближайших десяти лет корпорация намерена построить три демонстрационных образца, на которых будут обкатаны 18 сквозных критических технологий. Все они будут взаимозаменяемы и унифицированы, что позволит в дальнейшем применять их в любых газотурбинных двигателях предприятия.

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Флагманский проект на сегодняшний день — демонстратор ПД-35. Его конструкция включает газогенератор с рекордной степенью сжатия, лопатки вентилятора из композитов новейшего поколения, камеру сгорания с улучшенными характеристиками, агрегаты отбора мощности с повышенной энергогенерацией и интеллектуальную систему управления на основе ИИ. Совокупность этих решений, по словам Карелина, должна обеспечить российским двигателям достойную конкуренцию на мировых рынках.

Среди приоритетных направлений научно-исследовательских работ — электрификация силовых установок, контуры с переменной адаптацией воздушного потока и автоматика с элементами искусственного интеллекта. Параллельно идёт работа над композитными лопатками вентилятора, внедряются отечественные керамические композиты, совершенствуются системы уплотнений, а также разрабатываются покрытия, стойкие к эрозии и высоким температурам.

Не обошли стороной и вопрос топливной экономичности. За последние полвека удельный расход горючего снизился на 35% — и это не предел. Для региональных перевозок перспективным направлением считаются гибридные схемы. Для лёгкой авиации прорабатывается использование рекуператоров — устройств, улавливающих тепло выхлопа и подогревающих воздух на входе в камеру сгорания. Благодаря новым жаростойким сплавам температура газа перед турбиной уже поднята на 600 градусов Цельсия относительно первых моделей. Дальнейший шаг — керамические композиты, которые позволят обойтись без сложных систем охлаждения. Также ведётся разработка двухтопливных систем, рассчитанных на сжиженный природный газ и авиакеросин — это ответ на ужесточающиеся экологические нормы.

Организаторами форума выступили «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет. В рамках мероприятия развёрнута экспозиция передовых разработок: цифровые двойники, технологии виртуальной реальности для проектирования, ИИ-продукты, аддитивное производство, а также образцы гибридных и водородных установок. Кроме того, дан старт работе дискуссионного клуба Ассоциации технических университетов России и Китая и молодёжного марафона по созданию турбины для малоразмерного двигателя. Для гостей организована экскурсия на производственные линии «ОДК-Кузнецов», где представлены реальные двигатели легендарной конструкторской школы Николая Кузнецова.

#ростех #прототип #одк #самара #пд-35 #объединённая двигателестроительная корпорация #демонстратор #перспективные двигатели и энергетические установки
Источник: rostec.ru
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