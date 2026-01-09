Сайт Конференция
This_is_the_way
Science: струя от сверхмассивной чёрной дыры подавляет звездообразование в галактике VV 340A
Астрономы обнаружили, что относительно слабая струя (джет) от сверхмассивной чёрной дыры в галактике VV 340a выталкивает газ с такой скоростью, что это подавляет образование новых звёзд. Наблюдения показывают, что даже маломощные джеты способны кардинально менять эволюцию целых галактик.

Наблюдения за близкой активной галактикой VV 340a показали, как её центральная сверхмассивная чёрная дыра влияет на звёздообразование. Исследовательская группа Джастина Кадера (Justin Kader) установила, что исходящая от чёрной дыры струя плазмы, или джет, активно выталкивает газ — основной материал для формирования звёзд — за пределы галактики.

Для комплексного изучения явления учёные использовали данные с нескольких обсерваторий, включая космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST), радиоинтерферометр ALMA и телескоп Кека (W. M. Keck Observatory). Анализ показал, что джет обладает свойством прецессии: он не движется строго прямо, а медленно описывает конус по мере удаления от центра галактики.

Взаимодействие этой колеблющейся струи с окружающим газом приводит к его интенсивному нагреву и ионизации. Процесс вызывает мощный отток вещества из галактического диска. Согласно расчётам, скорость потери газа составляет почти 20 масс Солнца в год.

Морфологическая структура галактического оттока в VV 340a. Белая спираль представляет собой вращающийся пучок плазмы энергии, исходящий из магнитосферы центральной черной дыры. Красные нити - это корональный газ, образующийся в результате столкновения струи (джета) с окружающим газом галактики-хозяина. Синие нити представляют собой ионизированный газ, выбрасываемый из галактики с высокой скоростью. Источник: Scitechdaily.com

Такие масштабы потери материала напрямую влияют на способность галактики формировать новые звёзды. Это демонстрирует, что даже джеты сравнительно небольшой мощности, как в VV 340a, способны оказывать существенное влияние на эволюцию своих галактик, регулируя доступность «звёздного топлива».

Открытие, подробно описанное в журнале Science, подтверждает важную роль активных ядер галактик в космической эволюции. Оно показывает, как процессы в непосредственной близости от чёрной дыры могут определять судьбу целой звёздной системы на протяжении миллиардов лет.

#космос #звезда #чёрная дыра #джет
Источник: scitechdaily.com
