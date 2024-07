Китайская RPG заработала $3,69 млн в первый день. США лидируют по загрузкам, Китай - по доходам.

© miHoYo

4 июля компания miHoYo выпустила свою новую мобильную игру Zenless Zone Zero. За первый день проект заработал $3,69 млн, достигнув общей суммы $3,99 млн за счет внутриигровых покупок.



Китай лидирует по доходам, составляя 57,6% от общей выручки. За ним следуют Япония (19,7%) и США (11%).



Игра набрала 47,5 млн предварительных регистраций и уже достигла 5,9 млн загрузок. США лидируют по количеству установок с 15% от общего числа.



В день запуска Zenless Zone Zero заняла первое место в мировых чартах бесплатных приложений и второе место по выручке.



Хотя запуск можно считать успешным, показатели ниже, чем у предыдущих игр miHoYo - Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Они заработали $4,6 млн и $8,3 млн соответственно в первые сутки после выхода.



Zenless Zone Zero также конкурирует с другими подобными играми. Например, Wuthering Waves от Kuro Games, вышедшая ранее в этом году, за пять дней после запуска достигла отметки в $10 млн.



Эксперты отмечают, что долгосрочный успех Zenless Zone Zero будет зависеть от способности игры удержать аудиторию и обеспечить стабильный доход в ближайшие месяцы.