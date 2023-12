Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark Go 2024 с 6,56-дюймовым экраном, процессором Unisoc T606 и батареей на 5000 мАч. Цена в Индии стартует от 6699 рупий (около 7000 рублей).

Китайский производитель смартфонов Tecno анонсировал выпуск новой модели - Tecno Spark Go 2024. Это бюджетный смартфон с 6,56-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и батареей емкостью 5000 мАч.



Смартфон оснащен процессором Unisoc T606, оперативной памятью до 8 Гб и встроенной памятью до 128 Гб. Также поддерживается технология memory fusion, позволяющая использовать часть памяти в качестве оперативной.



В Tecno Spark Go 2024 установлена двойная основная камера: 13 Мп + ИИ-камера, и фронтальная камера на 8 Мп. Смартфон работает на ОС Android 13 (Go edition) с фирменной оболочкой HiOS 13.



Tecno Spark Go 2024 поступит в продажу в Индии 7 декабря по цене6699 рупий (около 7000 рублей) за базовую модель с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Также будут доступны модели с 8/64 Гб и 8/128 Гб, цены на которые пока не объявлены