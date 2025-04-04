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The Curious
The Last of Us Part II Remastered взломана спустя 25 минут после релиза на ПК
Обновлённая версия популярной игры появилась на торрентах в день релиза.

3 апреля 2025 года Sony представила ремастер своей популярной игры серии The Last of Us. Несмотря на то, что боевик вышел только сегодня в Steam и Epic Games, его уже успели взломать и загрузить на торренты.

Sony традиционно не заботится о какой-либо серьёзной антипиратской защите для своих игр по типу Denuvo. По сути защита продукта от пиратских угроз легла на плечи игровых площадок Epic Games и Steam, поэтому взломщикам не составило труда так быстро слить игру для общего доступа. В этот раз пиратам удалось это сделать всего за 25 минут после выхода.

Напомним, что несмотря на выход игры на популярных платформах, она так и осталась недоступной в России, поскольку Sony на данный момент приостановила коммерческую деятельность на территории РФ.

#sony #steam #epic games #the last of us part 2
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