Обновлённая версия популярной игры появилась на торрентах в день релиза.

3 апреля 2025 года Sony представила ремастер своей популярной игры серии The Last of Us. Несмотря на то, что боевик вышел только сегодня в Steam и Epic Games, его уже успели взломать и загрузить на торренты.



Sony традиционно не заботится о какой-либо серьёзной антипиратской защите для своих игр по типу Denuvo. По сути защита продукта от пиратских угроз легла на плечи игровых площадок Epic Games и Steam, поэтому взломщикам не составило труда так быстро слить игру для общего доступа. В этот раз пиратам удалось это сделать всего за 25 минут после выхода.



Напомним, что несмотря на выход игры на популярных платформах, она так и осталась недоступной в России, поскольку Sony на данный момент приостановила коммерческую деятельность на территории РФ.