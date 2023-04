Подробности опасного инцидента, случившегося осенью 2022 года стали известны благодаря утечке секретных документов

Представьте себе следующую ситуацию. Вы живёте в частном доме, огороженном двухметровым забором, не создавая неудобства для своих соседей, но и не желая их вмешательства в вашу частную жизнь. Забор должен гарантировать безопасность, вот только прямо у ворот постоянно разгуливают непонятные ребята с палками. Они перешёптываются и пытаются подслушать, о чём вы говорите со своими детьми, из какой посуды кушаете и на каком стуле сидите. При виде вас стаи воркующих соседей разбегаются в стороны, но после слетаются под стены вашего дома снова. Некоторые приходят каждый день и ведут себя воинственно и даже вызывающе. Попытка образумить соседей не увенчалась успехом. Полиция разводит руками, ведь эти ребята ничего не нарушают, они просто ходят по улице и никак вам не вредят, но все вокруг прекрасно понимают, что добром подобные прогулки не закончатся.

Ситуация вокруг воздушных границ России выглядит примерно таким же образом. Казалось бы, что делать американцам и британцам возле Крыма? Вы часто слышали о том, что русские истребители или военные корабли стоят в нейтральных водах недалеко от Нью-Йорка или Лондона? Представляете себе какой будет международный скандал, если Россия решит привести эскадру в один из указанных выше пунктов. Ну а англосаксы мыслят иначе, наивно полагая, что мир всё ещё им принадлежит, а значит можно вести себя как слон в посудной лавке. Многие из наших читателей слышали о том, о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма. Ситуация примерно такая, как мы описали выше, ведь янки в открытую шпионят у берегов России. Падения дрона на какое-то время охладило пыл США, но в итоге полёты снова продолжились. Как оказалось, ещё осенью 2022 года случился крайне опасный инцидент, подробности о котором стали известны только недавно.

В сентябре 2022 британский самолёт разведчик Rivet Joint шпионил за военной структурой РФ в Крыму, находясь в международных водах рядом с полуостровом. Англичане включили радары и занимались своими делами в открытую, а в какой-то момент на перехват были выпущены два Су-27. Тяжёлые истребители четвёртого поколения подошли к британскому шпиону вплотную, после чего Rivet Joint сменил курс и вернулся на базу. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о произошедшем в начале октября, назвав ситуацию потенциально опасной. Какое-то время данных на этот счёт не было, ну а недавно в распоряжение The Washington Post и The New York Times попали секретные документы, свидетельствующие о том, что случившееся могло привести к уничтожению британского самолёта-шпиона.

Как оказалось, один из российских истребителей подошёл к британскому Rivet Joint на расстояние в 15 футов (меньше 5 метров), чем вызвал беспокойство у экипажа, но дальше произошло то, что и вовсе заставило англичан нервничать. Похоже, пилот Су-27 неверно истолковал команду диспетчера, поскольку нажал на пуск ракеты в сторону находящегося у него на мушке Rivet Joint. В секретных документах указывается, что британский борт был почти сбит, и только техническая неисправность российской ракеты не позволила начаться масштабному конфликту. Известно, что Су-27 произвёл выстрел, а вот подробностей нет. Либо ракета упала, либо прошла рядом с Rivet Joint, а может это была демонстрация силы, когда российская сторона предприняла выстрел мимо цели, пытаясь напугать британцев. Как бы там ни был, инцидент признан крайне опасным для международных отношений, ну а в американских газетах пишут о том, что во всём виноваты русские. Как мы уже писали выше, стоило бы посмотреть на реакцию жителей Лондона, которые у своих берегов увидели бы курсирующую эскадру боевых кораблей военно-морского флота РФ.

Если вы думали, что англосаксы после инцидента прекратили шпионить у российских берегов, то сильно ошиблись. Rivet Joints продолжает виться у Крымского полуострова, но теперь британский шпион находится там в сопровождении истребителей Typhoon. Вот такая занимательная история, которая так и не стала поучительной. Если вы захотите почитать на эту тему мнение американцев в The New York Times, то стоит включить режим инкогнито. За свою ценную информацию эти ребята просят денег.