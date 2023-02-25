Как вы уже могли понять, Пригожин не славится терпением и выдержкой, предпочитая говорить оппонентам своё мнение в лицо. Подобная практика уже вызвала целый ряд споров с высокопоставленными чиновниками. Чего только стоит противостояние с министром обороны и командующим объединённой группировкой войск в зоне СВО (Сергей Шойгу и Валерий Герасимов), когда бойцов ЧВК «Вагнер» посадили на голодный паёк. Сложно сказать, как разрешилась данная ситуация, и достигли ли боеприпасы адресата, поскольку сам Пригожин объявил только утром 23 февраля о подписании соответствующих решений со стороны командования. Уже на следующий деть стало ясно, что конфликт не единичный, поскольку перепалка между губернатором Свердловской области и Пригожиным можете перерасти в затяжной конфликт.
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Напомним, основатель ЧВК обвиняет чиновника в том, что в его регионе погибшим оказывают недостаточные почести после смерти. В области процветает кумовство, коррупция, а бюрократия захлёстывает высшие кабинеты власти. Пригожин полагает, что в сложное для страны время такое поведение недопустимо, ну а чиновник не остался в долгу. Евгений Куйвашев посоветовал основателю «Вагнер» вернуться к стряпанью котлет и варке макарон, указывая на то, что бизнесмен начинал ресторанного бизнеса и занимается поставками продуктов питания в школы. Ответ Пригожина вы уже могли читать вчера. Он довольно жёсткий, ну а мы не будем всё это оценивать, поскольку не знаем и половины ключевой информации. Словом, характер у Пригожина сложный, ну а сам он часто переводит разговоры из личного поля в публичное. Возможно, поднимаемые темы действительно важны, но решать всё это нужно за кадром, где нет ушей и глаз обывателей. Ну а сегодня снова разгорается история конфликта Пригожина и Стрелкова. Напомним, ранее Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) занимал пост министра обороны ДНР и вступил в полемику с основателем ЧВК «Вагнер» относительно происходящего в 2014 году. Повторимся, что мы с вами не знаем всех нюансов, но между тем должны решать, кто из оппонентов прав, а значит можем прийти к ложным выводам.
Так вот, в тот момент Пригожин предложил Стрелкову вступить в ЧВК «Вагнер» на весьма специфических условиях. Якобы, есть два сценария: совет командиров, где бывшему министру зададут вопросы о сдаче Славянска, получении взяток от украинского олигарха Ахметова и многие другие. После этого Стрелкова отправят в самое пекло, где он должен будет показать своё мужество. Ну или можно вступит в ряды в качестве обычного штурмовика, день за днём защищая свою страну с оружием в руках. Очевидно, что такая перспектива бывшего министра ДНР не прельщала, поэтому он вообще отказался вступать в ЧВК «Вагнер». Может показаться, что история завершилась, но старые обиды ещё долго будут преследовать Стрелкова, который снова обратился к прессе. По его словам, несколько дней назад «уголовники из Вагнера» убили военкора Игоря Магнушева, который известен тем, что лично создал популярный канал «Zаписки Авантюриста».
Стрелков уверяет, что убийство случилось несколько дней назад, но никто на это не обращает никакого внимания. Сам Пригожин отмечает, что ранее с Игорем Магнушевым знаком не был. По его словам, Стрелков может заняться расследованием, подключившись к следственной группе, а пока всё это сродни тому, что «бабка надвое сказала». Ранее в прессе писали о том, что Игорь Магнушев отправился добровольцем в зону проведения СВО, где получил ранение. Повторимся, что на данный момент слишком мало подробностей, а значит эта история ещё может вернуться в медийное пространство.