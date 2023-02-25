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Пригожин ответил на обвинения Стрелкова об убийстве "вагнеровцами" военкора Игоря Магнушева
Обвинения выдвинул бывший министр обороны ДНР Стрелков
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Как вы уже могли понять, Пригожин не славится терпением и выдержкой, предпочитая говорить оппонентам своё мнение в лицо. Подобная практика уже вызвала целый ряд споров с высокопоставленными чиновниками. Чего только стоит противостояние с министром обороны и командующим объединённой группировкой войск в зоне СВО (Сергей Шойгу и Валерий Герасимов), когда бойцов ЧВК «Вагнер» посадили на голодный паёк. Сложно сказать, как разрешилась данная ситуация, и достигли ли боеприпасы адресата, поскольку сам Пригожин объявил только утром 23 февраля о подписании соответствующих решений со стороны командования. Уже на следующий деть стало ясно, что конфликт не единичный, поскольку перепалка между губернатором Свердловской области и Пригожиным можете перерасти в затяжной конфликт.

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Напомним, основатель ЧВК обвиняет чиновника в том, что в его регионе погибшим оказывают недостаточные почести после смерти. В области процветает кумовство, коррупция, а бюрократия захлёстывает высшие кабинеты власти. Пригожин полагает, что в сложное для страны время такое поведение недопустимо, ну а чиновник не остался в долгу. Евгений Куйвашев посоветовал основателю «Вагнер» вернуться к стряпанью котлет и варке макарон, указывая на то, что бизнесмен начинал ресторанного бизнеса и занимается поставками продуктов питания в школы. Ответ Пригожина вы уже могли читать вчера. Он довольно жёсткий, ну а мы не будем всё это оценивать, поскольку не знаем и половины ключевой информации. Словом, характер у Пригожина сложный, ну а сам он часто переводит разговоры из личного поля в публичное. Возможно, поднимаемые темы действительно важны, но решать всё это нужно за кадром, где нет ушей и глаз обывателей. Ну а сегодня снова разгорается история конфликта Пригожина и Стрелкова. Напомним, ранее Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) занимал пост министра обороны ДНР и вступил в полемику с основателем ЧВК «Вагнер» относительно происходящего в 2014 году. Повторимся, что мы с вами не знаем всех нюансов, но между тем должны решать, кто из оппонентов прав, а значит можем прийти к ложным выводам. 

Так вот, в тот момент Пригожин предложил Стрелкову вступить в ЧВК «Вагнер» на весьма специфических условиях. Якобы, есть два сценария: совет командиров, где бывшему министру зададут вопросы о сдаче Славянска, получении взяток от украинского олигарха Ахметова и многие другие. После этого Стрелкова отправят в самое пекло, где он должен будет показать своё мужество. Ну или можно вступит в ряды в качестве обычного штурмовика, день за днём защищая свою страну с оружием в руках. Очевидно, что такая перспектива бывшего министра ДНР не прельщала, поэтому он вообще отказался вступать в ЧВК «Вагнер». Может показаться, что история завершилась, но старые обиды ещё долго будут преследовать Стрелкова, который снова обратился к прессе. По его словам, несколько дней назад «уголовники из Вагнера» убили военкора Игоря Магнушева, который известен тем, что лично создал популярный канал «Zаписки Авантюриста».

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Стрелков уверяет, что убийство случилось несколько дней назад, но никто на это не обращает никакого внимания. Сам Пригожин отмечает, что ранее с Игорем Магнушевым знаком не был. По его словам, Стрелков может заняться расследованием, подключившись к следственной группе, а пока всё это сродни тому, что «бабка надвое сказала». Ранее в прессе писали о том, что Игорь Магнушев отправился добровольцем в зону проведения СВО, где получил ранение. Повторимся, что на данный момент слишком мало подробностей, а значит эта история ещё может вернуться в медийное пространство. 

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#сво #политика
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