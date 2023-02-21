Ситуация с поставками боеприпасов сложная и создана искусственно

Нет никаких сомнений, что СВО должно было завершиться значительно быстрее, вот только не всем планам суждено сбыться, а в итоге бескровное наступление превратилось в полноценный конфликт в рамках которого сотни тысяч бойцов сражаются за сёла, города и небольшие опорные пункты, размещённые в лесопосадках и любых других объектах. Сложно сказать, сколько всё это продлиться, ну а США и Европа не планируют останавливаться. Риторика лидеров стран ЕС становится всё более агрессивной, а вслед за танками в Украину могут полететь и самолёты. Эксперты отмечают, что это научить пилота Су-27 управляться F-16 в боевых условиях – это задача, требующая практики и нескольких лет регулярных тренировок. Кто в итоге будет пилотировать авиацию стран НАТО, большой вопрос, но есть и другие проблемы, с которыми приходится бороться на местах.

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Как мы уже писали выше, быстрая смена власти на Украине не удалась, а противостояние затянулось. Спустя год пресса всё чаще пишет о подготовке российского наступления, вот только есть все основания полагать, что в рядах правящих элит присутствуют люди, надеющиеся всё решить мирным способом. Буквально вчера пранкеры Лексус и Вован поговорили с Ангелой Меркель от имени бывшего президента Украины П. Порошенко. Что вы думаете, бывший канцлер Германии в очередной раз подтвердила, что никто не планировал исполнять Минские договорённости, а всё это подписывалось только затем, чтобы накачать Украину оружием. С кем и на каких условия можно сегодня договариваться, неясно, но тот факт, что Европа вовсе не готова к мирному диалогу, не вызывает сомнения. Ну а на одну из ключевых проблем обратил внимание Пригожин. Основатель ЧВК «Вагнер» напрямую обратился к 140 миллионам жителям РФ и высшему руководящему составу, призывая перестать решать внутренние конфликты. По его мнению, в правительстве есть люди, которые не осознают всей серьёзности ситуации, поскольку проблема с поставками снарядов так и не решена.

По ссылке есть запись заявления Пригожина, который не стал называть конкретных имён, но был достаточно откровенен и прямолинеен. По его словам, многие офицеры и генералы указывают ему пальцем на верх и отмечают, что нужно решить вопрос разногласий, и только после этого будет дана команда поставить «музыкантам» достаточное количество боеприпасов. Заявление получилось эмоциональным, но очень конкретным. Некоторые журналисты уже начали писать о том, кто именно отдал команду изматывать ЧВК «Вагнер» снарядным голодом, ну а мы пока повременим, поскольку всё это неподтверждённые слухи. Проблема существует, а значит требует решения. Неясно, чем завершится противостояние, но сам Пригожин признал, что из-за подобных решений гибнут люди. С его слов становится ясно, что снарядный голод уже привёл к двукратному росту смертности среди солдат.

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В связи с происходящей диверсией к Пригожину всё чаще обращаются с вопросами журналисты и военкоры. Один из них спросил о слухах, согласно которым ЧВК «Вагнер» может покинуть Бахмут, что ощутимо подорвёт наступательную операцию РФ. Пригожин не стал распространяться на эту тему, отметив, что «музыканты» никуда не уйдут и продолжат решать поставленные задачи в полном объёме. Ситуация сложная, а сам Пригожин рассказал, что ему часто помогают офицеры на местах. Именно они выдают ему боеприпасы, нарушая новые предписания, поступившие не так давно от высшего командования СВО. Кто и зачем придумал такие лимиты, основатель ЧВК назвать отказался, но было заметно, что Пригожин крайне недоволен происходящим. В качестве примера он привел Суровикина, при котором никаких проблем с боеприпасами не было. Вот только в те времена военно-промышленный комплекс ещё не начал работать на 100%. Ну а сегодня боеприпасы не только производятся в полном объёме, но и с запасом, а значит происходящее создано искусственно. Пригожин напомнил, что в то время, как обычные русские парни погибают, принимающие подобные решению чиновники едят с золотой посуды, отправляют своих детей (внучек, и даже Жучек) в Дубай, и делают достаточно противоречивые вещи.