Пригожин пока не отреагировал на советы чиновника

Внимание прессы к фигуре Пригожина становится всё более активным, а его слова разлетаются на цитаты. Особое внимание уделяется происходящему в зоне СВО, где достаточно проблем со стороны чиновников. Как вы могли слышать, недавно разразился скандал, в рамках которого Пригожин сделал целый ряд громких заявлений в адрес министра обороны. Речь шла о том, что бойцам ЧВК «Вагнер» перестали выдавать снаряды и даже сапёрные лопатки, что привело к увеличению смертности среди личного состава. Почитайте наши материалы по ссылкам на эту тему, где есть не только подробное описание событий, но и мнение экспертов, а также боевых офицеров. Вчера стало известно о том, что поставки боеприпасов возобновились, что позволило «музыкантам» продолжить наступление. Отметим, что в последнее время основатель ЧВК обращает внимание не только на происходящее в СВО, но и нелестно отзывается о действиях чиновников, а иногда даже переходит на личности.

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Напомним, в январе произошла неприятная история, о которой писали в прессе. Так, один из бойцов ЧВК «Вагнер» Иван Савкин погиб при исполнении служебного долга, а его мать хотела похоронить его в Камышловском районе и попросила у местных властей провести службу в Доме культуры. Там должна была пройти траурная церемония, поскольку многие жители считали Ивана настоящим героем, который сполна заплатил за ошибки молодости. Дело в том, что ранее Савкин совершил ряд преступлений, за что и попал в тюрьму. В 2022 году он вступил в ряды ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца, а мать уверена, что он смыл кровью прошлые грехи защищая Россию. Похоже, что у местных властей на этот счёт было своё мнение, поскольку провести траурную церемонию матери погибшего не позволили. Информация дошла до Пригожина, который отправил в адрес мэра Екатеринбурга открытое письмо. В результате крайним сделали директора музея, который якобы самолично отказал матери погибшего солдата. Был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который требовалось выплатить в адрес государства.

Пригожин остался недоволен разрешением конфликта и назвал происходящее беспределом чиновников на местах. Он отметил, что некоторые региональные власти не только не помогают проведению СВО, но и открыто мешают, приводя в пример указанную выше историю с похоронами бойца ЧВК «Вагнер». Пригожин констатировал, что страна погрязла в региональной коррупции и бюрократии, а местные чиновники полагают, что целые города и области – это личная вотчина, где можно решать личные вопросы путём обогащения за счёт государства. Налицо полный беспредел властей, а сам он предлагает суровые меры, которые позволят привести чиновников в чувства. Это не первый выпад со стороны Пригожина в адрес регионов, поскольку ранее нечто подобное звучало в адрес властей Санкт-Петербурга. Если вы ещё не забыли, недавно там на должность директора выставочного зала «Манеж» назначена некая Анна Ялова. Так вот, она является родной сестрой Юлии Порошенко, которая жената на старшем сыне шоколадного короля и бывшего президента Украины.

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Похоже, критика со стороны Пригожина не понравилась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Чиновник заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» всё ещё является поставщиком детского питания в школы, поэтому ему лучше продолжать стряпать котлеты и варить макароны. Ну а власти в регионах сами разберутся с тем, что и как им решать на местах. По словам Евгения Куйвашева, если вдруг каждый предприниматель начнёт совать свой нос в государственные дела, то страна далеко не уедет. Посмотрим, чем ответит Пригожин. Основатель ЧВК «Вагнер» за словом в карман не лезет, ну а обидные выпады в свой адрес точно не пропускает.