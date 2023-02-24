Противостояние накаляется, а конфликт перешёл в личное поле

Сегодня мы рассказывали вам о перепалке, возникшей между основателем ЧВК «Вагнер» и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Если у вас есть время, то можете ознакомиться с нашим материалом по ссылке, ну а мы кратко расскажем предысторию. Не секрет, что в некоторых регионах местные власти делают всё, чтобы помочь проведению СВО. Погибших солдат провожают как героев, а матерям и жёнам выплачивают компенсации. Но есть и те, кто умудрился засветиться в целом ряде скандалов, и предпочитает гнуть свою линию. Одним из тех, на кого обратил внимание Пригожин, оказался губернатор Свердловской области. На самом деле основатель ЧВК «Вагнер» тогда на личности не переходил, всего лишь озвучивая проблему. Так, власти региона отказали матери погибшего бойца в проведении церемонии в местном клубе только потому, что ранее парень был осужден за те или иные преступления. Пригожин и мать бойца полагали, что парень заплатил самую высокую цену за свои ошибки и достоин почестей, поскольку погиб, сражаясь за родину, а вот местные власти так не считали.

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Провести траурную церемонию не удалось, ну а Пригожин довольно жёстко прошёлся по чиновникам. Повторимся, обошлось без указания конкретных фамилий, что не помешало властям начать бодаться с основателем ЧВК «Вагнер». Почитать первое заявление Пригожина на эту тему вы можете ниже, ну а мы продолжим. Вместо того чтобы исправить ситуацию, сделав правильные выводы и доказать свои реальные действия, губернатор Свердловской области решил как следует пободаться с Пригожиным. Он напомнил, что основатель ЧВК «Вагнер» начинал с ресторанного бизнеса и занимается поставками продуктов питания в школы. В довольно обидной манере Евгений Куйвашев указал Пригожину на его место, посоветовав стряпать котлеты и варить макароны. Вы же не думали, что Пригожин закроет глаза на такой резкий выпад в свою сторону?

Ниже вы можете прочитать полную версию ответа, ну а мы кратко перескажем его суть. Прежде всего Пригожин был крайне раздосадован тем, что разговор перешёл в личную плоскость. По его словам, страна находится в действительно трудном положении, а значит нужно забыть о своих привычках и приступить к решению бюрократических проблем. В пример он привёл времена Второй мировой, когда никто с чиновниками не разговаривал, а особенно упрямых расстреливали. По мнению Пригожина, если региональные власти продолжат ставить стране палки в колёса, то вскоре подобная практика может возобновиться. Основатель ЧВК «Вагнер» уверяет, что губернатор погряз в скандалах и не пользуется уважением у мобилизованных. Якобы, любой из ранее судимых «музыкантов», который пробыл на фронте полгода и вернулся живым, способен более эффективно управлять регионом, ну а все те, кто гибнут на фронте, не станут молчать после завершения СВО.

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Последний абзац пестрит оскорблениями, поэтому трудно передаваем в рамках нашего материала. Суть сводится к тому, что Пригожин предлагает губернатору Свердловской области два варианта: приехать на фронт, либо замолчать. Сам основатель ЧВК «Вагнер» утверждает, что всецело себя посветил защите отечества и перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года. Заявление составлено в грубой форме, а значит обязательно будет ответ со стороны Евгения Куйвашева. Сложно сказать, насколько горячим в итоге окажется противостояние чиновника и основателя ЧВК «Вагнер». Мы не знаем всех деталей и почти не знакомы с тем, о чём говорит Пригожин, поскольку не обращали внимание на эту тему в прессе. Именно поэтому не можем сказать, кто в данном случае прав. И всё же, если всё действительно обстоит так, как описал Пригожин, то губернатору Свердловской области стоит задуматься. Оппонент у него достаточно серьёзный, а доверие к «музыкантам» сегодня ощутимо выше, чем к региональным властям. Ну а если Пригожин ещё и приведёт доказательства, то Евгений Куйвашев и вовсе может лишиться своего поста. Или нет, не исключено, что у наших читателей есть на этот счёт больше информации.