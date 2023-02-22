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Почему ЧВК «Вагнер» стали давать меньше боеприпасов – мнение Александра Ходаковского
Ситуация не улучшается, но события развиваются стремительно. Послушаем мнение на эту тему командира батальона «Восток»
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Ситуация с поставками боеприпасов ЧВК «Вагнер» становится всё более запутанной. Несколько дней назад Пригожин намекнул на то, что проблема существует и требует своевременного решения. К обсуждению подключились средства массовой информации, но каких-то конкретных выводов сделать быть невозможно. Поползли слухи, ну а вчера Пригожин эмоционально высказался о происходящем и потребовал поставить ЧВК «Вагнер» нужное количество боеприпасов. Чуть позднее он снова вышел на связь и полностью подтвердил слухи, курсирующие в сети. По словам Пригожина, ситуация с поставками стала ухудшаться после снятия с должности командующего СВО Суровикина, а всё это идёт из кабинетов министра обороны Шойгу и Валерия Герасимова. До ультимативных требований не дошло, а сам Пригожин подтвердил, что не оставит Бахмут, продолжая выполнять поставленные задачи.

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Как мы писали ещё вчера, нужно больше данных, поскольку оценить реальную ситуацию зная мнение только одной стороны крайне сложно. Любопытной информацией поделился командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, довольно долго «музыканты» находились в привилегированных условиях. Якобы, они получали намного больше боеприпасов, чем другие действующие формирования армии РФ. Это всегда вызывало удивление и даже зависть, но многие осознавали, что происходит это не с проста. Александр Ходаковский отмечает, что ранее для ЧВК выделяли специальную авиацию, а также запускали по указанным координатам одну ракету Искандер и две Калибра. Сегодня «Вагнер» не посадили на диету, а привели к общему знаменателю, ведь именно столько снарядов получают российские формирования. Ну а это одна из причин, из-за которой вести наступление невозможно. Командир батальона «Восток» пишет, что многие бойцы армии РФ понимали, что всё это не просто прихоть, а реальная необходимость, поскольку бойцы ЧВК давали такие результаты, достичь которые сложно даже имея поддержку авиации и высокоточных ракет. В качестве примера Александр Ходаковский приводит ситуацию под Угледаром, где бойцам регулярной армии РФ приходится снижать количество снарядов, ну а говорить о каких-либо наступательных операциях в таких условиях не приходится. 

Если попытаться почитать экспертное мнение относительно наступательных фаз, то становится очевидно, что есть несколько причин, поясняющих происходящее с ЧВК «Вагнер». Не исключено, что российское командование готовит большое наступление, для которого требуется огромное количество снарядов. Разбрасываться боеприпасами в такое время никто не хочет, а взятие ещё одной деревни или пустующего хутора не имеет решающего значения. Но не стоит исключать, что налицо попытка дестабилизировать положение «музыкантов» на фронте. В последнее время фигура Пригожина вошла в медийное поле и не собирается её покидать. Совсем недавно был опубликован отрывок разговора Пригожина с бойцами ЧВК «Вагнер». Заметно, что солдаты относятся к Пригожину с уважением, а сам он не лезет за словом в карман. Разговор происходит в неформальной обстановке, а авторитет основателя ЧВК среди подчинённых огромен. Не исключено, что сегодня кто-то в больших кабинетах опасается такой народной любви, хотя всё это всего лишь домыслы журналистов. 

Что до самого Пригожина, то вчера вечером он прокомментировал заявление Министерства обороны РФ, согласно которому «оркестранты» получают достаточно боеприпасов. Основатель ЧВК «Вагнер» в очередной раз заявил о снарядном голоде и призвал чиновников не вводить народ в заблуждение. Якобы, проблема осталась, а сам он может в любой момент предоставить документы в военную следственную прокуратору, подтверждающие правомерность подобных высказываний. Что до боеприпасов, то сам Пригожин напомнил, что военно-промышленный комплекс производит достаточно снарядов, чтобы покрыть все потребности фронта, а вот почему всё это так и не поступает по назначению, большой вопрос. Не исключено, что вскоре мы получим больше деталей, о чём вас и проинформируем. 

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P.S. Получается, что широкомасштабное наступление не проводится не потому, что нет такой возможности, из-за того, что армия РФ испытывает снарядный голод? 

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#сво #политика
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cibershot
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