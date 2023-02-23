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Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
Похоже, вскоре бойцы ЧВК получат снаряды, что позволит им продолжить наступление
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История с поставками боеприпасов ЧВК «Вагнер» продолжается. Откровения Пригожина, военкоров и даже командира батальона «Восток» Александра Ходаковского приоткрыли завесу тайны, позволив обычным людям больше узнать о проведении СВО. Начнём с того, что существуют так называемые лимиты. Чиновники определили, сколько тому или иному подразделению требуется боеприпасов во время наступления или проведения оборонительных операций. С одной стороны – это правильное решение, поскольку без планирования невозможно, поскольку в таком случае неясно, сколько и чего нужно произвести и завести на фронт. С другой стороны – лимиты явно недостаточные, поскольку даже командир батальона «Восток» Александр Ходаковский отметил, что нехватка наблюдается на Угледарском направлении. Ну и особняком стоит ЧВК «Вагнера». Как оказалось, бойцы этого подразделения вообще не числились на балансе армии, получая боеприпасы на имя других частей, стоящих в глубоком тылу. 

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До Соледара на это смотрели сквозь пальцы, но принципиальность Пригожина дорого стоила его солдатам. После взятия этого города Минобороны заявило о том, что части регулярной армии также принимали участие в штурме, но основатель ЧВК не захотел пойти на уступки и назвал вещи своими именами. Очевидно, что в тот момент регулярная армия в штурме не участвовала, а в итоге Пригожин нажил себе врагов в высоких кабинетах. Кто знает, может быть кто-то уже планировал получить новое звание за взятие Соледара, сложно сказать, ну а в итоге на поставки снарядов «музыкантам» перестали закрывать глаза. Не исключаем, что были и другие конфликтные ситуации, поскольку Пригожин довольно жёсткий и прямолинейный человек, но в любом случае он оказался не в лучших отношениях с командующим объединённой группировкой войск в зоне СВО и министром обороны. Валерий Герасимов и Сергей Шойгу могли подписать документ о поставках боеприпасов, но не делали этого достаточно давно. Повторимся, что мы с вами почти ничего не знаем о данной проблеме, а предполагать и строить теории можно долго. Вначале Пригожин рассказал о нехватке снарядов нескольким журналистам, после этого лично обратился к виновникам, а в итоге назвал вещи своими именами, обвинив высоких чиновников в том, что из-за них гибнут обычные русские парни. 

Как вы понимаете, о происходящем написали сотни журналистов и тысячи блогеров, а в итоге лёд тронулся (поезд, со слов основателя ЧВК). Сегодня Пригожин записал короткое сообщение, рассказав о получении одобрения на поставку всех требуемых боеприпасов. Судя по всему, речь идёт о необходимом комплекте на 10 дней. Что будет дальше, мы предсказать не берёмся, ну а сам основатель ЧВК поблагодарил журналистов и военкоров. Повторимся, что подробностей о принятии тех или иных решений в высоких кабинетах у нас нет и не может быть. Неясно, были ли решены противоречия и пойдёт ли Пригожин на уступки в следующий раз, или боеприпасы – это такой своеобразный подарок на 23 февраля. По словам даже командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, «вагнеровцы» имели привилегии при выдаче оружия и боеприпасов к нему, поскольку находились на переднем краю. При этом «музыканты» не просто сжигали всё это в бессмысленном котле, а эффективно использовали для продвижения. 

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Сегодня ЧВК «Вагнер» остаётся одним из самых боеспособных российских подразделений. По словам Пригожина, бойцы продолжат двигаться вперёд, а сам он благодарит всех тех, кто писал о проблеме, оказывая давление на чиновников в высоких кабинетах. Что любопытно, Пригожин упоминает тех, кто «оказал последнюю каплю». Не исключено, что речь о влиятельных должностных лицах, а может и о президенте России, до которого дошли слухи о громкой перепалке между Пригожиным и Шойгу. Многие военкоры признают, что сложившаяся ситуация не идёт на пользу России. Ну а вы можете считать себя причастными к информационному шуму, повлиявшему на решения чиновников. С чем вас и поздравляем.

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#сво #политика
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