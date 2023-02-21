Похоже, Пригожин готов вынести сор из избы, ведь "музыкантам" запретили передавать даже сапёрные лопатки

Довольно сложно делать выводы, когда ты знаешь только часть правды. Если информации мало, то всегда есть риск ошибки, а в итоге белое легко можно принять за чёрное. Через несколько дней будет ровно год с момента начала СВО. Несмотря на это армия РФ всё ещё не смогла вернуть контроль над Донецкой областью, а события осени 2022 года доказали, что ситуация крайне сложная. Сегодня даже американские аналитики пишут о том, что по количеству бойцов на линии соприкосновения Украина потеряла преимущество, а РФ имеет в резерве десятки тысяч мобилизованных. По количеству техники и вовсе Украины сильно уступает, а по боевой эффективности отставание превышает несколько десятилетий. Казалось бы, самое время воспользоваться возможностью, вот всё явным становится сопротивление некой группы лиц, которые хотят решить всё мирным путём.

реклама

Сложно сказать, какие цели эти люди преследуют, поскольку Запад откровенно говорит о невозможности переговоров. Повторимся, что не имеем всей картины, поэтому оставим эту проблему для другого материала. Но есть то, о чём не устают писать военкоры и обычные блогеры. Несколько дней назад стало известно о том, что ЧВК «Вагнер» истаптывает проблемы с поставками боеприпасов. Ситуация близка к критической, а Пригожин прямо говорит об огромных потерях. По его словам, гибнут не только бойцы ЧВК, но и солдаты регулярной армии, которых ранее прикрывали «оркестранты». Вчера Пригожин довольно откровенно высказался на эту тему, рассказав о том, что уже устал писать прошения о выделении дополнительных боеприпасов. Дошло до того, что на его просьбы откликнулись регулярные подразделения, а спецподразделение «Ахмат» поделилось всем возможным. Несмотря на это снарядов не хватает, а положение становится только хуже. Похоже, пришло время, а значит страна должна узнать своих героев.

В одном из последних обращений Пригожин прямо указал на решение командующего объединённой группировкой войск в зоне СВО и министра обороны. По его словам, именно Валерий Герасимов и Сергей Шойгу стоят за теми силами, которые не позволяют ЧВК «Вагнер» выполнять свой долг. Обвинение достаточно серьёзное, а обстановка накаляется. В прессу часто попадает информация о том, что сам Пригожин метит на кресло президента России, ну а закулисные игры нечасто становится достоянием общественности. Сложно сказать, какие цели преследует действующий министр обороны. По словам Пригожина, дошло до того, что в новой разнарядке запрещено передавать ЧВК «Вагнера» даже сапёрные лопатки для рытья окопов. Похоже, кому-то очень не нравятся успехи «оркестрантов».

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Мы не берёмся предполагать, чем всё это завершится. Пригожин не обладает властью, поэтому находится в сложном положении, но его связи и наличие в распоряжении небольшой армии придают основателю ЧВК большой вес. Стоит учесть, что сам Пригожин пользуется популярностью в народе, ну а его поступки говорят громче, чем он сам. Мы будем внимательно следить за развитием событий и обязательно проинформируем вас, если появятся дополнительные детали. Добавим, что сам Пригожин уверяет, что сегодня производство боеприпасов вышло на рекордный уровень, а дефицита нет. При Суровикине сложностей с доступом не было, а сегодня и вовсе быть не должно. Пока Пригожин воздержался от громких призывов, а значит надеяться на относительно мирное разрешение конфликта. Ну а что не поделил Шойгу с Пригожиным, мы пока не знаем, а слухи приводить не планируем. Прослушать запись вы можете по ссылке. Там есть несколько материалов, поэтому ищите по названию.