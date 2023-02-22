Пригожин раскрыл детали снарядного голода ЧВК "Вагнер"

Прежде всего отметим, что всё сказанное ниже – это точка зрения основателя ЧВК «Вагнер». Она может не совпадать с мнением автора материала, но в данном случае мы доносим до вас информацию без купюр.

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Начнём с того, что СВО длится уже год, а от вчерашнего выступления В. Путина ожидали судьбоносных решений. Увы, но ничего подобного не произошло. Можно сколько угодно рассказывать о том, что принято решение играть в долгую, но суть от этого не меняется, ведь ситуация постоянно осложняется, а поставки оружия стран НАТО увеличиваются с каждым месяцем. Уже вскоре в Украину прибудут сотни танков, при этом Байден обещает поставить 700 машин до конца 2023 года. Неясно, откуда возьмётся такое количество, но и это не так важно, ведь следом полетят самолёты, а впереди маячит противостояние с США и странами Европы. Простых решений нет, но раз уж принято решение наступать, то стоило бы хотя бы обеспечить солдат боеприпасами. А вот с этим всё очень плохо. Как оказалось, достаточного количества снарядов на фронте нет, а особенно сложно ЧВК «Вагнер». Пригожин неоднократно поднимал данную тему, наталкиваясь на стену. Какое-то время он отказывался называть тех, кто отказывается поставить свои подписи под требуемыми документам, но вчера не выдержал и назвал стране героев. Это министр обороны С. Шойгу и командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов. В данном случае мы не станем публиковать курсирующие слухи, остановившись на том, что по этому поводу говорит сам Пригожин.

Ну а с его слов ясно, что сложности у «музыкантов» начались после взятия Соледара. Тогда Пригожин настоял на том, что в штурме города не принимали участие регулярные части армии РФ. Это могло вызвать недовольство у высшего командования, хотя не исключены и другие мотивы, о которых нам ничего не известно. В любом случае запросы на передачу боеприпасов есть, а поставок нет. Со слов Пригожина становится ясно, что бойцы ЧВК платят высокую цену, в тот момент когда министр обороны и командующий СВО отказывают в выдаче боеприпасов. Пригожин отмечает, что за сутки погибло в 5 раз больше солдат, чем обычно, а все эти и другие смерти на руках у С. Шойгу и Валерия Герасимова. На самом деле основатель ЧВК «Вагнер» высказался в довольно грубой форме, ну а вы можете прослушать его интервью самостоятельно.

Пригожин констатирует, что на утро 22 февраля снарядов нет, а в качестве доказательства приводит любопытный документ, который лежит на столе у командования уже несколько дней. Названия боеприпасов стёрты, а в двух колонках указано количество расходуемых снарядов в сутки и на 10 дней. Ну а дописанная от руки информация показывает, сколько на самом деле и чего было получено. Обращать внимание стоит на заштрихованные красным данные. Как видите, по некоторым позициям поставлено почти всё, тогда как по другим боеприпасов вообще нет, ну а в отдельных случаях нехватка превышает 10-кратные значения.

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Повторимся, что причины конфликта между Пригожиным и указанными выше чиновниками в данном случае не имеют значения, поскольку речь идёт не о личных амбициях, а об острой необходимости. В этой ситуации критика должностных лиц вполне уместна, ну а разбираться в подоплёках и внутренних противоречиях мы доверим нашим читателям. Пригожин рассказывает о том, что производство боеприпасов запущено, ну ЧВК «Вагнер» имеет спорный статус. На самом деле это всего лишь частная военная компания, которая не числится на балансе Министерства обороны, поэтому ранее «музыканты» получали снаряды по довольно странной схеме. Фактически, бойцы ЧВК идут впереди регулярных подразделений и берут на себя основную тяжесть потерь, ну а находящиеся в тылу части просто делились с «вагнеровцами» всеми возможными снарядами. Это происходит и сегодня, но острый дефицит делает своё дело. Неясно, сколько времени С. Шойгу и Валерий Герасимов держат «музыкантов» на голодном пайке. Похоже, достаточно давно, поскольку Пригожин от намёков перешёл к прямым обвинениям, а чем всё окончится, предсказать невозможно. Послушать интервью Пригожина можно по ссылке.