Факт слежки доказан, но проблема не особенно волнует обычных пользователей

Если бы мы с вами жили в нормальном мире, где правовые акты работают, а ООН является ключевой площадкой для разрешения тех или иных международных проблем, то Эдвард Сноуден стал бы национальным героем США и Европы, а не прятался бы в небольшом российском городе. Увы, но нам с вами не понять принципы американской демократии, поэтому только и остаётся, что открывать глаза наивным читателям, которые всё ещё верят продажным журналистам и загнанным в угол телеканалам. На самом деле наш мир пропитан ложью, вед каждый владелец смартфона (планшета, компьютера…) становится жертвой закулисных игр. Разработчики операционных систем следят за каждым пользователем и знают о наших привычках и интересах гораздо больше, чем мы сами. И это не удивительно, ведь задача сбора и анализа данных поручена продвинутому ИИ, способному обрабатывать невероятное количество информации. Ну а если вы ещё и пользуетесь новостной лентой, то можете считать себя полноценными рабами системы, ведь умный компьютер показывает только то, что вам положено знать. Вы никогда не заглянете по другую сторону, даже если для этого нужно набрать всего несколько слов в браузере.

реклама

Если уж мы вспомнили ООН, то будет нелишним напомнить, что иногда там всё же пытаются что-то изменить. Вообще все эти потуги кажутся искусственными и могут носить декларативный характер, а большинство людей так ничего и не узнают. Но мы вам всё же расскажем. Так, в 2021 году Совет по правам человека ООН обратился к главам государств с просьбой рассмотреть временный запрет на продажу электроники, которая занимается прямым слежением за обычными пользователями. Якобы, нужно создать глобальные правила, которые позволят оградить миллиарды людей от беспредела корпораций. И вот под такой пафосной речью фигурировала всего одна компания, которая представляет опасность. Вы удивитесь, ведь это не Apple и не Google, а малоизвестная Pegasus.

Очевидно, что ребята из ООН лукавят, но даже имеющейся информации достаточно, чтобы сделать весьма печальные выводы. Итак, Pegasus представляет собой программный комплекс, созданный специалистами израильской компании NSO Group. Pegasus способен проникать в любые смартфоны, получая доступ к любой активности пользователя, в том числе и переписке в мессенджерах. После этого данные пересылаются правительственным структурам, где анализируются на предмет несогласных с тем или иным режимом. Вообще это никакая не секретная информация. Данные общедоступны, а Pegasus уже какое-то время поставляется правительственным структурам в США и ЕС. Всё это преподносится под соусом борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

И всё бы хорошо, вот только некоторые журналисты не хотят во всё это верить. Так, представители AmnestyInternational сообщили о том, что идентифицировали как минимум 50 000 смартфонов, которые были на заметке у Pegasus. В числе самых скандальных: журналисты Reuters, The Associated Press, The Financial Times и многих других. Сюда же прибавьте сотни политиков и правозащитных организаций, крупных чиновников, руководство компаний и даже глав государств.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Данные должны были бы вызвать настоящий взрыв, вот только в мире, где все ключевые решения принимаются в Белом доме, ничего подобного случится не может. По крайней мере не может в настоящее время. Журналисты собрали достаточно доказательств, чтобы свалить разработчиков, но пока безуспешно. Сообщается, что совсем недавно одна из очередных версий Pegasus занималась слежкой за журналистами в Каталонии с помощи смартфона Apple. При этом все данные попадали в руки испанских властей. А вы думали, что эти ребята так просто возьмут и уйдут? Источник.