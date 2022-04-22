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Власти Европы и США следят за журналистами и главами компаний с помощью ПО для смартфонов Pegasus
Факт слежки доказан, но проблема не особенно волнует обычных пользователей
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Если бы мы с вами жили в нормальном мире, где правовые акты работают, а ООН является ключевой площадкой для разрешения тех или иных международных проблем, то Эдвард Сноуден стал бы национальным героем США и Европы, а не прятался бы в небольшом российском городе. Увы, но нам с вами не понять принципы американской демократии, поэтому только и остаётся, что открывать глаза наивным читателям, которые всё ещё верят продажным журналистам и загнанным в угол телеканалам. На самом деле наш мир пропитан ложью, вед каждый владелец смартфона (планшета, компьютера…) становится жертвой закулисных игр. Разработчики операционных систем следят за каждым пользователем и знают о наших привычках и интересах гораздо больше, чем мы сами. И это не удивительно, ведь задача сбора и анализа данных поручена продвинутому ИИ, способному обрабатывать невероятное количество информации. Ну а если вы ещё и пользуетесь новостной лентой, то можете считать себя полноценными рабами системы, ведь умный компьютер показывает только то, что вам положено знать. Вы никогда не заглянете по другую сторону, даже если для этого нужно набрать всего несколько слов в браузере.

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Если уж мы вспомнили ООН, то будет нелишним напомнить, что иногда там всё же пытаются что-то изменить. Вообще все эти потуги кажутся искусственными и могут носить декларативный характер, а большинство людей так ничего и не узнают. Но мы вам всё же расскажем. Так, в 2021 году Совет по правам человека ООН обратился к главам государств с просьбой рассмотреть временный запрет на продажу электроники, которая занимается прямым слежением за обычными пользователями. Якобы, нужно создать глобальные правила, которые позволят оградить миллиарды людей от беспредела корпораций. И вот под такой пафосной речью фигурировала всего одна компания, которая представляет опасность. Вы удивитесь, ведь это не Apple и не Google, а малоизвестная Pegasus.

Очевидно, что ребята из ООН лукавят, но даже имеющейся информации достаточно, чтобы сделать весьма печальные выводы. Итак, Pegasus представляет собой программный комплекс, созданный специалистами израильской компании NSO Group. Pegasus способен проникать в любые смартфоны, получая доступ к любой активности пользователя, в том числе и переписке в мессенджерах. После этого данные пересылаются правительственным структурам, где анализируются на предмет несогласных с тем или иным режимом. Вообще это никакая не секретная информация. Данные общедоступны, а Pegasus уже какое-то время поставляется правительственным структурам в США и ЕС. Всё это преподносится под соусом борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

И всё бы хорошо, вот только некоторые журналисты не хотят во всё это верить. Так, представители AmnestyInternational сообщили о том, что идентифицировали как минимум 50 000 смартфонов, которые были на заметке у Pegasus. В числе самых скандальных: журналисты Reuters, The Associated Press, The Financial Times и многих других. Сюда же прибавьте сотни политиков и правозащитных организаций, крупных чиновников, руководство компаний и даже глав государств.

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Данные должны были бы вызвать настоящий взрыв, вот только в мире, где все ключевые решения принимаются в Белом доме, ничего подобного случится не может. По крайней мере не может в настоящее время. Журналисты собрали достаточно доказательств, чтобы свалить разработчиков, но пока безуспешно. Сообщается, что совсем недавно одна из очередных версий Pegasus занималась слежкой за журналистами в Каталонии с помощи смартфона Apple. При этом все данные попадали в руки испанских властей. А вы думали, что эти ребята так просто возьмут и уйдут? Источник

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