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Android Go 13 поднимает минимальные системные требования до 2 ГБ памяти и 16 ГБ хранилища
Если устройства этим требованиям не соответствуют, обновить их до Android 13 будет нельзя
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Недавно состоялся релиз финального варианта операционной системы Android 13, где Google подняла минимальные системные требования. В блоге Google сообщается, что минимально необходимый объём оперативной памяти для версии Android Go отныне равен 2 ГБ вместо прежнего значения в 1 ГБ. Минимально необходимый размер хранилища якобы увеличили до 16 ГБ, хотя Google нигде официально об этом не сообщала.

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Увеличение системных требований приведёт к тому, что не удовлетворяющие им смартфоны и планшеты нельзя будет обновить до Android 13. Новые устройства на Android 13 должны изначально соответствовать минимальным требованиям, чтобы получить право на лицензирование магазина приложений Play Store. При этом они смогут работать и на старых версиях системы с более низкими требованиями. Любой желающий может взять открытый исходный код Android и сделать свой вариант системы, но для лицензирования приложений Google и доступа к торговой марке Android нужно соблюдать правила американской компании.

Android Go представляет собой упрощённый вариант системы. Там нет определённой функциональности, для которой нужно много оперативной памяти, зато есть ряд урезанных приложений Go. Требования Google мало скажутся на США, где даже очень дешёвый смартфон за $30 имеет 3 ГБ памяти и хранилище 32 ГБ. Эти требования больше относятся к менее богатым странам, где встречаются аппараты с 1 ГБ памяти. Google утверждает, что на данный момент по всему миру Android Go пользуются более 250 млн человек.

Минимальное значение в 16 ГБ не помешало бы и другим устройствам в экосистеме Android. В августе была информация о том, что Google «настоятельно рекомендует» производителям умных телевизоров и устройств потоковой трансляции ставить именно такой объём хранилища. У Google Chromecast сейчас только 8 ГБ, пишет Arstechnica.

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#android #google
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