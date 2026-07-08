Два вида оставляли похожие следы своей деятельности на протяжении десятков тысяч лет

Пещера Учагызлы II в Хатае, недалеко от северной границы Леванта в Турции, стала предметом исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные установили, что пещера была заселена неандертальцами, а позднее в ней жили люди современного вида.

Изображение: Байкара. И, и др., 2026

Как ни странно, археологические данные двух этих отрезков времени имеют общие черты. Были найдены схожие традиции использования каменных орудий, модели охоты, одинаковый набор мелких раковин.

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Левант занимал важное место в процессе распространения Homo sapiens за пределы Африки. Ископаемые данные и результаты генетических исследований говорят о нескольких волнах миграции в Евразию, одной из которых было крупное расселение примерно 60 000 лет назад. Прямые археологические последовательности в качестве подтверждения этого встречаются редко, и пещера Учагызлы II восполняет этот пробел. Здесь сохранились как человеческие останки, так и артефакты, причём в чёткой последовательности.

Изображение: Байкара. И, и др., 2026

Самый древний слой B3 датируется примерно 77 000–70 000 лет назад. Средний слой, B2, датируется примерно 70 000–59 000 лет назад. В обоих слоях содержатся останки неандертальцев. Последним является слой B1, который датируется примерно 59 000–47 000 лет назад и содержит ископаемые останки Homo sapiens.

От людей исследователи нашли четыре отдельных зуба и частично сохранившуюся нижнюю челюсть с двумя непрорезавшимися зубами. Остатки неандертальцев включают зубы и часть нижней челюсти ювенильного возраста.

Среди артефактов в пещере найдены каменные наконечники стрел, резной каменный артефакт и раковины Columbella rustica. Всего найдено 19 252 каменных артефакта. Во всех трёх слоях преобладает кремень, и артефакты в значительной степени соответствуют традициям позднего среднего палеолита, включая мустьерские технологии, обычно ассоциируемые с неандертальцами.

Изображение: Байкара. И, и др., 2026

Останки фауны во всех слоях примерно одинаковы. Это означает, что неандертальцы и Homo sapiens охотились и собирали пищу в одной и той же экологической среде и использовали пещеру сопоставимым образом. Авторы предполагают, что два вида людей могли контактировать и разделять аспекты культуры, но для проверки этой гипотезы необходимы дополнительные доказательства.