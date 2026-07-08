Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Исследователи изучили в Турции пещеру со следами использования неандертальцами и Homo sapiens
Два вида оставляли похожие следы своей деятельности на протяжении десятков тысяч лет
реклама

Пещера Учагызлы II в Хатае, недалеко от северной границы Леванта в Турции, стала предметом исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные установили, что пещера была заселена неандертальцами, а позднее в ней жили люди современного вида.

Изображение: Байкара. И, и др., 2026

Как ни странно, археологические данные двух этих отрезков времени имеют общие черты. Были найдены схожие традиции использования каменных орудий, модели охоты, одинаковый набор мелких раковин.

реклама

Левант занимал важное место в процессе распространения Homo sapiens за пределы Африки. Ископаемые данные и результаты генетических исследований говорят о нескольких волнах миграции в Евразию, одной из которых было крупное расселение примерно 60 000 лет назад. Прямые археологические последовательности в качестве подтверждения этого встречаются редко, и пещера Учагызлы II восполняет этот пробел. Здесь сохранились как человеческие останки, так и артефакты, причём в чёткой последовательности.

Изображение: Байкара. И, и др., 2026

Самый древний слой B3 датируется примерно 77 000–70 000 лет назад. Средний слой, B2, датируется примерно 70 000–59 000 лет назад. В обоих слоях содержатся останки неандертальцев. Последним является слой B1, который датируется примерно 59 000–47 000 лет назад и содержит ископаемые останки Homo sapiens.

От людей исследователи нашли четыре отдельных зуба и частично сохранившуюся нижнюю челюсть с двумя непрорезавшимися зубами. Остатки неандертальцев включают зубы и часть нижней челюсти ювенильного возраста.

Среди артефактов в пещере найдены каменные наконечники стрел, резной каменный артефакт и раковины Columbella rustica. Всего найдено 19 252 каменных артефакта. Во всех трёх слоях преобладает кремень, и артефакты в значительной степени соответствуют традициям позднего среднего палеолита, включая мустьерские технологии, обычно ассоциируемые с неандертальцами.

Изображение: Байкара. И, и др., 2026

Останки фауны во всех слоях примерно одинаковы. Это означает, что неандертальцы и Homo sapiens охотились и собирали пищу в одной и той же экологической среде и использовали пещеру сопоставимым образом. Авторы предполагают, что два вида людей могли контактировать и разделять аспекты культуры, но для проверки этой гипотезы необходимы дополнительные доказательства.

#турция #археология #раскопки #homo sapiens #неандертальцы
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
SpaceX за полгода сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink
Первую серию второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» показали на фестивале в Лос-Анджелесе
Прибыль Samsung за 2026 год превысит совокупную прибыль компании за 40 лет
Серийный выпуск ПД-8 откладывается: цена новейшего российского двигателя остаётся неизвестной
СТМ показала на ИННОПРОМе развивающий до 400 км/ч поезд и огромный дизельный двигатель 12ДМ-185
Анонсирован крупный сюжетный мод «Progenitors» для Half-Life 2 от создателей Entropy: Zero
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
Двигатель ПД-35 может перекроить конструкцию Ил-96

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter