Мозаика III века н. э. показала искусство Анатолии римского периода и речного бога

В Турции в процессе раскопок на Театральной улице в древнем городе Аспендос в провинции Анталья была найдена мозаика III века н. э. На ней изображён речной бог «Юный Эвримедон», который относится к реке с современным названием Кёпрючай. Находка отличается высокой степенью сохранности и мастерством исполнения.

Изображение: Министр Мехмет Нури Эрсой

Сооружение на Восточной площади имеет размеры 6 х 25 м, но пока завершены раскопки участка примерно 6 х 7,5 м. Первоначально здание могло быть построено как бассейн или связанное с водой сооружение. В 262 году н. э. здесь произошло землетрясение, после чего здание могло быть разделено внутренними стенами на меньшие пространства.

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Мозаичный пол состоит из двух панелей, одна из которых содержит геометрический орнамент, а другая представляет собой изображение. Бог показан с тростниковыми листьями на голове и в руке, лежащим рядом с амфорой, из которой льётся вода, а в реке вокруг плавают рыбы. Это может иметь символическое значение, указывающее на изобилие и жизнь.

Изображение: Министр Мехмет Нури Эрсой

Для данного города это особо актуально, поскольку его процветание было связано с водой. Аспендос находился поблизости от реки Эвримедон, в 16 км от Средиземного моря. Именно река была связующим звеном населённого пункта с торговыми путями и сельским хозяйством.

По словам представителей Министерства культуры и туризма Турции, мозаика сделана из мелких тессер. Это дало авторам возможность создавать более тонкие цветовые переходы и обеспечить детальную проработку. В частности, высокий уровень мастерства проявился в пропорциях фигуры, соотношении между центральными изображениями и окружающими декоративными элементами.

Изображение: Министр Мехмет Нури Эрсой

Прежде Аспендос был известен по хорошо сохранившемуся римскому театру II века н. э. Также внимание к городу привлекают акведуки, доставлявшие воду из находящихся севернее гор. Театр и акведуки Аспендоса с 2015 года находятся в предварительном списке ЮНЕСКО.

Пока скрытые фрагменты мозаики в будущем могут добавить сведения относительно планировки здания.