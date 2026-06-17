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Samsung планирует к 2030 году ввести в строй заводы без людей
Дорогостоящее противостояние с профсоюзом за дополнительные денежные выплаты заставляет Samsung стремиться к полной автоматизации
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Добившись выплат дополнительных бонусов после огромного роста цен на память, работники полупроводникового подразделения Samsung выиграли битву, но могли приблизить поражение в войне. Руководству Samsung угроза длительной забастовки и многомиллиардных потерь не понравилась, поэтому оно рассматривает способы избавиться от подобных угроз в будущем.

В частности, Samsung создала протокол обмена данными под названием Data Sharing Eco Platform (DSEP). Его задачей является обмен информацией о процессе производства полупроводников в реальном времени с партнёрами. Эти же данные будут передаваться в работающую на основе искусственного интеллекта операционную систему завода, чтобы к концу десятилетия достичь полной автоматизации производства.

Изображение: ChatGPT

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Южнокорейское издание ET News сообщает, что у DSEP уже около 60 партнёров, в первую очередь среди поставщиков оборудования. Дальше это число будет только расти.

Платформа не только делится информацией с партнёрами, но и анализирует и передаёт собранные данные в специализированную ИИ-модель. Она делает на основе этих данных выводы с целью увеличения эффективности выпуска годной продукции, улучшения поиска дефектов и открытия доступа к новым процессам, которые прежде считались небезопасными.

DSEP позволяет ускорить диагностику и ремонт оборудования без нарушения производственного цикла. Также с целью достижения полной автоматизации Samsung создаёт платформу высокопроизводительных вычислений (HPC). Она призвана дать вычислительные мощности для обработки больших массивов данных для DSEP.

В 2026 году каждый сотрудник Samsung из производящего память подразделения может получить бонусы в размере около $400000. Если планы компании воплотятся в реальность, эти сотрудники через несколько лет лишатся не только бонусов, но и зарплат.

#samsung #полупроводники #южная корея #производство #память #автоматизация #занятость #персонал
Источник: wccftech.com
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