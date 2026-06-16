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Samsung расширила функциональность своего браузера в обновлении до One UI 9
Браузер Samsung на мобильных устройствах получил две новые функциональные возможности и настройки
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Южнокорейский производитель Samsung уже представил бета-версию программной оболочки One UI 9.0 для аппаратов премиальной серии Galaxy S26. При этом компания не огласила список улучшенных и новых функциональных возможностей, которые это обновление принесёт с собой. Теперь появилась информация, что два новшества получит браузер Samsung.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Инсайдер сообщил, что в разработке находится опция под названием «Спроси что угодно» (Ask Anything). Это часть набора функциональных возможностей Browser Assist в составе Galaxy AI. Наряду с историей посещённых страниц она используется для выдачи ответов на пользовательские вопросы. Эти вопросы могут быть о содержимом открытой в данный момент страницы или любые другие. Данная опция будет доступна уже в бета-версии.

Изображение: That Josh Guy / X

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Другой инсайдер нашёл функциональность под названием «Открывать PDF-файлы в заметках» в версии браузера Samsung под номером 30.0.2.45. Если через браузер открывается файл формата PDF из интернета, он будет работать в приложении Samsung Notes.

Ещё одним новшеством является возможность изменения порядка отображаемых параметров в меню, которое открывается нажатием на кнопку с тремя точками.

Изображение: Galaxy Techie / X

В финальном варианте браузера Samsung всё это пока отсутствует, но может появиться в следующем обновлении. При этом функциональность «Задать любой вопрос» может быть представлена на ограниченном количестве моделей Galaxy, которые обладают достаточными характеристиками для необходимой работы искусственного интеллекта.

#samsung #браузеры #one ui
Источник: sammobile.com
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