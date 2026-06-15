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Samsung увеличивает процент выпуска годных чипов по техпроцессу 2 нм
При этом необходимость выплачивать бонусы при росте производительности мешает развитию подразделения Samsung Foundry
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Южнокорейский производитель Samsung продолжает увеличивать процент выпуска годных чипов по техпроцессу 2 нм. Также компания увеличивает объём поставок чипов по техпроцессам 4 нм и 8 нм, что в итоге приближает её к получению прибыли. Помехой в достижении нужных финансовых показателей, по словам главы полупроводникового подразделения Samsung, является необходимость выплачивать бонусы и ориентация на мобильные устройства.

Изображение: ChatGPT

Это мнение глава подразделения DS компании Samsung Хан Джин-ман высказал в обращении к сотрудникам. По его словам, компании трудно будет оказаться прибыльной по итогам 2027 года, но в 2028 году шансов больше. Объём заказов на чипы 2 нм вырос на 130%, что говорит о том, что Samsung находится на правильном пути. Размер выплачиваемых бонусов достигает 10,5% годовой операционной прибыли, однако без них подобный прогресс мог оказаться невозможным или на его достижение ушло бы значительно больше времени.

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Пока Samsung не готова бросить вызов TSMC и рассматривается заказчиками как резервный производитель. Компании необходимо добиться уровня выпуска годных чипов в 70%, чтобы иметь возможность переманивать клиентов у TSMC в качестве основного производителя.

#samsung #процессоры #чипы
Источник: wccftech.com
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