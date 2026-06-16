В Мангистауской области Казахстана были проведены очередные исследования древнего города Каракабак, который в своё время был связующим звеном местных ремесленников с общинами и торговыми сетями Евразии. По мнению археологов, речь идёт о крупном центре торговли, производства и ремёсел, который существовал между I и VI веками н. э. Он был одной из точек перемещения товаров, денег и культурного влияния по Центральной Азии, Каспийскому миру, Ирану, Кавказу и за его пределы.
Каракабак нашли в 2006 году благодаря проекту по документированию археологических памятников в Мангистау. С 2022 года здесь ведутся исследования, которые уже принесли немалые результаты. На их основе опубликовано 24 научные работы.
Благодаря раскопкам удалось найти следы существования металлургии, создания керамики из глины, ювелирного дела. Найдены как предметы местного производства, так и доставленные из разных частей Евразии. О наличии связи с отдалёнными регионами рассказала коллекция древних монет, которых здесь нашли более 150. Они относятся к промежутку времени от I века н. э. до первой половины VI века. Идентифицированы монеты из Китая, Византийской империи, Парфии, древнего Хорезма, Бухарской Согдианы, Сасанидского Ирана, Кушано-Сасанидского государства.
Разнообразие монет, которые могли перемещаться с торговцами, паломниками, мигрантами, солдатами и чиновниками, указывает на связь с большой экономической зоной. Также заметна активная роль в торговле между востоком и западом на дальних расстояниях. Исследователи приходят к выводу, что через Мангистау могла проходить одна из ветвей Шёлкового пути. Также археологические данные показали возможность существования ранее неизвестного Азовско-Каспийского торгового коридора.
Среди других находок в процессе недавних раскопок нашли древний кувшин VI века н. э. Его анализ позволит понять повседневную жизнь на позднем этапе развития этого поселения. В дальнейшем раскопки должны указать на планировку поселения и его экономику.