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Археологи обнаружили свыше 150 монет разных стран в древнем городе Каракабак в Казахстане
Руины на восточном берегу Каспийского моря показали масштабы поселения первых веков нашей эры
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В Мангистауской области Казахстана были проведены очередные исследования древнего города Каракабак, который в своё время был связующим звеном местных ремесленников с общинами и торговыми сетями Евразии. По мнению археологов, речь идёт о крупном центре торговли, производства и ремёсел, который существовал между I и VI веками н. э. Он был одной из точек перемещения товаров, денег и культурного влияния по Центральной Азии, Каспийскому миру, Ирану, Кавказу и за его пределы.

Изображение: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Каракабак нашли в 2006 году благодаря проекту по документированию археологических памятников в Мангистау. С 2022 года здесь ведутся исследования, которые уже принесли немалые результаты. На их основе опубликовано 24 научные работы.

Изображение: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

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Благодаря раскопкам удалось найти следы существования металлургии, создания керамики из глины, ювелирного дела. Найдены как предметы местного производства, так и доставленные из разных частей Евразии. О наличии связи с отдалёнными регионами рассказала коллекция древних монет, которых здесь нашли более 150. Они относятся к промежутку времени от I века н. э. до первой половины VI века. Идентифицированы монеты из Китая, Византийской империи, Парфии, древнего Хорезма, Бухарской Согдианы, Сасанидского Ирана, Кушано-Сасанидского государства.

Изображение: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Разнообразие монет, которые могли перемещаться с торговцами, паломниками, мигрантами, солдатами и чиновниками, указывает на связь с большой экономической зоной. Также заметна активная роль в торговле между востоком и западом на дальних расстояниях. Исследователи приходят к выводу, что через Мангистау могла проходить одна из ветвей Шёлкового пути. Также археологические данные показали возможность существования ранее неизвестного Азовско-Каспийского торгового коридора.

Изображение: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Среди других находок в процессе недавних раскопок нашли древний кувшин VI века н. э. Его анализ позволит понять повседневную жизнь на позднем этапе развития этого поселения. В дальнейшем раскопки должны указать на планировку поселения и его экономику.

Изображение: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

#история #археология #казахстан #раскопки
Источник: arkeonews.net
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