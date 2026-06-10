Это расширяет сведения о наскальном искусстве, скотоводстве и грамотности на юге Казахстана

В Жуалыском районе Казахстана существует множество наскальных изображений, которые охватывают период от конца третьего тысячелетия до н. э. до Средневековья и позднее. Недавно в Бурхансайском ущелье в Жамбылской области обнаружили свыше 1200 петроглифов и редкую древнетюркскую руническую надпись. Короткий текст состоит из знаков и может быть переведён как «Меня зовут Аба».

Изображение: 24 kz

По словам научного сотрудника Института археологии им. А. Х. Маргулана Анатолия Шаяхметова, петроглифы располагаются пятью группами вдоль направления ручья. Они были сделаны в разные периоды времени, в число которых входят бронзовый век, ранний железный век, средневековье и более поздние исторические этапы.

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Прежде в этом районе нашли три захоронения под названием Бурхансай 1, Бурхансай 2 и Бурхансай 3. Они относятся к раннему железному веку и средневековью. Самые ранние изображения появились здесь около 4000 лет назад. Среди них есть изображение коз, одно горных верблюдов и сцены охоты. Это типично для Центральной Азии, в которой животные имели практическое и символическое значение.

Изображение: 24 kz

Древнетюркское руническое письмо лучшим образом известно по орхонским надписям в Монголии. Примеры встречаются во всей евразийской зоне, в том числе на Енисее, Алтае и в некоторых частях Казахстана.

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В настоящее время археологи занимаются классификацией петроглифов по периодам. Далее они планируют более подробно исследовать данные места захоронений и искать связанные с ними поселения.