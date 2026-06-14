Археологический памятник викингов Вудстаун может оказаться самым масштабным на территории Ирландии

Раскопки на берегу реки Суир на юго-востоке Ирландии в очередной раз привлекли внимание к археологическому памятнику эпохи викингов Вудстауну. Работа ирландских и норвежских археологов поблизости от города Уотерфорд затрагивает крупное сооружение, найденное в процессе геофизических исследований. Предположительно, это остатки длинного дома или зала в большом торговом поселении викингов. Его могли основать выходцы из современной западной Норвегии. Раскопки продлятся с 8 по 19 июня.

Изображение: Abarta Heritage

Вудстаун впервые обнаружили в 2003 году в процессе археологических исследований перед строительством объездной дороги. Маршрут дороги в итоге поменяли с целью сохранения остатков поселения. Ценность этого места заключается в том, что его следы не были стёрты более поздним городским развитием.

Изображение: Håkon Reiersen, Museum of Archaeology, University of Stavanger

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Вудстаун был основан примерно в 850–950 годах н. э. Более ранние исследования позволили найти ограждающие рвы, свидетельства торговли и ремёсел, захоронение высокопоставленного воина викингов с оружием.

Изображение: Neil Jackman, Abarta Heritage

Если будет подтверждено, что речь идёт о крупном здании, это покажет, что Вудстаун был не временным лагерем, а организованным поселением. На это же указывает обнаружение гирь для измерения серебра и необработанного металла. Местоположение указывает на соединение внутренних путей с морскими, что давало возможность перевозить товары и людей между Ирландией, Великобританией и Скандинавией.

Найдена также связь с Рогаландом, регионом на юго-западе Норвегии. На неё указывает обнаружение фрагмента металлической детали, которая могла быть крестом или обложкой рукописи. Подобные предметы неоднократно находили в Рогаланде. Они могли попасть в руки викингов как трофеи или дань. Также на связь со Скандинавией указывает обнаружение фрагментов горшка, изготовленного из норвежского мыльного камня.