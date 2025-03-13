Такое заявление он сделал на встрече с премьер-министром страны Михаэлем Мартином.

Вчера американский президент Дональд Трамп встретился в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михаэлем Мартином, после чего сделал ряд заявлений на совместной пресс-конференцией перед журналистами. Политик рассказал о том, как ирландские власти фактически украли американскую фармацевтическую промышленность и налоги, которые должны были поступать Соединённым Штатам Америки.

Американский президент объясняет, что на этом «прекрасном острове с населением пять миллионов человек» местные власти сделали выгодное для фармацевтических компаний налогообложение, которое привело к переезду американских производителей лекарств в Ирландию. Он подчеркнул, что на ирландских территориях сосредоточена вся американская фармацевтическая промышленность.

Трамп возмущён тем, что многие американские компании, в том числе Pfizer, Boston Scientific и Lilly, разместили свои производственные мощности в Ирландии, упаковывают здесь лекарства и продают обратно в Соединённые Штаты Америки. Во всей этой ситуации его беспокоит то, что налоги американские компании платят не в Вашингтон, а властям Ирландии, ведь их бизнес расположен на ирландской земле.

Таким образом, основная доля ежегодного ирландского экспорта в штаты, общая сумма которого равна 72 миллиардам евро, состоит из продажи американцам американских лекарств. Он добавил, что считает ирландцев умными, раз они нашли такой способ заработать на Соединённых Штатах Америки, и это даже вызывает у него огромное уважение, но Вашингтон не должен был допустить подобного.

Дональд Трамп предупредил ирландские власти о готовности ввести 200-процентные пошлины на импорт из Ирландии, чтобы ирландцы не смогли ничего продавать Соединённым Штатам Америки. Он также намерен вернуть американскую фармацевтическую промышленность обратно в Соединённые Штаты Америки.

Примечательно, что если американский президент действительно установит вышеупомянутые пошлины на ирландские товары, это кратно увеличит стоимость продаваемых американцам лекарств, сделав их неконкурентоспособными в сравнении с другими препаратами.