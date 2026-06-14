Это место с наскальными рисунками может оказаться одним из наиболее интересных в Анатолии

Найденная в процессе полевых работ в турецком каньоне Тохма в Малатье пещера содержит изображения людей и животных, а ещё выполненные в красных и красновато-коричневых тонах геометрические символы. Анализ показывает, что это место использовалось многократно, поскольку изображения пересекаются, стилистические различия указывают на рисунки разных периодов времени.

Изображение: DHA

Предварительная оценка отнесла пещеру к неолитическому периоду, но для более точных выводов нужен лабораторный анализ.

Изображение: DHA

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Местоположение каньона Тохма в районе Даренде провинции Малатья на востоке Турции среди природных коридоров, речных долин и горных маршрутов с давних времён определяло перемещение людей. Сейчас каньон известен крутыми наскальными стенами, а теперь к этому добавляется культурный слой.

Изображение: DHA

Найденные фигуры представлены не как отдельные изображения, а имеют взаимосвязь друг с другом, что говорит о символизме. Они способны дать подсказки об историческом искусстве, ранних способах мышления, запоминания и общения.

Изображение: DHA

В планах исследователей значится детальное исследование поверхности, анализ пигментов, классификация и инвентаризация изображений. Это должно больше рассказать о технике живописи, хронологическом диапазоне изображений и возможных этапах использования каньона. Также необходимо выполнить документацию, поскольку внешние воздействия способны навредить изображениям.