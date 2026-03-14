Смягчает положение дел успешная серия премиальных смартфонов Galaxy S26

Южнокорейская газета Hankyung сообщает, что компания Samsung предвидит падение операционной прибыли по итогам года до отрицательных значений. В социальных сетях инсайдер под ником Jukan обратил внимание на данный отчёт, указав, что Samsung может впервые в своей истории зафиксировать операционный убыток, что приведёт к вынужденному сокращению расходов. Со ссылкой на отраслевой источник издание пишет, что южнокорейская компания испытывает сложности из-за роста стоимости чипов памяти и прочей полупроводниковой продукции.

Изображение: Grok

Чтобы начать экономить, Samsung может резко сократить расходы на зарубежные командировки топ-менеджеров. Этому способствует вероятность того, что первый квартал 2026 года может стать худшим в истории компании.

Прогнозы гласят, что стоимость памяти в этом году вырастет на 20% после того, как в конце 2025 года цены уже увеличились на 30%. Очевидно, что компенсировать эти затраты будут потребители.