Доход американской компании, в состав которой входит Google, за 12 месяцев увеличился на 18%

На этой неделе корпорация Alphabet сообщила о своих финансовых результатах по итогам последнего квартала 2025 года. С октября по декабрь включительно компания получила доход в размере $113,8 млрд, что дало рост на 18% по сравнению с этим же периодом 2024 года. Операционная прибыль американской корпорации равна $35,93 млрд, тогда как чистая прибыль составила $34,46 млрд вместо $26,54 млрд годом раньше. В третьем квартале доход компании был равен $12,3 млрд, чистая прибыль оказалась на уровне $34,98 млрд.

Таким образом, квартал для Alphabet оказался крайне успешным, и доход по итогам года у неё впервые перевалил за отметку $400 млрд. Важным событием стало появление модели Gemini 3. Gemini обрабатывают в минуту больше 10 млрд токенов посредством прямого API-интерфейса клиентов. В приложении Gemini количество пользователей с ежемесячной активностью перевалило за 750 млн.

Годовой доход сервиса YouTube оказался выше $60 млрд, чему способствовали реклама и подписки. Платных подписок на разные потребительские сервисы у Alphabet насчитывается свыше 325 млн. Основной вклад вносят Google One и YouTube Premium. Сервис Google Cloud принёс доход свыше $70 млрд.

Компания прогнозирует на 2026 год капитальные инвестиции в размере $175-185 млрд, о чём рассказал генеральный директор Сундар Пичай.

По итогам квартала доход от рекламы на YouTube равен $11,38 млрд против $10,47 млрд годом ранее, тогда как облачные сервисы принесли $17,66 млрд вместо $11,96 млрд.

Подписки, платформы и устройства, магазин Play Store и не связанные с рекламой доходы YouTube принесли компании $13,58 млрд вместо $11,63 млрд в последнем квартале 2024 года.