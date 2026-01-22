Значительный вклад в это внесло распространение ассистентов на основе искусственного интеллекта

В отчёте компании Sensor Tower по итогам 2025 года на рынке мобильных приложений показано, что на их покупку было потрачено примерно $167 млрд. Это рекорд, который превысил расходы 2024 года на 10,6%.

В первую очередь следует отметить, что пользователи потратили на приложения больше, чем на игры. Приложения купили на сумму $85,5 млрд (рост за год составил 21%), тогда как за игры отдали $81,8 млрд (рост за год всего 1%).

Акцент на приложения помогли сделать чат-боты. Например, ChatGPT только за счёт внутренних покупок заработал $3,4 млрд. На покупки внутри всех приложений искусственного интеллекта потратили более $5 млрд. Этот показатель втрое выше результата 2024 года. Социальные сети заработали чуть меньше $2 млрд.

На iPhone ChatGPT стал самым скачиваемым приложением 2025 года. Неподалёку располагается и Google Gemini.

Пользователи провели в приложениях 48 млрд часов, в 3,6 раза больше результата 2024 года и в 10 раз больше показателя 2023 года. Общее время внутри мобильных приложений выросло на 3,8% и составило 5,3 трлн часов. В среднем пользователи проводили в мобильных приложениях 3,6 часа в сутки, а ежемесячно пользовались 34 приложениями.