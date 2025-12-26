Государственная поддержка ИИ и более низкая стоимость китайских компаний делают их интересными для инвестиций

Информационное агентство Reuters сообщает, что инвесторы в настоящее время всё чаще вкладываются в работающие на рынке искусственного интеллекта китайские компании. Они хотят диверсифицировать риски, опасаясь пузыря на американском рынке технологий.

Привлекательность китайского рынка повышают выбранный местным правительством курс на технологическую независимость и государственная поддержка сферы ИИ. В последнее время ускоренным темпом ведётся вывод на рынок местных производителей ИИ-процессоров, таких как Moore Threads и MetaX. Их рассматривают как местных конкурентов крупным американским компаниям.

Аналитики считают, что Китай уменьшает технологическое отставание от Соединённых Штатов в сфере искусственного интеллекта. Некоторые инвестиционные фонды уменьшают свою долю в крупных американских компаниях и перенаправляют средства в китайских технологических гигантов, в число которых входят Tencent, Alibaba и Baidu. Эти компании сейчас занимаются развитием специализированных процессоров, облачной инфраструктуры и ИИ-моделей.

Разница в цене акций также привлекает внимание инвесторов. Акции американских компаний стоят намного дороже по сравнению с акциями технологических компаний с материкового Китая и Гонконга. В результате инвестирование в них становится доступным для большего количества желающих. Занимающиеся технологическим рынком Китая фонды сейчас наблюдают приток в них новых средств.

При этом риски есть и здесь. Некоторые участники рынка уверены, что рост стоимости акций некоторых китайских ИИ-компаний основан на ажиотаже и не соответствует фундаментальным показателям.