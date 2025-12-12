Предыдущие увольнения из-за ИИ были только разминкой

Генеральный директор Arm Рене Хаас недавно предсказал, что работающие на основе моделей ИИ передовые роботы заменят большинство работников-людей в течение следующих нескольких лет. Это мнение было высказано во время мероприятия Brainstorm AI в Сан-Франциско.

Я думаю, что в течение следующих пяти лет значительные участки заводской работы будут заменены роботами. Отчасти это связано с тем, что физических роботов с ИИ можно перепрограммировать для выполнения различных задач.

Физический ИИ считается следующим рубежом исследований в области ИИ, применяемым к роботам и другим устройствам, предназначенным для имитации работы человека. По мнению Nvidia, физический ИИ может дать камерам, роботам, беспилотным автомобилям и другим автономным системам более глубокое «понимание» физического мира. Теоретически эти системы могут воспринимать, интерпретировать и действовать, выполняя сложные задачи за пределами виртуальной среды.

Автоматизация уже сейчас играет важную роль в производстве. По словам Хааса, современные робототехнические технологии пока оптимизированы для выполнения задач одной цели. Аппаратное и программное обеспечение созданы для конкретных рабочих нагрузок. Это ограничивает их способность легко адаптироваться к новым задачам.

Благодаря физическому ИИ человекоподобные роботы будут на ходу обучаться новым задачам. Хаас проиллюстрировал потенциал физического ИИ на примере автономных служб такси. Роботы-такси Waymo полагаются на аппаратные системы, включая радар, лидар и множество камер. В ближайшие несколько лет требования к оборудованию могут уменьшиться, так как более совершенные модели ИИ возьмут на себя выполнение сложных задач с меньшим количеством сенсорных данных.