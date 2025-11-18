В случае выпуска устройства второго поколения его облик определит кто-то другой

Согласно появившейся во вторник информации, участвовавший в создании iPhone Air дизайнер Абидур Чоудхури покинул компанию Apple после более чем шести лет работы в ней. Чоудхури разработал дизайн iPhone Air и озвучил видеоролик для презентации ультратонкого смартфона в сентябре. Предположительно, его уход из компании не связан с неудовлетворительными продажами iPhone Air.

Абидур Чоудхури присоединился к Apple в начале 2019 года, вскоре после ухода Джони Айва. По данным издания Chosun Biz, он ушёл из Apple в стартап в сфере искусственного интеллекта.

По сведениям информационного агентства Bloomberg, новый iPhone Air по-прежнему планируется выпустить в 2027 году, но это не подтверждённая официально информация. Намерения Samsung на рынке сверхтонких смартфонов Edge также туманные, так что существование всего этого форм-фактора находится под угрозой. Быть может, благодаря развитию технологий аккумуляторов, этот формат устройств сможет стать более привлекательным в будущем.