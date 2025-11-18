Чем старше геймеры, тем меньше им интересны многопользовательские игры

Британская исследовательская и аналитическая компания Ampere Analysis опросила 34 428 человек в 22 странах об их привычках и предпочтениях в плане видеоигр. Один из вопросов был о том, нравятся ли людям однопользовательские игры или многопользовательские. В США 65% отдали предпочтение первому варианту. Также больше любят играть в одиночку в Японии, Таиланде, Германии, Великобритании и Мексике.

Любители одиночных игр относятся к более старшему поколению. Среди молодых людей возрастом от 16 до 24 лет однопользовательские игры предпочитают 49% опрошенных. Это значение растёт до 56% в возрастном диапазоне от 25 до 34 лет и до 64% среди людей в возрасте от 55 до 64 лет.

Ещё опрос показал, что 24% участников купили бы или скачали игру, если бы в неё играли их друзья.

Похожий разрыв между поколениями отмечался в предыдущих опросах. В 2024 году компания MIDiA Research опросила 9 000 геймеров из нескольких стран и обнаружила, что 53% игроков предпочитают одиночный режим.

Большинство разработчиков отдают предпочтение многопользовательским играм или игровым сервисам, поскольку они служат постоянным источником дохода. При этом в 2025 году вышло много отличных однопользовательских игр: Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2 (IMO), Blue Prince, Hollow Knight: Silksong и многие другие.