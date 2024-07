Планшет Tab K11 Plus уже появился на официальном сайте Lenovo.

Lenovo продолжает расширять свою линейку планшетов серии K, представив новый Lenovo Tab K11 Plus. Хотя устройство ещё не доступно к покупке, его официальное появление на сайте Lenovo подтвердило скорое появление на мировом рынке. Несмотря на то, что цена на планшет пока не разглашается, его характеристики позволяют предположить, что он будет весьма доступным устройством.

Lenovo Tab K11 Plus оснащён чипсетом Snapdragon 680, который обеспечивает достаточную производительность и энергоэффективность. Планшет имеет 11,45-дюймовый дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит, что гарантирует чёткое и яркое изображение. Он поставляется с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2, что в принципе хватает для стабильной работы и загрузки приложений. Планшет предлагает три варианта оперативной памяти: 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, а также три варианта внутреннего хранилища: 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Кроме того, он имеет слот для карты microSD, что позволяет расширить память устройства. Lenovo Tab K11 Plus оснащён одной скромной основной камерой на 13 Мп и селфи-камерой на 8 Мп.

Хотя Lenovo Tab K11 Plus считается бюджетным планшетом, он предлагает варианты подключения LTE и Wi-Fi, что делает его универсальным устройством для использования в любом месте. Планшет имеет порт зарядки USB-C и поставляется с адаптером зарядки на 20 Вт в коробке. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 8600 мА*ч, который обеспечивает до 12 часов автономной работы на одной зарядке. Кроме того, Lenovo Tab K11 Plus оснащён 4 динамиками с поддержкой Dolby Atmos, что обеспечивает высококачественный звук при просмотре фильмов, прослушивании музыки или играх. Планшет также имеет 2 микрофона, что обеспечивает чёткую передачу голоса при видеозвонках. Lenovo Tab K11 Plus будет доступен в различных регионах, и ниже представлен подробный список стран, где планшет будет продаваться.