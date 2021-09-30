Типичное понятие "хомяк", означающее не очень опытного трейдера, который заходит на рынок с условными $500, а выходит с $200 – обычное дело. К такому в новостях мы уже привыкли. В то время как одни люди свои деньги на криптовалюте теряют, их зарабатывают обычные домашние грызуны. Например, хомячок Mr.Goxx – владелец собственного канала на платформе Twitch. Там он оставляет отчёты по всем своим сделкам. Устройство и домашние условия маленького трейдера, кстати, смотрите снизу.

Интерес данной ситуации в том, что хомяк сам решает, когда ему покупать определённую криптовалюту, а когда её продавать. Специальным оборудованием для этого его оснастил хозяин в июне 2021 года. Оно включает два одинаковых туннеля Buy и Sell (покупка/продажа) и колёсико с 30-ю позициями различных криптовалют, где грызун выбирает, что ему по душе.

Некоторые из транзакций домашнего питомца иногда выходили довольно глупыми, однако большинство из них оказались удачными. На криптовалютный рынок хомяк зашёл с небольшой инвестицией в $390 (28 тыс. руб.), а в прошлый понедельник его состояние оценивалось в $580 (42 тыс. руб.). Результат на лицо: за пару месяцев питомец смог честным путём заработать около $190 (14 тыс. руб.). Владелец удачливого грызуна отмечает, что когда хомячок бежал по туннелю "покупка", криптовалюта, которую он выбрал, покупалась на сумму $23. Когда он выбирал ту же монету и бежал по туннелю "продажа", портфель данных монет полностью обнулялся.

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