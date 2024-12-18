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Kachka
Разработчики The Witcher 4 рассказали о магии Цири, локациях игры и эволюции Гвинта
Игроков ожидает масса увлекательного контента.

Вслед за дразнящим трейлером The Witcher IV компания CD Projekt RED начала раскрывать новые подробности о долгожданной ролевой игре с открытым миром. Фанаты получили подтверждение того, что Цири станет главной героиней, а также информацию о ее актере озвучки и геймплейных нововведениях.

Во время церемонии The Game Awards 2024 в Лос-Анджелесе студия присоединилась к Easy Allies и провела 30-минутную видеоконференцию, чтобы пролить свет на свою грядущую игру. На фоне шумихи они решили основные проблемы фанатов, включая возвращение любимой мини-игры Гвинт.

"Нам нравится прислушиваться к мнению сообщества".

Госия Митренга, вице-президент и исполнительный продюсер CD Projekt RED, успокоила фанатов:

"Мы действительно любим игру, а еще мы всегда очень внимательно прислушиваемся к сообществу, которое мы ценим. Это удивительное сообщество. Я не думаю, что кто-то будет разочарован".

Директор игры Себастьян Калемба поддержал это мнение, подтвердив включение Гвинта в игру.

Обсуждение перешло к интригующим элементам, показанным в трейлере, таким как мистическая цепь, которой владеет Цири, и ее улучшенные способности.

"Цепь – это не только полезный инструмент из Школы Рыси, но и отсылка к нашему первому трейлеру 20-летней давности. В нем Геральт сражался со Стрыгой с помощью серебряной цепи. Это новое оружие связано с тем наследием и в то же время представляет новые геймплейные механики".

Калемба также рассказал о магических способностях Цири:

"Цири – Источник, то есть она обладает Старшей кровью. Это наделяет ее огромным магическим потенциалом. В отличие от упрощенных Знаков Геральта, Цири может использовать энергию стихий, извлекая ее прямо из окружающей среды для создания мощных заклинаний. Например, в трейлере она черпает энергию из воды, чтобы создать разрушительную атаку".

Эти способности обещают добавить глубину в геймплей и в то же время соответствуют истории, созданной в работах Сапковского и предыдущих играх.

Один из острых вопросов касался того, согласуется ли сюжет игры с несколькими концовками The Witcher 3: Wild Hunt. В частности, фанаты хотели узнать, считается ли каноном концовка, в которой Цири становится ведьмаком. Калемба дал загадочный ответ:

"Мы не можем раскрыть много информации прямо сейчас, но мы определенно будем ссылаться на концовку The Wild Hunt. Мы глубоко уважаем канон, который для нас – это литература Сапковского и наши игры. Действие The Witcher IV разворачивается через несколько лет после The Wild Hunt. В игре появится Геральт и, возможно, другие знакомые персонажи".

CD Projekt RED также рассказала об улучшениях в охоте на монстров. Деревня, показанная в трейлере, расположенная на крайнем севере, была подтверждена как локация, которую можно исследовать. Разработчики намекнули на более глубокие механики и захватывающую обстановку, призванную расширить возможности охоты на монстров, ставшей визитной карточкой серии.

#игры #the witcher #the witcher 4 #цири
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