Вслед за дразнящим трейлером The Witcher IV компания CD Projekt RED начала раскрывать новые подробности о долгожданной ролевой игре с открытым миром. Фанаты получили подтверждение того, что Цири станет главной героиней, а также информацию о ее актере озвучки и геймплейных нововведениях.

Во время церемонии The Game Awards 2024 в Лос-Анджелесе студия присоединилась к Easy Allies и провела 30-минутную видеоконференцию, чтобы пролить свет на свою грядущую игру. На фоне шумихи они решили основные проблемы фанатов, включая возвращение любимой мини-игры Гвинт.

Госия Митренга, вице-президент и исполнительный продюсер CD Projekt RED, успокоила фанатов:

Директор игры Себастьян Калемба поддержал это мнение, подтвердив включение Гвинта в игру.

Обсуждение перешло к интригующим элементам, показанным в трейлере, таким как мистическая цепь, которой владеет Цири, и ее улучшенные способности.

Калемба также рассказал о магических способностях Цири:

Эти способности обещают добавить глубину в геймплей и в то же время соответствуют истории, созданной в работах Сапковского и предыдущих играх.

Один из острых вопросов касался того, согласуется ли сюжет игры с несколькими концовками The Witcher 3: Wild Hunt. В частности, фанаты хотели узнать, считается ли каноном концовка, в которой Цири становится ведьмаком. Калемба дал загадочный ответ:

"Мы не можем раскрыть много информации прямо сейчас, но мы определенно будем ссылаться на концовку The Wild Hunt. Мы глубоко уважаем канон, который для нас – это литература Сапковского и наши игры. Действие The Witcher IV разворачивается через несколько лет после The Wild Hunt. В игре появится Геральт и, возможно, другие знакомые персонажи".