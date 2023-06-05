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Легендарная GeForce GT 1030 в свое время стала настоящим спасением для геймеров с ограниченным бюджетом. Видеокарта за пять тысяч рублей без проблем тянула все игры с комфортным FPS. С тех пор системные требования заметно выросли, но "малышка" и не думает сдавать темп.
Зарубежный блогер EDWARD Gaming наглядно в этом убедился, протестировав GeForce GT 1030 с памятью GDDR5 во множестве актуальных проектов. В легковесных тайтлах, таких как Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy, фреймрейт стабильно держался около отметки в 30 FPS. Относительно тяжелая The Last of Us выдала более-менее приемлемые 20 кадров в секунду, которых вполне достаточно, поскольку геймплей игры далек от хадкорных шутеров, требующих молниеносной реакции.
В целом, GeForce GT 1030 показала себя только с лучшей стороны, обеспечивая удобоваримый игровой процесс даже в свежих ААА-хитах. Учитывая стоимость на вторичном рынке, а также прочие достоинства, включая компактность и низкое энергопотребление, видеокарта определенно будет востребована экономными пользователями ПК.