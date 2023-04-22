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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Использование памяти DDR5 в играх не имеет смысла — DDR4 ей практически не уступает
Несколько дополнительных FPS не стоят существенной переплаты
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Издревле ходит миф, что частота оперативной памяти напрямую влияет на производительность, в том числе и в играх. На самом деле это является глубочайшим заблуждением, поскольку в первую очередь за повышение FPS ответственны задержки ОЗУ, а количество мегагерц уже вторично. Разумеется подобное высказывание не стоит возводить в абсолют и экстраполировать на все поколения RAM, считая, что, к примеру, DDR2 со сверхнизкими таймингами не уступит современным модулям.

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Но когда дело доходит до сравнения близких поколений, то зачастую в нем нельзя обнаружить заметную разницу в производительности. В чем непосредственно убедился зарубежный техно-портал (ютуб-канал Testing Games), "столкнув лбами" DDR4, работающую на частоте 4000 МГц, и DDR5-7200, разогнанную до 8000 МГц. Оба комплекта произведены компанией G.Skill, имеют достаточно низкие задержки, и ориентированы на "топовые" сборки ПК.

Тестирование в последних тяжеловесных игровых проектах продемонстрировало полное отсутствие разницы между памятью DDR4-4000 и DDR5-8000. В Hogwarts Legacy и The Last of Us отрыв DDR5 от предыдущего поколения составил менее 5%. Также заметно, что показатели минимального FPS при задействовании DDR4 становятся выше. Это намекает на существование архитектурных ограничений стандарта DDR5, когда высокая частота помогает добиться чуть лучшей средней частоты кадров, но в редких событиях возросшие накладные расходы могут привести к снижению показателей.

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Так или иначе, в целом, полученный результат можно расширить на больший диапазон частот. К примеру, DDR4-3600 CL14 на текущий момент в подавляющем большинстве игр будет не менее эффективной, чем DDR5-7200 CL34. Таким образом, переплата за дорогущие высокочастотные модули DDR5 лишена практического смысла, поскольку добиться схожей производительности можно при использовании более доступной памяти DDR4.

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#игры #ddr4 #ddr5 #оперативная память
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