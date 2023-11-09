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Razg0n
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
Отличный выбор для экономных геймеров

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Появление на свет серии GeForce RTX и выход DirectX 12 Ultimate ознаменовали новый этап в развитии графики на ПК. К сожалению, входной билет в мир RT и DLSS оказался не всем по карману, поскольку младшие модели, поддерживающие данные технологии, в семействе Turing отсутствовали.

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И вот, в начале 2022 года NVIDIA, наконец, выкатила GeForce RTX 3050, которая подарила геймерам с ограниченным бюджетом шанс прикоснуться к визуальным эффектам передового уровня. Обладая всеми возможностями флагманов, данная видеокарта также предложила довольно внушительный уровень производительности для младшего GPU в линейке.

Если та же GeForce GTX 1050 Ti может более, чем в два раза уступать GeForce GTX 1060, то GeForce RTX 3050 отстает от более старшей модели всего на 33%. Это позволяет ей запускать абсолютно все современные игры с довольно неплохим фреймрейтом, что доказывается последними тестами.

К примеру, в довольно требовательной Star Wars Jedi: Survivor при средних настройках видеокарта смогла отрисовать в среднем чуть больше 60 кадров в секунду. Starfield же на ультра пресете полетел с 40 FPS. А в наиболее тяжелой с точки зрения системных требований игре, Alan Wake 2, на низких настройках удалось получить стабильные 50 FPS.

Прочие проекты 2023 года и недавнего прошлого также с легкостью поддались GeForce RTX 3050, показатели вышли следующими: Cyberpunk 2077, пресет ультра, 55+ FPS; Elden Ring, максимальные настройки, 60 FPS; Hogwarts Legacy, ультра, 75 FPS; The Last of Us Part I, низкие, 75+ FPS; Assassin's Creed Mirage, высокий пресет, 65+ FPS.

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По итогу получается, что GeForce RTX 3050 превосходно справляется со всеми самыми тяжелыми ААА-хитами, демонстрируя в них отличный уровень производительности. При этом во множестве проектов удается задействовать высокие и максимальные настройки графики. Всё это говорит о том, что данная видеокарта в настоящий момент является одним из лучших предложений для построения недорого, но достаточно мощного игрового ПК.

#nvidia #игры #geforce #starfield #rtx 3050 #2023 #alan wake 2 #star wars jedi survivor #assasins creed mirage
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